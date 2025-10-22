Berglern schockt den Tabellenführer - B-Jugend bezwingt bis dato ungeschlagene Reichenkirchener

Augen zu und durch: Ein packendes Duell lieferten sich die beiden Teams, hier stellvertretend Reichenkirchens Luca Wirtz (r.) mit Berglerns Kilian Nagel (M.). Links hinten: Jakob Dudek vom SVE. Am Ende stand die erste Reichenkirchener Saisonniederlage. – Foto: Günter Herkner

Die B-Jugend-Fußballer des SV Eintracht Berglern haben den bisherigen Tabellenführer SG Reichenkirchen mit 2:1 Toren niedergerungen und nach drei Siegen und einem Remis damit für die erste Saisonniederlage der Gäste gesorgt.

In einem intensiven Duell setzte sich die Eintracht verdient durch und rückte in der Tabelle näher an die Spitze heran. Schon früh entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Pass von Johannes Aigner kam Moritz Schewell zur ersten Gelegenheit, scheiterte jedoch beim Abschluss. Kurz darauf schien Reichenkirchen die Führung zu erzielen: Maxi Anzinger umspielte Keeper Hannes Bauer, doch Juan Lay Zapirain rettete auf der Linie für Berglern in höchster Not.

Im Gegenzug zeigte sich die Berglerner Eintracht effizienter. Schewell bediente Kilian Nagel, der eiskalt zum 1:0 einschob und dem SG-Schlussmann Vincenz Häckl keine Chance ließ – die frühe Führung war perfekt. SG-Trainer Jürgen Baumgartner haderte nach dem Spiel: „Wenn wir unsere erste Chance nutzen, läuft das Spiel vielleicht ganz anders.“ In der Folge neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Viele Zweikämpfe prägten das Geschehen, klare Chancen blieben Mangelware. Mit dem knappen Vorsprung ging Berglern in die Pause. Direkt nach Wiederbeginn legte die Eintracht nach: Elias Koal flankte nach kurzer Ecke, Schewell köpfte zum 2:0 ein – ein Traumstart für die Hausherren. Danach blieb das Spiel ausgeglichen und chancenarm. Beide Defensivreihen standen kompakt, viele Angriffe verpufften durch ungenaue Pässe im letzten Drittel des Felds. Der Anschluss fiel aus einem Standard: Rafael Rodrigues verwandelte einen Freistoß ins Torwarteck zum 1:2 (67.) für die SG.