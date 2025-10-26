– Foto: Nick Förster

Bergisch Gladbach ringt Vichttal nieder und stürmt an die Spitze Kruth-Elf gewinnt das Topspiel 2:0 – dominante erste Halbzeit entscheidet das Duell.

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat das Spitzenspiel der Mittelrheinliga für sich entschieden. Im Duell Zweiter gegen Erster setzte sich die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth mit 2:0 (2:0) gegen den bisherigen Tabellenführer VfL Vichttal durch – und kletterte damit selbst an die Spitze der Tabelle.

Von Beginn an zeigten die Hausherren, dass sie das Spiel bestimmen wollten. Schon in der elften Minute brachte Ardit Mimini seine Mannschaft in Führung, nachdem Finn Stromberg mustergültig quergelegt hatte. Noch vor der Pause erhöhte Tristan Arndt per Foulelfmeter auf 2:0 (44.) – der Grundstein für einen hochverdienten Erfolg war gelegt.

„Das Ergebnis ist in Summe völlig verdient“, sagte Kruth nach dem Spiel. Besonders die erste Halbzeit habe ihn beeindruckt: „Wir haben wirklich eine fehlerfreie und sehr dominante erste Halbzeit gespielt. Ich glaube, dass Vichttal zu keinem Abschluss gekommen ist. Wir hingegen hatten neben den beiden Toren schon nochmal zwei, drei Abschlussgelegenheiten.“ Der Coach lobte vor allem das konzentrierte Auftreten seiner Elf: „Das 1:0 war super rausgespielt über Finn Stromberg, der auf Ardit Mimini querlegt und der sehenswert vollendet. Wir hatten vorher schon große Chancen – Ervin Cindrak allein vor dem Torwart, Tristan Arndt mit einem Solo, Maik Marquardt schießt aus vier Metern links vorbei. Deswegen war die erste Halbzeit wirklich hochverdient.“