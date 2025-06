Bergisch Gladbach 09: "Gierige und hungrige Spieler verpflichtet"

"Wir haben gierige und hungrige Spieler verpflichtet“, fasst der Sportchef zusammen, „was einen guten Mix mit Führungsspielern wie Claudio Heider und Stefano Fragapane ergibt.“ Jetzt gilt es, als Team zusammenzuwachsen und den Angang der wichtigen Leistungsträger Milo McComrick und Marvin Steiger zu kompensieren – auf dem Feld und in der Kabine. Schon in der Winterpause verpflichteten die Nullneuner mit Ardit Mimini und Sami Akremi wichtige Puzzleteile für einen schlagkräftigen Kader.

Jetzt geht es aber erstmal in den Fußball-Urlaub, bevor das Trainer-Team Kevin Kruth und Andy Habl am 6. Juli die erste Trainingseinheit leitet. Dann folgt am 12. Juli (14 Uhr) das Testspiel gegen den 1. FC Köln, woran sich eine weitere Woche Pause anschließt – allerdings mit Laufplan. Die Saisonvorbereitung startet am 20. Juli und die neue Saison beginnt in den letzten August-Wochen mit einem Match im FVM-Pokal und dem Start in die Mittelrheinliga.

Verlängerungen und Zugänge