Wie weit ist die Teutonia nach dem Umbruch? Eine erste Standortbestimmung gibt es am Sonntag zu Gast beim SV Bergisch Gladbach 09. – Foto: Christian Kreuer

Bergisch Gladbach empfängt neu formierte Teutonia Weiden Pokalsieg gibt der Teutonia Auftrieb vor dem Saisonstart am Sonntag

Am Sonntag startet auch für den Bergisch Gladbach 09 und Teutonia Weiden die neue Saison der Mittelrheinliga. Während die 09er in der vergangenen Spielzeit mit 44 Punkten einen stabilen siebten Platz erreichten, steht die Teutonia nach einer wechselhaften Saison und einem großen personellen Umbruch vor einem Neustart.

Kühnel: „Alle Jungs sind motiviert“ Der neue Mann an der Seitenlinie bei den Weidenern ist Sawwas Panagiotidis, der ein stark verändertes Team übernommen hat. Sportlicher Leiter Meik Kühnel geht dennoch zuversichtlich in die Partie: „Wir gehen mit voller Vorfreude in das erste Punktspiel. Alle Jungs sind motiviert und haben Lust.“

Die Vorbereitung verlief zunächst holprig, was Kühnel aufgrund der personellen Veränderungen im Team und Staff wenig verwundert. "Zu Beginn der Vorbereitung lief es noch ein wenig schleppend, viele neue Gesichter, neue Abläufe etc. Da ist klar, dass sich einiges noch finden musste.“ Doch in den vergangenen Wochen habe die Entwicklung spürbar angezogen: „Vor allem aber jetzt zum Ende der Vorbereitung sieht man eine Entwicklung. Die Idee des Trainerteams wird immer weiter gefestigt, sodass wir Stand jetzt zufrieden sein können.“ Pokal als Stimmungsbooster