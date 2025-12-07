Bergisch Gladbach dreht das Spiel – Beeck belohnt sich nicht

Nach einem unglücklichen Handspiel im Anschluss an einen Einwurf zeigte Schiedsrichter Peter Bonczek schon früh auf den Punkt. Marc Kleefisch verwandelte (13.) und brachte Beeck bereits in der Anfangsviertelstunde in Führung.

Das 0:1 sei „ein Geschenk“, erklärte Kevin Kruth später. Man habe den Einwurf „nicht mit der nötigen Spannung“ verteidigt, der Rest sei ein simpler Handelfmeter gewesen. Dass Beeck „neben diesem Strafstoß nur einen Torschuss“ gehabt habe, unterstrich für den 39-Jährigen, wie stabil seine Mannschaft die erste Halbzeit gestaltete.

Und der SV 09 kam besser in die Partie: Immer wieder gelang es, hinter die letzte Linie zu kommen, auch wenn „der letzte Punch im Fünfmeterraum“ noch fehlte, wie Kruth anmerkte. Nach einer starken Einzelaktion von Ole Tillmann fiel dann folgerichtig der Ausgleich: Er legte präzise zurück auf Sami Akremi, der ins lange Eck abschloss (35.).

Arndt sicher vom Punkt – Schulze hält den Sieg fest

Nach der Pause entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel „zwischen den Strafräumen“, wie Kruth beschrieb. Dann jedoch setzte Gladbach den nächsten Stich: Nach einem Pass von Ervin Cindrak suchte erneut Tillmann den direkten Weg zum Tor und holte einen Strafstoß heraus. „Aus meiner Sicht klar berechtigt“, betonte Kruth. Tristan Arndt verwandelte eiskalt zum 2:1 (66.).

Die Schlussphase gehörte dann den Gästen. Trainer Albert Deuker ordnete seine Mannschaft in einem offensiven 3-4-3 neu, und Beeck gewann deutlich an Präsenz. „Mit zunehmender Spieldauer war es ein Spiel auf ein Tor – auf das von Bergisch Gladbach“, erklärte der Wegberg-Coach, und sprach trotz der Niederlage von einer Leistung, „vor der ich den Hut ziehe“.

Doch Gladbach hielt dagegen – mit viel Wille und einem glänzend aufgelegten Torwart. Robin Schulze parierte mehrfach stark und „hielt den Dreier fest“, wie Kruth hervorhob. Genau diese Konsequenz im Verteidigen sei es, betonte der Coach, die „in dieser Phase der Saison dazugehört“.

Gladbach geht mit Rückenwind ins Jahresfinale

Mit dem 14. ungeschlagenen Spiel in Serie und inzwischen 14 Punkten Vorsprung auf Beeck gehen die 09er mit breiter Brust ins letzte Spiel des Jahres gegen die SpVg Porz. „Uns erwartet wieder viel Leidenschaft, und genau das müssen wir erneut annehmen“, so Kruth.

Beeck hingegen muss nach einer bitteren, aber ermutigenden Leistung erneut Aufbauarbeit betreiben. „Dass wir heute nichts mitnehmen, tut sehr weh“, gestand Deuker, betonte aber auch: „Wenn wir weiter so arbeiten, werden wir auch wieder punkten.“