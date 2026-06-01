Berglern in Relegation, Wartenberg gerettet Kreisliga-Saison beendet von Matthias Spanrad · Heute, 09:19 Uhr · 0 Leser

Offensivdrang: Berglerns Mittelfeld-Renner Lucas Wastian (M., schwarzes Dress) beschäftigte die Moosener Defensive, hier Kapitän Maximilian Bauer (l., hellblau) und Thomas Forsthuber (r.). Am Ende konnte aber auch er die Abstiegsrelegation nicht verhindern. – Foto: Weingartner

SVE fehlt beim 1:1 in Moosen ein Tor, TSV und Moosinning 2 profitieren von Patzern der Konkurrenz

Jubel in Wartenberg und Moosinning, Enttäuschung dagegen in Berglern: Während die Eintracht beim SC Moosen nicht über ein 1:1 hinauskam und damit ins Zusatzspiel muss, halten die Strogen-Kicker trotz einer 1:4-Niederlage gegen den BC Attaching die Liga. Moosinnings Reserve profitierte währenddessen von einem Nandlstädter Patzer und kann zumindest den direkten Abstieg verhindern. Meister und Aufsteiger TSV Allershausen indes konnte sich am letzten Spieltag sogar eine 1:2-Heimniederlage gegen den FCA Unterbruck leisten. Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SC Moosen/Vils SC Moosen/Vi SV Eintracht 60 Berglern SV Berglern 1 1 Abpfiff SC Moosen – SV Eintracht Berglern 1:1 (0:0) – Am Ende war’s ein mageres Törchen. Hätte Berglern noch zum 2:1 getroffen, wäre der direkte Klassenerhalt drin gewesen. Denn sowohl der TSV Wartenberg als auch der FC Moosburg patzten und hätten den Weg für die Faltlhauser-Elf geebnet. „In Summe war das Unentschieden über die 90 Minuten aber schon leistungsgerecht“, musste SVE-Sprecher Stefan Zott zugeben. Chancen wären da gewesen, vor allem im zweiten Durchgang. Lucas Wastian, Thomas Schmid und Maximilian Buchner hatten das Zielrohr aber nicht genau genug justiert. Und: Irgendwann liefen die Gäste einem Rückstand hinterher. Nach einem strammen Schuss hatte Keeper Luis Fischer zunächst abwehren können, den Abstauber drückte Andreas Galler aber über die Linie (89.).

Damit war die Abstiegsrelegation quasi besiegelt. Doch so ganz gaben sich die Berglerner noch nicht auf und kamen immerhin zum Ausgleich. Nach einer feinen Kombination im Mittelfeld war das Leder bei Fabian Taubmann gelandet, der mithilfe des Innenpfostens traf (90.+2). Mehr war nicht mehr drin, vor allem, als sich Spielertrainer Michael Faltlhauser auch noch per Ampelkarte (90.+4) verabschiedete. „Natürlich ist die Enttäuschung über den verpassten Klassenerhalt größer“, gab Zott zu. „Dennoch freuen wir uns jetzt über das Zusatzspiel.“ Für Moosen gab’s ein Lob von Trainer Thomas Breu. Man habe sich nichts zuschulden kommen lassen wollen und deswegen nicht nachgelassen, trotz des Landkreis-Derbys: „Fußball ist eben kein Wunschkonzert.“ Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr FC Moosinning Moosinning II FC SF Eitting Eitting 0 0 FC Moosinning 2 – FC Eitting 0:0 – Mit einem blauen Auge davongekommen sind die Moosinninger Reserve-Kicker, die nun ins Zusatzprogramm müssen. Gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten kamen die Gröber-Mannen nicht über ein torloses Remis hinaus, profitierten aber davon, dass der TSV Nandlstadt gegen Kranzberg unterlag und deswegen noch auf den direkten Abstiegsrang rutschte. „Natürlich hatten wir da Glück“, wusste FCM-Spielertrainer Manuel Gröber: „Heute haben wir es verpasst, selbst ein Tor zu erzielen.“ Chancen wären durchaus da gewesen. Christian Kollmannsberger, Gröber selbst mit einem Heber über den FCE-Keeper und Stefan Erl, dessen Schuss von der Torlinie gekratzt wurde, vergaben leichtfertig. Allerdings ließen auch die Eittinger im letzten Kreisliga-Spiel nicht nach. Max Modlmayr, Eittings Aktivster, vergab ebenfalls mehrfach, einmal sogar ans Aluminium. „Wir haben Gesicht und Charakter gezeigt und nicht nachgelassen“, freute sich FCE-Coach Björn Kramer. „Jetzt starten wir in der Kreisklasse neu und kommen zurück.“ Moosinnings Trainer Gröber ist für die Relegation optimistisch: „Alle sind hoch motiviert.“