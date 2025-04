Bergkirchen rückt vor auf Rang zwei - Schwabhausen dominiert

SV Weichs – TSV Bergkirchen 0:1: Im Verfolgerduell war Weichs zunächst überlegen, die Defensive der Gäste ließ aus dem Spiel heraus aber wenig zu. Wenn es gefährlich wurde, dann nach ruhenden Bällen. In den Minuten vor der Pause kam Weichs dem Führungstreffer immer näher. In dieser Phase rückte Nico Eicher in den Mittelpunkt. Der Bergkirchner Torhüter zeigte mehrere sehenswerte Paraden und verhinderte so einen Rückstand zur Pause. Nach dem Seitenwechsel dann ein anderes Bild, denn bei Weichs riss der Faden. „Wir haben unsere Struktur verloren. Als hätten wir das Fußballspielen verlernt”, sagte Trainer Robert Böttcher.

Das Verfolgerduell der Fußball-Kreisklasse München 1 ging an den TSV Bergkirchen, der sich damit an Gegner Weichs auf Platz zwei vorbeischob.

Bergkirchen wurde torgefährlicher. In der 68. Minute wurden die Gäste belohnt: Spielertrainer Stefan Frimmer wurde zunächst im Strafraum gefoult und verwandelte den Elfer selbst zum 0:1. In der Folge verpasste es Bergkirchen, den zweiten Treffer nachzulegen. So blieb Weichs im Spiel. In der Schlussphase warf der SVW noch einmal alles nach vorne, doch Eicher war an diesem Tag nicht zu bezwingen. Der Schlussmann parierte zweimal überragend und hielt somit den Sieg der Gäste fest.

TSV Schwabhausen – SV Haimhausen 4:0: Die Schwabhausener konnten mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Haimhausen heranrücken. Die Aussicht darauf schien sie zu beflügeln. „Wir haben vom Start weg dominiert”, sagte TSV-Trainer Andre Schaffer. Die ersten beiden guten Chancen konnte Dominik Stephanitsch noch entschärfen, doch kurz vor der Halbzeitpause war der Torhüter der Gäste geschlagen – und das zweimal: Christian Henning (38.) und Elias Schaffer (41.) sorgten mit ihrem Doppelschlag für eine Schwabhausener 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel fand Haimhausen besser ins Spiel, erspielte sich eine sehr gute Möglichkeit, der Anschlusstreffer sollte aber nicht gelingen. Auf der anderen Seite machte Schwabhausen in der Schlussphase mit einem weiteren Doppelschlag den Deckel drauf: Zunächst erzielte Thomas Schneider vom Elfmeterpunkt das 3:0 (86.), ehe Calin Varbanov den 4:0-Endstand markierte (88.).

TSV Indersdorf – AEG Dachau 8:1: Bei fast schon sommerlichen Temperaturen fuhr der TSV Indersdorf gegen den abstiegsgefährdeten Neuling AEG Dachau einen Kantersieg ein. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, denn bereits zur Halbzeit stand es nach Treffern von Tim Elstner (20.) und einem Doppelpack von Marcel Truntschka (24., 39.) 3:0.

Kurzzeitig keimte bei den Gästen Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, als Kyriakos Akritidis kurz nach der Pause einen Foulelfmeter verwandelte. Doch nur wenige Minuten später stellte Indersdorfs Kapitän Christian Bopfinger per – ebenfalls umstrittenem – Strafstoß auf 4:1 (55.). Tobias Altstiel war im Strafraum mit offener Sohle getroffen worden – der Gegenspieler hatte allerdings auch den Ball gespielt. Der Gefoulte erhöhte in der 64. Minute nach Vorlage des eingewechselten Johannes Karl auf 5:1. Dieser belohnte sich dann selbst und erzielte in der 74. Minute seinen ersten Pflichtspieltreffer seit seinem Wechsel in der Winterpause zum 6:1. Eine doppelte Co-Produktion des Sturmduos Altstiel/Truntschka bescherte den Hausherren in der Schlussphase schließlich noch die Treffer zum 7:1 und 8:1 (87., 89.).

„Wir sind mit sechs Mann aus der zweiten Mannschaft angetreten, viele sind verletzt oder fehlten wegen Krankheit“, so AEG-Sprecher Jorgo Andreadis, „aber die Jungs haben es ordentlich gemacht, jedoch reicht es so halt nicht. Ich hoffe, dass unsere Jungs bald wieder gesund werden, um wieder anzugreifen, dann werden wir sehen, ob es gereicht hat.“

SV Ampermoching – TSV Hilgertshausen 0:1: Nach dem knappen Auswärtserfolg kamen deutliche Worte aus Hilgertshausen. „Wir bleiben in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen und wollen alle Spiele gewinnen“, verkündete Teamsprecher Georg Weimer.

