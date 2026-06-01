Berglern in Relegation, Wartenberg gerettet

SVE fehlt beim 1:1 in Moosen ein Tor, TSV und Moosinning 2 profitieren von Patzern der Konkurrenz
Jubel in Wartenberg und Moosinning, Enttäuschung dagegen in Berglern: Während die Eintracht beim SC Moosen nicht über ein 1:1 hinauskam und damit ins Zusatzspiel muss, halten die Strogen-Kicker trotz einer 1:4-Niederlage gegen den BC Attaching die Liga. Moosinnings Reserve profitierte währenddessen von einem Nandlstädter Patzer und kann zumindest den direkten Abstieg verhindern. Meister und Aufsteiger TSV Allershausen indes konnte sich am letzten Spieltag sogar eine 1:2-Heimniederlage gegen den FCA Unterbruck leisten.
SC Moosen – SV Eintracht Berglern 1:1 (0:0) – Am Ende war’s ein mageres Törchen. Hätte Berglern noch zum 2:1 getroffen, wäre der direkte Klassenerhalt drin gewesen. Denn sowohl der TSV Wartenberg als auch der FC Moosburg patzten und hätten den Weg für die Faltlhauser-Elf geebnet. „In Summe war das Unentschieden über die 90 Minuten aber schon leistungsgerecht“, musste SVE-Sprecher Stefan Zott zugeben. Chancen wären da gewesen, vor allem im zweiten Durchgang. Lucas Wastian, Thomas Schmid und Maximilian Buchner hatten das Zielrohr aber nicht genau genug justiert. Und: Irgendwann liefen die Gäste einem Rückstand hinterher. Nach einem strammen Schuss hatte Keeper Luis Fischer zunächst abwehren können, den Abstauber drückte Andreas Galler aber über die Linie (89.).
Damit war die Abstiegsrelegation quasi besiegelt. Doch so ganz gaben sich die Berglerner noch nicht auf und kamen immerhin zum Ausgleich. Nach einer feinen Kombination im Mittelfeld war das Leder bei Fabian Taubmann gelandet, der mithilfe des Innenpfostens traf (90.+2). Mehr war nicht mehr drin, vor allem, als sich Spielertrainer Michael Faltlhauser auch noch per Ampelkarte (90.+4) verabschiedete. „Natürlich ist die Enttäuschung über den verpassten Klassenerhalt größer“, gab Zott zu. „Dennoch freuen wir uns jetzt über das Zusatzspiel.“ Für Moosen gab’s ein Lob von Trainer Thomas Breu. Man habe sich nichts zuschulden kommen lassen wollen und deswegen nicht nachgelassen, trotz des Landkreis-Derbys: „Fußball ist eben kein Wunschkonzert.“
FC Moosinning 2 – FC Eitting 0:0 – Mit einem blauen Auge davongekommen sind die Moosinninger Reserve-Kicker, die nun ins Zusatzprogramm müssen. Gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten kamen die Gröber-Mannen nicht über ein torloses Remis hinaus, profitierten aber davon, dass der TSV Nandlstadt gegen Kranzberg unterlag und deswegen noch auf den direkten Abstiegsrang rutschte. „Natürlich hatten wir da Glück“, wusste FCM-Spielertrainer Manuel Gröber: „Heute haben wir es verpasst, selbst ein Tor zu erzielen.“ Chancen wären durchaus da gewesen. Christian Kollmannsberger, Gröber selbst mit einem Heber über den FCE-Keeper und Stefan Erl, dessen Schuss von der Torlinie gekratzt wurde, vergaben leichtfertig. Allerdings ließen auch die Eittinger im letzten Kreisliga-Spiel nicht nach. Max Modlmayr, Eittings Aktivster, vergab ebenfalls mehrfach, einmal sogar ans Aluminium. „Wir haben Gesicht und Charakter gezeigt und nicht nachgelassen“, freute sich FCE-Coach Björn Kramer. „Jetzt starten wir in der Kreisklasse neu und kommen zurück.“ Moosinnings Trainer Gröber ist für die Relegation optimistisch: „Alle sind hoch motiviert.“
TSV Wartenberg – BC Attaching 1:4 (0:3) – Die ersatzgeschwächten Wartenberger hatten gegen Attaching nicht wirklich eine Chance, profitierten jedoch ebenfalls von Patzern der Konkurrenz. „Moosen hat uns heute gerettet“, sagte der scheidende TSV-Spielertrainer Mario Simak: „Super, wenn eine Mannschaft bis zum Schluss noch durchzieht.“ Seine Elf habe die Zweikämpfe nicht angenommen, sei nicht präsent gewesen: „Die Niederlage war verdient.“ Jedoch: Einige Stammspieler fehlten aufgrund von Verletzungen und einer Hochzeit, „die Jungs aus der U19, die ausgeholfen haben, haben die Sache super gemacht“, betonte Simak. Doch auch sie konnten einen deutlichen Rückstand zur Pause nicht verhindern. Jonas Sittenauer hatte von der Grundlinie zurück an die Strafraumgrenze gelegt, wo Nico Franke zum 1:0 für den BCA abschloss (35.). Noch vor der Pause vollendete er seinen Hattrick. Erst drosch er einen Schuss aus 25 Metern in die Maschen (37.), dann lief er allein auf TSV-Keeper Millsterfer zu und traf zum 3:0 (45.+3). Zwar verkürzte Maximilian Härtl nach einem Foul an Daniel Bauer durch Leon Klingseisen vom Punkt (74.), doch bald hatte Franz Gamperl nach einem Hübner-Querpass den alten Abstand wiederhergestellt (80.).
FC Lengdorf – FC Finsing 5:0 (2:0) – Angetreten waren sie mit hehren Zielen – am Ende mussten sich die Finsinger von allen Aufstiegschancen verabschieden. Das Wunder war ausgeblieben, weil Finsing nicht den Hauch einer Chance hatte und zudem Kranzberg parallel seine Aufgabe mit Bravour erledigte (3:1 gegen den TSV Nandlstadt). „Das war leider peinlich heute“, ging Finsings Trainer Thomas Bonnet mit seiner Truppe hart ins Gericht. „Wir waren ein sehr guter Gast.“ Lengdorf dagegen hatte einen Sahnetag erwischt und bot im Abschiedsspiel von Mathias Holzner und Simon Nußrainer noch einmal alles auf. „Das war von Minute 0 bis 90 ein sehr starker Auftritt“, lobte FCL-Sprecher Lukas Fischer. In die Karten hatte den Hausherren aber auch die rote Karte für Finsings Dominik Keuter gespielt, der nach einem überharten Einsteigen gegen Georg Reiter früh vom Platz musste (39.). Zu dem Zeitpunkt führte Wartenberg bereits 2:0, Florian Spielberger mit einem Schuss ins lange Eck (3.) und Maximilian Mayer (18.) von der Strafraumkante hatten für den Doppelpack gesorgt. Auch nach dem Wechsel ließen die Hausherren nicht nach. Erst lief Nußrainer nach einem Steckpass allein auf den Keeper zu und schoss das 3:0 (75.), dann traf Holzner nach einem Pass in die Tiefe (85.). Den Endstand markierte Trainer Bastian Fischer nach einem Reiter-Zuspiel von der Grundlinie.