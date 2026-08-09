Bergisch Gladbach holt ersten Sieg, RWO in Unterzahl erfolglos

RWO nur 0:0. – Foto: Tom Klesper

Der SV Bergisch Gladbach 09 feiert am 2. Spieltag der Regionalliga West den ersten Saisonsieg und rückt früh in die Spitzengruppe. RW Oberhausen muss sich nach langer Unterzahl gegen Sportfreunde Lotte mit einem torlosen Remis begnügen.

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Aufsteiger Bergisch Gladbach jubelt

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat am zweiten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert und sich damit in der Tabelle früh in eine angenehme Position gebracht. Beim SC Wiedenbrück gewann der Aufsteiger mit 3:1 und steht nach dem 1:1 zum Auftakt gegen die SG Wattenscheid 09 nun bei vier Punkten. Damit klettert Bergisch Gladbach auf Rang vier und zeigt schon in der Anfangsphase der Saison, dass die Mannschaft in der neuen Liga mithalten kann.

In Wiedenbrück entwickelte sich zunächst eine offene Partie. Finn Stromberg brachte die Gäste in der 32. Minute mit 1:0 in Führung, doch die Antwort der Gastgeber folgte sofort. Davud Tuma glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus (34.) und gab dem SCW vor der Pause noch einmal Stabilität. Nach dem Seitenwechsel schlug Bergisch Gladbach jedoch direkt wieder zu: Ardit Mimini stellte in der 46. Minute auf 2:1 und verschob die Partie damit klar zugunsten des Aufsteigers. In der Schlussphase sorgte Tristan Arndt per Foulelfmeter für die Entscheidung (77.). Für Wiedenbrück bleibt der Saisonstart damit schwierig: Nach der 1:2-Niederlage bei 1. FC Köln II steht die Mannschaft von Dominik Sammer weiter ohne Punkt da und rangiert auf Platz 18. Gerade vor dem Hintergrund von drei direkten Absteigern und einem weiteren Relegationsplatz ist der Fehlstart früh unangenehm, auch wenn nach zwei Spieltagen noch nichts entschieden ist.

________________ RWO in Unterzahl nur 0:0

Für RW Oberhausen war das Heimspiel gegen Sportfreunde Lotte ein frühes Geduldsspiel - und eines, das schon nach wenigen Minuten eine völlig andere Richtung bekam. Michel Niemeyer sah bereits in der achten Minute wegen brutalen Foulspiels die Rote Karte. Damit musste die Mannschaft von Sebastian Gunkel mehr als 80 Minuten in Unterzahl spielen und konnte den erhofften zweiten Sieg im zweiten Spiel nicht einfahren.

Dass RWO trotz dieses Rückschlags nicht auseinanderfiel, gehört zur Einordnung der Partie dazu. Oberhausen blieb vor 3566 Zuschauern auch mit einem Mann weniger im Spiel und kam zu guten Möglichkeiten, fand gegen Lotte aber nicht den entscheidenden Moment. Nach dem 2:1-Auftaktsieg beim Bonner SC bleibt RWO zwar ungeschlagen und steht mit vier Punkten auf Rang sechs, gemessen am eigenen Anspruch ist ein Heim-0:0 gegen die noch sieglosen Sportfreunde aber zu wenig.

Für Lotte ist der Punkt dagegen ein erster kleiner Schritt nach dem missglückten Auftakt gegen FC Gütersloh. Die Mannschaft von Nadir Sönmez bleibt zwar weiterhin ohne eigenen Treffer und steht mit einem Punkt auf Rang 16, verhinderte in Oberhausen aber die zweite Niederlage. Tabellenbezogen hilft das Remis beiden Teams nur bedingt: RWO verliert etwas Kontakt zur perfekten Spitzengruppe, Lotte bleibt zunächst im unteren Drittel hängen.

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Der nächste Spieltag der Regionalliga West

3. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Lotte

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt

Sa., 15.08.26 16:00 Uhr VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09

So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh