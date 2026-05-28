Bergisch Born schon durch, Wald 03 will auch auch in die Bezirksliga

Bergisch Born hat sich bereits das Ticket für die Bezirksliga gesichert. – Foto: Andreas Bornewasser

Mit dem 20:0-Sieg gegen den Hastener TV machte der SSV Bergisch Born II den Aufstieg in die Bezirksliga dingfest, weil auch Genclerbirligi Opladen parallel Federn ließ. In den noch offenen beiden Spielen geht es für das Team von Marvin Plott nur noch ins Schaulaufen. Am Samstag geht es gegen den SSV Lützenkirchen.

In Gruppe 1 ist das Meisterrennen wiederum noch komplett offen. Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 II muss ebenso wie der TSV Solingen II am kommenden Wochenende allerdings noch zuschauen. Beide haben nur noch ein Spiel übrig. Sollte Wald 03 dieses ziehen, ist ihnen der Aufstieg nicht zu nehmen. Der 1. FC Monheim II könnte sich für ein Fernduell am letzten Spieltag immerhin in Position begeben, dafür bräuchte es am Donnerstag unbedingt einen Dreier gegen den SC Germania Reusrath II.