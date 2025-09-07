Bergisch Gladbach gewinnt Verdient in Siegburg

📋 Spielbericht:

Bergisch Gladbach 09 hat sich am 2. Spieltag der Oberliga Mittelrhein eindrucksvoll die Tabellenführung gesichert. Mit einem souveränen und weitgehend ungefährdeten 2:0-Erfolg beim Siegburg SV unterstrich die Mannschaft von Trainer Kruth ihre Ambitionen und ließ dabei phasenweise beste Gelegenheiten liegen. Für Siegburg hingegen war es ein gebrauchter Nachmittag – trotz eines verbesserten Auftritts in Halbzeit zwei blieb der erste Saisonsieg aus.

🕐 Erste Halbzeit: Früher Dämpfer für Siegburg

Bereits in der 10. Minute ging Bergisch Gladbach in Führung – allerdings unter gütiger Mithilfe der Gastgeber: Torhüter Jens Fikisi wollte den Ball klären, traf dabei jedoch Ole Tillmann am Fuß. Der Ball prallte vom 09-Stürmer unhaltbar ins Netz – 0:1.

Die Gäste dominierten im Anschluss das Spielgeschehen klar. Großchancen durch Stromberg, Arndt und erneut Tillmann blieben jedoch ungenutzt. Ein anderes Team hätte hier bereits zur Pause deutlich höher geführt.

Siegburg wirkte überfordert und kam kaum zu strukturierten Offensivaktionen. Kurz vor der Pause sorgte dann eine strittige Szene für Aufregung: Tillmann wurde nach einer vermeintlichen Schwalbe im Strafraum mit Gelb verwarnt (44.), während Alec Vinci kurz darauf ebenfalls Gelb sah – sehr zum Ärger der Bergisch Gladbacher Bank, die in dieser Situation sogar einen Platzverweis forderte.

🔁 Zweite Halbzeit: Siegburg kämpft, 09 bleibt eiskalt

Siegburg wechselte zu Beginn der zweiten Halbzeit doppelt und kam spürbar verbessert aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute hatte Alexander-Tackie Sai eine gute Möglichkeit, doch es fehlte erneut die Durchschlagskraft im Abschluss.

Bergisch Gladbach blieb gefährlich, doch auch Arndt scheiterte in der 50. Minute an einem stark reagierenden Fikisi. Nur drei Minuten später folgte die umstrittenste Szene des Spiels: Nach einem Zweikampf im Siegburger Strafraum forderten die Gäste vehement Elfmeter, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen – die gesamte 09-Bank war außer sich. Trainer Kruth sah für sein lautstarkes Reklamieren die Gelbe Karte (55.).

Trotz Überzahl ab der 40. Minute (Grund nicht genannt) tat sich Bergisch Gladbach nun schwerer. Siegburg zeigte in der Schlussphase mehr Einsatz und verzeichnete in der 88. Minute eine gute Möglichkeit durch Jo – doch auch diese Chance blieb ungenutzt.

Als alles auf ein knappes 0:1 hinauslief, schlugen die Gäste in der Nachspielzeit doch noch einmal zu: Joker Jan Luca Bugenhagen markierte mit dem Schlusspfiff (90.+6) das entscheidende 0:2 und besiegelte den verdienten Auswärtssieg.

🧠 Fazit:

Bergisch Gladbach 09 war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und hätte den Sack frühzeitig zumachen können. Sie ließen viele Chancen liegen, waren aber dennoch das abgeklärtere Team. Für Siegburg bleibt die Erkenntnis, dass man nach dem schwachen Start zwar Moral zeigte, aber in Summe gegen einen reiferen Gegner zu wenig Gefahr ausstrahlte.

Mit dem Sieg übernimmt Bergisch Gladbach nach dem zweiten Spieltag die alleinige Tabellenführung – zum ersten Mal seit acht Jahren zu diesem Zeitpunkt der Saison.

📊 Stimmen zum Spiel (fiktiv, bei Bedarf anpassbar):

Trainer Kruth (BGL09):

„Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, müssen uns aber früher belohnen. Der nicht gegebene Elfmeter war für mich klar – trotzdem Kompliment an die Mannschaft.“

Trainer Otto (Siegburg SV):

„Wir haben zu spät ins Spiel gefunden. Die zweite Halbzeit war besser, aber gegen so einen Gegner muss man über 90 Minuten präsent sein.“

🔁 Wechsel Siegburg SV:

Keil für McIntosh

Ojesanmi für Sakamaki

Mani für Suleiman

Hammouda für Schnörpel



🔁 Wechsel Berg. Gladbach 09:

Bugenhagen für Tillmann

Memeti für Stromberg

Ecke für Rücker

Aydin für Cindrak

90.+1 St Louis für Arndt

90.+2 Hülsenbusch (kein Wechselpartner angegeben)

📒 Karten:

Tillmann (BGL09) – Gelb (Schwalbe, 44.)

Vinci (SSV) – Gelb/Rot (43.)

Stromberg (BGL09) – Verwarnung nach 5 Fouls

Trainer Kruth (BGL09) – Gelb (Reklamieren, 55.)

Mimini (BGL09) – Gelb (taktisches Foul, 87.)

D.Wember