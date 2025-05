Bergisch Gladbach 09 treibt Kaderplanung voran – Vier Neuzugänge fix

Der SV Bergisch Gladbach 09 setzt die Planungen für die kommende Saison in der Mittelrheinliga konsequent fort. Nach der vorzeitigen Verlängerung mit Leistungsträgern und einer klar formulierten Zielsetzung – man wolle in der kommenden Spielzeit „wieder die Top 3 angreifen“ – hat der Club nun vier Neuzugänge vorgestellt, die den Kader qualitativ und in der Breite verstärken sollen.

Aus der U19 von Viktoria Köln wechselt Azem Memeti zur Mannschaft von Kevin Krutz. Der 19-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 21 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga und erzielte vier Treffer. Sportdirektor Christian Schlösser beschreibt den Flügelspieler als „sehr schnell, technisch versiert und mit Zug zum Tor“.

Mit Jan Bugenhagen verpflichtet der SV 09 einen athletischen Außenbahnspieler vom Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen. Der 22-Jährige Rechtsfuß bringt Tempo und Dynamik mit, sammelte bereits 15 Einsätze in der Oberliga und durchlief in der Jugend unter anderem die U17-Bundesliga beim Wuppertaler SV.

Für die Defensive sicherte sich der Verein die Dienste von Maik Marquardt, der vom Ligakonkurrenten FC Pesch kommt. Der 25-Jährige ist flexibel einsetzbar – sowohl innen als auch auf der linken Abwehrseite – und bringt mit bislang 54 Mittelrheinliga-Spielen für Eintracht Hohkeppel, Frechen 20 und Pesch reichlich Erfahrung mit. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er bei Alemannia Aachen.

Mit Robin Schulze wird zudem ein vielversprechender Torwart an den Verein gebunden. Der 22-Jährige spielte zuletzt für den TSV Solingen in der Bezirksliga und überzeugte die sportliche Leitung in Probetrainings. „Robin hat uns im Training total überzeugt“, so Schlösser. Der Keeper bringt körperliche Präsenz, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial mit.