– Foto: LaBima

Bergisch Gladbach mit erstem Gegentor: "Tabelleführer Paroli geboten" SV 09 siegt 2:1 und bleibt Tabellenführer ohne Punktverlustrn Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Berg. Gl. 09 SSV Bornheim

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat seine makellose Serie in der Mittelrheinliga fortgesetzt. Durch ein 2:1 gegen Aufsteiger SSV Bornheim bleibt die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth als einziges Team ohne Punktverlust und führt die Tabelle nach drei Spieltagen mit neun Zählern an. Bornheim hingegen bleibt das einzige Team ohne Punkt – konnte dem Spitzenreiter jedoch den ersten Gegentreffer der Saison zufügen.

Der Favorit legte im heimischen Stadion früh die Basis für den Sieg. Bereits in der 5. Minute verwandelte Ardit Mimini einen Foulelfmeter nach einem Vergehen an Ole Tillmann zum 1:0. Nach einer halben Stunde erhöhte Ervin Cindrak nach Vorlage von Tristan Arndt auf 2:0. Doch der Aufsteiger steckte nicht zurück, kämpfte sich in die Partie und kam im zweiten Durchgang zu besseren Gelegenheiten. Der Lohn folgte in der 81. Minute, als Cedric Abresch den Anschlusstreffer erzielte.

„Gegen den Tabellenführer Bergisch Gladbach, der bis dahin zwei Siege ohne Gegentor auf dem Konto hatte war es unser Ziel, den Favoriten zu ärgern – doch der Start war denkbar ungünstig. Bereits in der 5. Minute gab es einen Elfmeterpfiff gegen uns und nach gut zwanzig Minuten kassierten wir nach einer Ecke auch das 0:2“, schilderte Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan. Die zweite Hälfte stimmte ihn dennoch zuversichtlich: „Trotz des frühen Rückstands haben wir uns nicht von unserer Aufgabe abbringen lassen und versucht, mit allen Kräften dagegenzuhalten. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, mutiger zu werden – und das ist uns gelungen. Nach dem Seitenwechsel kamen wir immer besser ins Spiel, konnten uns mehrfach gute Chancen herausspielen und haben uns für den Aufwand mit dem Anschlusstreffer belohnt.“