Ausgerechnet Rückkehrer Alec Vinci (li. – hier ein Bild aus der Vorsaison) wurde noch vor der Pause zum Duschen geschickt.
Ausgerechnet Rückkehrer Alec Vinci (li. – hier ein Bild aus der Vorsaison) wurde noch vor der Pause zum Duschen geschickt. – Foto: Boris Hempel

Bergisch Gladbach nutzt Siegburgs Fehler eiskalt aus

Fikisi patzt, Vinci fliegt – Otto sieht gute Reaktion nach der Pause.

Der Heimauftakt des Siegburger SV 04 in der Mittelrheinliga endete mit einem bitteren 0:2 gegen den SV Bergisch Gladbach 09. Vor rund 100 Zuschauern im Walter-Mundorf-Stadion wurden ausgerechnet die beiden Last-Minute-Neuzugänge zu tragischen Figuren: Keeper Jens Fikisi war am ersten Gegentor von Ole Tillmann maßgeblich beteiligt (10.), und Mittelfeldspieler Alec Vinci sah noch im ersten Durchgang Gelb-Rot (42.).

Otto: "...dann ist es schwer, erfolgreich zu sein"

Trainer Alex Otto sprach anschließend von einer Halbzeit, die die Partie entschieden habe: „Ein Spiel dauert 90 Minuten und wenn man es nicht schafft 90 Minuten seine Leistung zu bringen, dann ist es sehr schwer erfolgreich zu sein. Wir haben aufgrund unterschiedlicher Gründe erst nach 30 Minuten mehr zu unserem Spiel gefunden. Zu dem Zeitpunkt lagen wir 0:1 zurück. Als dann der Platzverweis noch dazu kam, wurde die Hypothek noch größer.“

Das 0:1 war aus Siegburger Sicht maximal unglücklich. Rückkehrer Fikisi bekam einen Rückpass und wurde von Tillmann angelaufen. Der Versuch eines Befreiungsschlags wurde vom 18-Jährigen geblockt und trudelte ins Tor.

Gestern, 15:30 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
0
2
Abpfiff
In der zweiten Hälfte hielt Siegburg trotz Unterzahl gut dagegen. Fikisi parierte mehrfach stark und verhinderte zunächst einen höheren Rückstand. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit köpfte Jan Luca Bugenhagen nach einer Flanke von Elyas Aydin zum 2:0-Endstand ein.

Otto lobte die Reaktion seiner Mannschaft: "Wir haben in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen und diszipliniert gespielt, ohne dann noch belohnt zu werden. Mit unserer Reaktion in der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Über die Anfangsphase werden wir sprechen.“

Für Bergisch Gladbach war es der zweite Sieg im zweiten Spiel – verbunden mit der Tabellenführung als einziges Team mit voller Punktausbeute. Siegburg dagegen steht nach dem Erfolg zum Auftakt nun wieder ohne Punkte da und muss sich vor allem mit den Problemen in der Anfangsphase auseinandersetzen.

