Bergisch Gladbach 09: Kouekem fällt aus – Letzter Test am Samstag

– Foto: Patrik Otte

Der SV Bergisch Gladbach 09 geht in die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die Rückrunde der Mittelrheinliga. Bevor das Team am 9. März gegen den SSV Merten in den Ligabetrieb startet, steht am Karnevalssamstag um 13:15 Uhr das letzte Testspiel auf dem Programm. Gegner im KRÜGER GROUP Jugendsportpark ist der ambitionierte Bezirksligist SC Fliesteden.

Klare Zielsetzung für den letzten Test Zuletzt trumpften die Nullneuner gegen den Bezirksligisten 1. FC Niederkassel auf und gewannen 9:0. Allerdings war der Gegner kein richtiger Maßstab, da er durch Krankheiten geschwächt antrat. Dennoch war es gut, „so viele Tore zu erzielen“, wie Sportdirektor Christian Schlösser deutlich macht. Jetzt erwartet er aber einen deutlichen stärkeren Gegner, der eine ganze Menge Routiniers in seinen Reihen hat. Im Angriff läuft beispielsweise David Bors auf, der schon über viele Jahre in höheren Ligen seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt hat. An der Seitenlinie der Gäste steht mit Mathias Scherz zudem ein überaus prominenter Ex-Profi. „Wir wollen uns Rückenwind für den Auftakt holen“, gibt der Sportdirektor aber die klare Zielsetzung für den letzten Test vor.

Letzte Bewährungschance für die Spieler In den kommenden zwei Wochen geht es für das Trainerteam um Kevin Kruth und Andy Habl darum, die Rückstände aufzuholen, die durch die Krankheitswelle von zwölf Spielern entstanden sind. Gegen Fliesteden haben die Akteure eine Möglichkeit, sich für die Startelf gegen den SSV Merten zu empfehlen.