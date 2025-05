Berglern bejubelt den Klassenerhalt – Finsing bangt um Aufstiegsrelegation Viele Fans beim 1:0 in Unterbruck dabei Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 Allershausen Eitting Walpertskchn Unterbruck + 4 weitere

Eintracht Berglern hat sich den Klassenerhalt gesichert. Die Hoffnung des FC Finsing auf die Aufstiegsrelegation schwindet.

SV Walpertskirchen feiert Fußballfest SV Walpertskirchen – FC Eitting 7:0 (3:0): Der designierte Meister kehrt heim, und ganz Walpertskirchen war nicht nur auf den Beinen, sondern hatte ein wahres Fußballfest gerichtet für die Helden des Dorfes: Einlaufkinder, gelb-schwarze Fahnen an den Häusern rund ums Stadion, offizielle Pokal-Übergabe. „Da wollten wir natürlich was zurückzahlen“, erklärte Trainer Josef Heilmeier. Und die WSV-Mannen ließen es richtig krachen gegen Eitting. Sie hatten aber auch leichtes Spiel, denn die Gäste waren lediglich mit einem Ersatzmann angereist. Den Fans war’s egal, sahen sie im vorerst letzten Kreisliga-Heimspiel ein wahres Schützenfest, das Luca Fellermeier nach einem butterweichen Schuler-Zuspiel eingeläutet hatte (10.). Und der SVW zog noch im ersten Durchgang davon. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld von Noah Baumann ging’s wieder über links, und wieder war es ein Schuler-Zuspiel, das Adrian Alexy zum 2:0 nutzte (31.). Den 3:0-Deckel des ersten Durchgangs setzte Christian Käser drauf, der sich einen Abpraller geholt und in der Drehung abgeschlossen hatte (41.). Nach dem Seitenwechsel legten erneut Fellermeier (57.), Paul Jäger (65.) und Maximilian Spreitzer mit einem Doppelpack (71./86.) nach.

„Gerechtes Unentschieden“ zwischen Allershausen und Wartenberg TSV Allershausen – TSV Wartenberg 1:1 (1:1): Für beide Teams ging es am Samstag nur noch um die berühmte Goldene Ananas. Und das war dem Spiel auch anzusehen. Der absolute Wille, die drei Zähler zu behalten, fehlte bei beiden. Zu Beginn sah es jedoch noch danach aus, als könnten die Ampertaler das Ding für sich entscheiden. Jasko Hamzagic hatte Allershausen nach einer Viertelstunde mit einem Lupfer über den Wartenberger Keeper in Führung gebracht. Auch in der Folge waren die Gastgeber dran. Dario Turkman und Alex Holzmaier vergaben aber beste Chancen. Zum Ende des ersten Durchgangs kamen auch die Gäste besser in Fahrt und egalisierten noch vor dem Seitentausch. Daniel Bauer hatte im Strafraum aus dem Gewühl heraus am schnellsten reagiert und machte das 1:1. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams Möglichkeiten zum Sieg, aber es blieb beim Remis. „Am Ende war’s ein gerechtes Unentschieden, mit dem beide Mannschaften leben können“, resümierte Allershausens Spartenechef Philipp Jordan.

Hoffnung stirbt zuletzt beim FC Finsing SV Vötting – FC Finsing 0:2 (0:2). Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, doch so wirklich dran glauben wollen die Finsinger Kicker nicht mehr, dass es noch was wird mit der Aufstiegsrelegation. Weil Konkurrent Palzing zeitgleich spät 2:0 in Eching gewann, haben es die Finsinger – trotz verdienten Sieges – nun nicht mehr selbst in der Hand, Tabellenplatz zwei zu sichern. „Ich denke nicht, dass die sich das noch nehmen lassen werden“, gab FCF-Trainer Thomas Bonnet mit Blick auf Palzing zu. Aber: „Lassen wir uns überraschend.“ Keine Überraschung war der Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht, wenngleich die Finsinger Kicker kein Brillant-Feuerwerk gezündet hatten. „Das war heute ein Arbeitssieg“, fasste es Bonnet zusammen, dem vor allem im Magen lag, dass seine Mannen es versäumten, den Sack frühzeitig zuzumachen. Früh hatte Flo Hölzl seine Farben in Führung gebracht, nachdem Christian Rickhoff das Leder im Mittelfeld erobert und Patrick Forchhammer mit einem klasse Zuspiel geglänzt hatte (19.). Finsing legte noch vor dem Seitenwechsel nach. Eine Ecke von Tom Simml senkte sich am langen Pfosten, wo Markus Rickhoff nur noch den Kopf hinzuhalten brauchte (45.). Danach hatte Simml zweimal die Chance zum 3:0, Finsing aber auch Glück, dass Vötting nur die Querlatte traf.