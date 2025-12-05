Bergisch Gladbach erwartet Beeck – Spitzenreiter vor letzter Heimpflic

Der SV Bergisch Gladbach 09 geht als ungeschlagener Tabellenführer in sein letztes Heimspiel des Jahres. Mit 29 Punkten aus 13 Partien, der besten Defensive der Liga und zuletzt zwei Siegen in Serie präsentiert sich die Mannschaft von Kevin Kruth in stabiler Form.

Doch der kommende Gegner aus Wegberg-Beeck ist nicht zu unterschätzen: Nur ein Auswärtsspiel hat Beeck verloren, und trotz eines schwierigen Saisonstarts steckt viel Potenzial im Kader.

Kruth erinnert daran, wie ambitioniert der FC Beeck in die Saison gegangen ist: „Wegbergs Ambitionen sind nicht mein Thema, aber klar: Sie haben schon vor der Saison sehr offen kommuniziert, dass sie aufsteigen wollen – und mit Blick auf den Kader absolut zurecht.“ Individuell wie in der Breite sei das Team „herausragend besetzt“, betont der 39-Jährige und verweist auf Spieler wie Kleefisch, Braun oder Brasnic.

Warum der FCW den eigenen Erwartungen bislang hinterherläuft, wolle er bewusst nicht beurteilen. Für ihn bleibe Beeck „ein total stabiler, professionell geführter Verein mit starker Außenwirkung“ – und trotz der bisherigen Ergebnisse „ein Top-Verein der Mittelrheinliga“. Dass die Resultate aus der Vorsaison kaum Aussagekraft für das anstehende Treffen hätten, liege auch daran, dass sich beide Mannschaften verändert haben.

Im Hinblick auf die Partie sieht Kruth die Rollen klar verteilt: „Aufgrund der Tabellensituation liegt der Druck klar bei Beeck. Sie müssen das Spiel gewinnen.“ Seine eigene Mannschaft hingegen komme „mit Rückenwind“ und wolle die Serie ohne Niederlage verteidigen. Entscheidend sei, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen: mutig, konsequent und zielstrebig zu agieren. „Natürlich berücksichtigen wir auch die Herangehensweise des Gegners, aber der Fokus liegt klar darauf, unser eigenes Spiel durchzuziehen. Wir freuen uns als Verein auf dieses Spiel. Wir stehen an der Tabellenspitze und wollen uns vor unserem Publikum bestmöglich in die Winterpause verabschieden. Wir werden alles raushauen.“

"Jedem Team einen Fight liefern"

Auf der anderen Seite macht Beeck-Trainer Albert Deuker klar, dass seine Mannschaft trotz der vergangenen Ergebnisse intakt ist – und bereit für den Kampf: „Ich liebe meine Mannschaft, die Jungs sind jede Woche gewillt, sich zu steigern, um jedem Team einen Fight zu liefern.“

Dass es beim Spitzenreiter nicht einfach wird, ist ihm bewusst: „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe im Bergischen und wir werden ihr mit Mut und Respekt entgegnen.“ Dabei muss Beeck allerdings auf Niklas Koppitz (Gelb-Rot-Sperre) und Yannik Leersmacher (Achillessehnenreizung) verzichten.

Trotz der Schwere der Aufgabe und der klaren Tabellenkonstellation reist Beeck nicht chancenlos an. Auswärts präsentiert sich das Team stabil, und mit einem Punktgewinn könnte der FCW ein starkes Zeichen vor der Winterpause setzen. Für Bergisch Gladbach geht es hingegen darum, die weiße Weste zu verteidigen – und sich mit einem Sieg aus dem heimischen Stadion zu verabschieden.