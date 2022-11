Der SV Bergisch Gladbach muss konstante Leistungen zeigen. – Foto: Boris Hempel

Bergisch Gladbach auf der Suche nach Konstanz Mittelrheinliga: Am Sonntag geht es für die Müller-Elf gegen den FC Pesch.

Die Inkonstanz ist beim SV Bergisch Gladbach 09 die Konstante. Auf gute Leistungen folgen regelmäßig schwächere Auftritte, die in der Mittelrheinliga wichtige Zähler kosten. Die Mannschaft von Trainer Stefan Müller liegt daher auch nur im Mittelfeld des Klassements und muss zunächst einmal den Blick nach unten richten. Am Sonntag (14:30 Uhr) besteht in der BELKAW Arena aber wieder die Chance, sich von der guten Seite zu zeigen, wenn der FC Pesch seine Visitenkarte abgibt.

Das Team aus dem Kölner Norden rangiert derzeit auf dem viertletzten Tabellenplatz und hat acht Punkte auf dem Konto. Das sorgt bei den Nullneuner aber nicht dafür, sich in Sicherheit zu wiegen. „Wir wollen den Abstand auf die Teams in der unteren Tabellenregionen vergrößern“, macht der Coach deutlich, was er von seinen Jungs erwartet. Um einen Dreier einzufahren, müssen die Nullneuner ihr zweifellos vorhandenes Potenzial diesmal wieder abrufen. Das klappte zuletzt in der Liga gegen Frechen 20 und im Bitburger Pokal gegen Alemannia Aachen gut, beim VfL Vichttal und davor in Arnoldsweiler aber eher weniger. Damit die Leitungen konstanter werden, erwartet Stefan Müller von seinen Bankspielern, dass sie mehr Druck ausüben, um selbst in die erste Elf zu rücken oder die etablierten Kräfte zu besseren Leistungen anzutreiben.