Die ersten 30 Minuten waren umkämpft, ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Dann das Tor des Nachmittags: Der Ball kommt nach einem Einwurf von Alex Racki über die Spielertrainer Ludwig Dietrich und Milos Kobilarov direkt in den Lauf von Sebastian Oberhauser. Dessen Hereingabe drückt Torjäger Marius Klimmer aus kurzer Distanz über die Linie. Kurz danach scheiterte Sebi Oberhauser nach starker Vorarbeit von Paul Oberacher am Ampermochinger Keeper Emre Duran. Vor der Halbzeit entschärfte TSV-Keeper Aron Sturm einen direkten Freistoß von Blerart Blaku überragend.

Nach der Pause stand Hilgertshausen um die Innenverteidiger Tobi Racki und Jakob Lorenz sicher und verpasste die frühe Entscheidung. Erst klärte Duran einen Kopfball von Marius Klimmer stark zur Ecke, dann traf Klimmer nach einer Ecke von Ludwig Dietrich per Kopf die Latte. Zwei weitere für Paul Oberacher blieben ebenfalls ohne Folgen. Weimer: „Unterm Strich ein verdienter Auswärtsdreier.“

SV Niederroth – SV Odelzhausen 1:0: Um den Anschluss an den Aufstiegsrelegationsplatz zu halten, benötigte der SV Niederroth einen Heimerfolg gegen Odelzhausen. Die Gastgeber fanden schneller ihre Betriebstemperatur und kontrollierten das Spiel in der ersten Hälfte. Odelzhausen blieb ohne nennenswerte Torchance. Auf der anderen Seite erzielte Mateo Velic in der 20. Minute die Führung für den SVN. Der Stürmer erlief einen langen Pass über die Kette und lupfte den Ball über Schlussmann Nicolas Sauter hinweg ins Tor. Eine knappe halbe Stunde später stand Velic erneut im Mittelpunkt, als er einen Gegenspieler bei einem Fallrückzieher-Versuch mit dem Fuß im Gesicht traf. Der Schiedsrichter schickte den Torschützen mit Rot vom Feld.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel. Die Gäste hatten in Überzahl mehr Ballbesitz, Niederroth lief viel hinterher. Die Elf von Spielertrainer Dominic Reisner nahm die Situation aber an und verteidigte alles weg. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg, der angesichts der langen Unterzahl hoch einzuschätzen ist. Reisner zeigte sich zufrieden: „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung.”

FC Tandern – ASV Dachau II 1:2: Im Kellerduell konnte der FC Tandern mit einem Sieg seine Position im Kampf um den Klassenerhalt verbessern. Die zweite Mannschaft des ASV wollte den letzten Tabellenplatz verlassen – und war zunächst das gefährlichere Team. Denn während sich Tandern auf dem unebenen Untergrund schwertat, lauerten die Dachauer auf Kontersituationen. Zweimal wurde es nach Umschaltmomenten gefährlich. Der Führungstreffer der Gäste fiel aber nach einem Fehler der FCT-Hintermannschaft. Tim Klesel konnte allein aufs Tor zulaufen, umkurvte Tanderns Schlussmann Quirin Hechtl und schob zum 0:1 ein (26.).

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem die ASV-Kicker häufig in den entscheidenden Momenten einen Schritt schneller waren. In der 73. Minute machten die Dachauer einen großen Schritt in Richtung Auswärtssieg: Christoph Natter wuchtete den Ball nach einer abgewehrten Ecke aus zentraler Position zum 2:0 in die Maschen (73.). Der Vorsprung hielt bis in die Schlussphase. Da verkürzte Tandern nach einer Ecke durch Jonas Kölbl (84.)– und warf alles nach vorne. Es wurde nun hitzig, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. Der ASV reichte die Rote Laterne an AEG Dachau weiter, Tanderns Vorsprung auf den Relegationsplatz ist mit sieben Punkten weiterhin komfortabel.

Kreisklasse Zugspitze

VfL Egenburg – FC Puchheim 4:1: Spitzenreiter Egenburg wollte nach zuletzt zwei Heimniederlagen wieder ein anderes Gesicht zeigen. Dies gelang der Mannschaft von Spielertrainer Christian Hain eindrucksvoll. Ales Szczepurek, der Torschütze vom Dienst, traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Wenige Sekunden später machte Hannes Zech per Lupfer zum 2:0 den VfL-Doppelschlag perfekt. Egenburg ließ es im Anschluss allerdings zu locker angehen. Das rächte sich. Daniel Mohr erzielte den Anschlusstreffer (12.). Das Spiel war nun ausgeglichen, ehe die Egenburger Mitte der ersten Halbzeit wieder die Zügel anzogen. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Spielertrainer Hain verwandelte sicher zum 3:1 (26.). Dabei blieb es bis zur Pause.

Kurz nach dem Wiederbeginn erhöhte Szczepurek mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:1 (48.). Egenburg ließ nun nichts mehr anbrennen. Der Spitzenreiter hätte die Führung sogar noch ausbauen können, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr.