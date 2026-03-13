Bergisch Gladbach unter Zugzwang – Hohkeppel lauert

Die BELKAW-Arena soll wieder zur Festung gemacht werden – Foto: Lucy Neuber

In der BELKAW-Arena kommt es am kommenden Spieltag der Mittelrheinliga zum Duell zwischen dem SV Bergisch Gladbach 09 und dem TuS Blau-Weiß Königsdorf. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Während die Nullneuner ihre Tabellenführung verteidigen wollen, hofft Königsdorf nach einem schwierigen Start ins neue Jahr auf ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis.

Trainer Kevin Kruth zeigte sich mit der Antwort seiner Mannschaft zufrieden: „Es war enorm wichtig für uns, wieder in die Spur zu finden nach unserer ersten Saisonniederlage. Wir haben gegen eine unangenehme Mannschaft die richtigen Mittel und Wege gefunden. Das war sehr gut von den Jungs.“

Nach der ersten Saisonniederlage gegen Siegburg zeigte Bergisch Gladbach zuletzt die erhoffte Reaktion. Beim unangenehmen Aufsteiger Bornheim setzte sich das Team mit 0:2 durch und behauptete damit die Spitzenposition der Mittelrheinliga.

Kruth rechnet dennoch mit einer anspruchsvollen Aufgabe: „Jetzt kommt Königsdorf, die eine Top-Hinrunde gespielt haben. Auch wenn sie schlecht aus der Winterpause gekommen sind, haben wir da eine Aufgabe zu erledigen.“

Trotz der Tabellenführung bleibt der Druck hoch. Verfolger Hohkeppel liegt nur zwei Punkte zurück, weitere Ausrutscher will sich der Spitzenreiter daher nicht erlauben.

Besonders die Auswärtsstärke des Gegners hat der Trainer im Blick: „Wir wissen auch, dass sie 14 von 22 Punkten in der Fremde geholt haben. Deswegen sind wir gewarnt. Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, bin ich aber überzeugt, dass wir nach der Niederlage gegen Siegburg zuhause wieder erfolgreich sein können.“

Schwierige Phase für Königsdorf

Beim TuS Blau-Weiß Königsdorf läuft es nach der Winterpause noch nicht rund. Drei Spiele, drei Niederlagen. Die Euphorie der neu formierten Mannschaft aus der Hinrunde ist aktuell etwas verblasst. Mit 22 Punkten steht die Mannschaft von Takahito Ohno im Tabellenmittelfeld, muss aber aufpassen, nicht weiter nach unten zu rutschen.

Ohno sieht die Aufgabe beim Tabellenführer realistisch: „Das Spiel gegen Bergisch Gladbach wird für uns eine sehr schwierige Aufgabe. Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen Phase mit drei Niederlagen in Folge.“

Zusätzlich stellt der Untergrund eine Herausforderung dar: „Außerdem spielen wir auswärts auf Naturrasen, was für uns ebenfalls eine zusätzliche Herausforderung ist, da wir normalerweise nicht auf Naturrasen trainieren können.“

Chance auf den Umschwung?

Trotz der schwierigen Ausgangslage sieht der Königsdorfer Trainer auch eine Möglichkeit für einen Stimmungswechsel: „Wenn wir in diesem Spiel Punkte holen können, kann sich unsere aktuelle Stimmung und Dynamik schnell wieder ins Positive drehen. Deshalb wollen wir alles auf dem Platz lassen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Die Ausgangslage ist damit klar: Hier der Tabellenführer, der seine Spitzenposition verteidigen will – dort ein Team, das dringend ein Erfolgserlebnis braucht. Ob Königsdorf den Favoriten ärgern kann oder Bergisch Gladbach seine Heimstärke ausspielt, wird sich am Sonntag in der BELKAW-Arena zeigen.