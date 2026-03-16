Bergisch Gladbach verteidigt Spitze vor Gipfeltreffen

Finn Stromberg traf bereits zum achten Mal in dieser Saison – Foto: Pedro Fatzikis

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat seine Tabellenführung in der Mittelrheinliga behauptet. Gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf setzten sich die Nullneuner in der BELKAW-Arena mit 2:0 durch und bleiben damit zwei Punkte vor Verfolger SV Eintracht Hohkeppel. Nächste Woche folgt der Showdown in Hohkeppel.

Die Nullneuner blieben auch danach klar spielbestimmend und ließen Königsdorf kaum zur Entfaltung kommen. In der 18. Minute erhöhte Finn Stromberg nach einem Angriff über die linke Seite auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Heimsieg.

Bergisch Gladbach erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 3. Minute brachte Cindrak die Gastgeber in Führung, als er einen Angriff über die rechte Seite konsequent abschloss.

Bis zur Pause kontrollierte der Tabellenführer das Spielgeschehen und ging mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung in die Kabine.

Königsdorf mit besserer zweiter Hälfte

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste mehr Druck aufzubauen. Bergisch Gladbach stand jedoch defensiv stabil und ließ nur wenig zu. Insgesamt entwickelte sich eine ruhigere zweite Halbzeit, in der die Hausherren das Tempo kontrollierten und den Vorsprung souverän verwalteten.

Königsdorf kam nach einer taktischen Umstellung zwar besser in die Partie, konnte seine Möglichkeiten jedoch nicht nutzen.

Defensive als Faustpfand der Nullneuner

Bergisch Gladbachs Trainer Kevin Kruth zeigte sich vor allem mit dem ersten Durchgang zufrieden:

„Wir haben eine sehr gute und energievolle erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit war ich dann nicht mehr so zufrieden. Da hat mir die Intensität gefehlt und das war ein Stück weit Verwaltungsmodus.“

Mit Blick auf das kommende Spitzenspiel warnte er zugleich:

„Das war heute okay, darf uns aber nächste Woche auf keinen Fall passieren.“

Ein wichtiger Faktor bleibt für Kruth die defensive Stabilität:

„In vier Spielen nur ein Gegentor ist unser Faustpfand. Das gilt es auch nächste Woche ins Spiel zu bringen.“

Vierte Niederlage für Königsdorf

Für Königsdorf setzte sich dagegen die schwierige Phase fort. Trainer Takahito Ohno ordnete die Niederlage realistisch ein:

„Die vierte Niederlage in der Rückrunde ist natürlich extrem bitter. Allerdings muss man anerkennen, dass Bergisch Gladbach eine sehr hohe Qualität hat. Sie sind nicht umsonst Erster.“

Dennoch sah er eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang:

„Nach einer taktischen Umstellung kamen wir in der zweiten Hälfte viel besser ins Spiel. Da hatten wir gefühlt 60 bis 70 Prozent Ballbesitz. Leider konnten wir unsere Chancen nicht nutzen.“

Während Bergisch Gladbach damit seine Spitzenposition verteidigt, wartet auf die Nullneuner am kommenden Spieltag das Topspiel beim Tabellenzweiten aus Hohkeppel.