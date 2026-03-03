Bergisch Gladbach ärgert Aachen – Düren verpasst Befreiungsschlag

Der VfL Vichttal musste sich trotz Führung am Ende mit 1:4 geschlagen geben. – Foto: klenkesknipser

Am zweiten Spieltag der Rückrunde kam Spitzenreiter Aachen nicht über ein Unentschieden gegen Bergisch Gladbach hinaus. Düren unterlag Lindenthal-Hohenlind, während Fortuna Köln das Spiel gegen Vichttal drehte.

Aachen spielt nur Unentschieden bei Spektakel

Spitzenreiter Alemannia Aachen musste sich in einem torreichen Spiel gegen Bergisch Gladbach mit einem Unentschieden zufriedengeben. Trotz schneller 2:0-Führung konnte Bergisch Gladbach das Spiel zwischenzeitlich sogar drehen. Die Alemannia konnte jedoch ausgleichen. Aachens Trainer, Dennis Jerusalem, ärgerte sich über „eigene große Fehler", welche Aachen am Ende „um den Sieg gebracht haben." Auch die Schiedsrichterleistung bemängelte Jerusalem, allerdings auf beiden Seiten: „Der Spielfluss wurde deutlich beeinträchtigt."

Düren bleibt im Tabellenkeller Der 1. FC Düren steckt weiter im Abstiegskampf und verliert mit 0:2 gegen Lindenthal-Hohenlind. Ein frühes und spätes Tor reichte den Gästen für einen ungefährdeten Auswärtssieg. Nihad Dzaferovic, Trainer der Gastgeber, war mit seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Unser Spiel war phasenweise unstrukturiert und chaotisch, jeder hat ein Stück weit sein eigenes Ding gemacht." Dadurch gewann Lindenthal-Hohenlind am Ende verdient und Düren bleibt damit Vorletzter.

Fortuna Köln dreht die Partie in der zweiten Halbzeit Nach einer starken ersten Halbzeit, in der Vichttal ein Unentschieden hielt, musste sich der Tabellenletzte am Ende doch geschlagen geben. Für Vichttals Trainer Nick Gerhards war es lange ein sehr guter Auftritt seiner Mannschaft: „Wir halten 50 Minuten gut mit, und am Ende setzt sich doch die individuelle Klasse von Fortuna Köln durch." Johannes Zäh, Trainer der Fortuna, sah eine zweite Halbzeit „mit einer ganz anderen Energie" seiner Mannschaft. Die Fortuna gewann „am Ende auch in dieser Höhe verdient." Fortuna Köln hält damit den Anschluss nach oben, während Vichttal am Ende der Tabelle bleibt.

Rheinsüd gewinnt schwieriges Spiel gegen Deutz Nach zwei zuletzt bitteren Pflichtspielniederlagen konnte Rheinsüd wieder gewinnen. Die Gäste aus Deutz konnten das Spiel allerdings lange eng gestalten und mussten sich erst kurz vor Schluss endgültig geschlagen geben. Für Rheinsüds Trainer Glenn Adriano kam das aber nicht überraschend: „Es war die erwartbare schwere Aufgabe." Gerade nachdem Pokalaus gegen Vichttal war es „eine wichtige Reaktion der Jungs." Gästetrainer Trainer Omid Akhavan sah sehr gute erste 18 Minuten, in denen sich seine Mannschaft aber nicht belohnte, sondern „ein unnötiges und einfaches Gegentor" kassierte.

Wegberg-Beeck holt Heimsieg Der FC Wegberg-Beeck gewinnt das Duell der Tabellennachbarn gegen West Köln mit 3:1. Bereits nach drei Minuten führten die Gastgeber. Kurz vor der Pause glich der SC allerdings aus. In der zweiten Halbzeit sorgte ein Doppelpack auf Seiten von Wegberg für den Heimsieg.