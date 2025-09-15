Bergisch Gladbach mit erstem Gegentor: "Tabelleführer Paroli geboten"

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat seine makellose Serie in der Mittelrheinliga fortgesetzt. Durch ein 2:1 gegen Aufsteiger SSV Bornheim bleibt die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth als einziges Team ohne Punktverlust und führt die Tabelle nach drei Spieltagen mit neun Zählern an. Bornheim hingegen bleibt das einzige Team ohne Punkt – konnte dem Spitzenreiter jedoch den ersten Gegentreffer der Saison zufügen.
Der Favorit legte im heimischen Stadion früh die Basis für den Sieg. Bereits in der 5. Minute verwandelte Ardit Mimini einen Foulelfmeter nach einem Vergehen an Ole Tillmann zum 1:0. Nach einer halben Stunde erhöhte Ervin Cindrak nach Vorlage von Tristan Arndt auf 2:0. Doch der Aufsteiger steckte nicht zurück, kämpfte sich in die Partie und kam im zweiten Durchgang zu besseren Gelegenheiten. Der Lohn folgte in der 81. Minute, als Cedric Abresch den Anschlusstreffer erzielte.
„Gegen den Tabellenführer Bergisch Gladbach, der bis dahin zwei Siege ohne Gegentor auf dem Konto hatte war es unser Ziel, den Favoriten zu ärgern – doch der Start war denkbar ungünstig. Bereits in der 5. Minute gab es einen Elfmeterpfiff gegen uns und nach gut zwanzig Minuten kassierten wir nach einer Ecke auch das 0:2“, schilderte Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan.
Die zweite Hälfte stimmte ihn dennoch zuversichtlich: „Trotz des frühen Rückstands haben wir uns nicht von unserer Aufgabe abbringen lassen und versucht, mit allen Kräften dagegenzuhalten. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, mutiger zu werden – und das ist uns gelungen. Nach dem Seitenwechsel kamen wir immer besser ins Spiel, konnten uns mehrfach gute Chancen herausspielen und haben uns für den Aufwand mit dem Anschlusstreffer belohnt.“
In den Schlussminuten habe Bornheim auf den Ausgleich gedrängt, doch das Spielglück blieb aus. „In der Schlussphase waren wir definitiv näher am Ausgleich als der Tabellenführer an einem weiteren Tor. Leider fehlte am Ende ein wenig das Spielglück, doch auch das nehmen wir an und werden es in der kommenden Woche aufarbeiten. Mein klares Fazit: In dieser Liga werden Fehler gnadenlos bestraft – das hat man auch heute gesehen. Gleichzeitig haben wir dem Tabellenführer nicht nur Paroli geboten, sondern ihn am Ende fast geärgert und waren ganz nah dran, einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht absolut verdient gewesen“, so Osmaan.