Bergisch Gladbach hat den Aufstieg vor Augen

– Foto: Pedro Fatzikis

Für SV Bergisch Gladbach 09 geht es am Sonntag um den großen Lohn einer starken Saison. Am 30. und letzten Spieltag der Mittelrheinliga empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth die SpVg Porz 1919 in der BELKAW Arena. Anstoß ist um 15 Uhr. Die Rechnung ist klar: Gewinnt der Tabellenführer sein Heimspiel, sind Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga perfekt.

Die Ausgangslage könnte vor dem Finale kaum spannender sein. Der SV09 geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den Siegburger SV 04 in den letzten Spieltag. Damit hat Bergisch Gladbach die Entscheidung in eigener Hand. „Wir haben die ganze Saison unheimlich viel investiert. Die Jungs sind Woche für Woche an ihre Grenzen gegangen“, sagt Kruth vor dem Endspiel. „Ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie sich am Sonntag für all das belohnen, was sie über Monate hinweg mit großer Akribie erarbeitet haben.“

Dass die Gastgeber als Favorit in die Partie gehen, ändert für den Trainer nichts an der Herangehensweise. Porz reist zwar nicht als Titelanwärter an, soll dem Spitzenreiter aber noch einmal alles abverlangen. „Wir wissen, dass wir im Heimspiel Favorit sind. Gleichzeitig verfügt Porz über viel Qualität und wird uns alles abverlangen. Deshalb gehen wir die Aufgabe mit dem nötigen Respekt an“, betont Kruth.

Die Zahlen sprechen für Bergisch Gladbach: Nach 29 Spielen stehen 19 Siege, sieben Unentschieden und nur drei Niederlagen in der Bilanz. Dazu kommt ein Torverhältnis von 75:28. Gerade diese Stabilität hat den SV09 in die Lage gebracht, am letzten Spieltag vor eigenem Publikum den entscheidenden Schritt gehen zu können. „Wir dürfen mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen auftreten“, sagt Kruth. „Gleichzeitig wissen wir, dass wir uns auch das letzte Spiel hart erarbeiten müssen.“

Im Verein ist die Vorfreude auf das Saisonfinale groß. Auch innerhalb der Mannschaft ist die besondere Woche nach Angaben des Trainers spürbar. „Im Training war sehr viel Energie und große Lust auf Fußball zu sehen“, berichtet Kruth. „Die Jungs freuen sich auf dieses Spiel und auf diese besondere Aufgabe.“