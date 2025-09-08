Bergisch Gladbach nutzt Siegburgs Fehler eiskalt aus

Das 0:1 war aus Siegburger Sicht maximal unglücklich. Rückkehrer Fikisi bekam einen Rückpass und wurde von Tillmann angelaufen. Der Versuch eines Befreiungsschlags wurde vom 18-Jährigen geblockt und trudelte ins Tor.

In der zweiten Hälfte hielt Siegburg trotz Unterzahl gut dagegen. Fikisi parierte mehrfach stark und verhinderte zunächst einen höheren Rückstand. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit köpfte Jan Luca Bugenhagen nach einer Flanke von Elyas Aydin zum 2:0-Endstand ein.

Otto lobte die Reaktion seiner Mannschaft: "Wir haben in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen und diszipliniert gespielt, ohne dann noch belohnt zu werden. Mit unserer Reaktion in der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Über die Anfangsphase werden wir sprechen.“