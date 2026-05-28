 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bergisch Born schon durch, Wald 03 will auch auch in die Bezirksliga

Kreisliga A Remscheid-Solingen: Der erste Bezirksliga-Aufsteiger ist mit dem SSV Bergisch Born II schon bekannt. Der andere wird in jedem Fall auch eine Zweitvertretung sein, die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II hat dabei alle Karten in der Hand.

von Markus Becker · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Bergisch Born hat sich bereits das Ticket für die Bezirksliga gesichert.
Bergisch Born hat sich bereits das Ticket für die Bezirksliga gesichert. – Foto: Andreas Bornewasser

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SC Ayyildiz

Mit dem 20:0-Sieg gegen den Hastener TV machte der SSV Bergisch Born II den Aufstieg in die Bezirksliga dingfest, weil auch Genclerbirligi Opladen parallel Federn ließ. In den noch offenen beiden Spielen geht es für das Team von Marvin Plott nur noch ins Schaulaufen. Am Samstag geht es gegen den SSV Lützenkirchen.

In Gruppe 1 ist das Meisterrennen wiederum noch komplett offen. Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 II muss ebenso wie der TSV Solingen II am kommenden Wochenende allerdings noch zuschauen. Beide haben nur noch ein Spiel übrig. Sollte Wald 03 dieses ziehen, ist ihnen der Aufstieg nicht zu nehmen. Der 1. FC Monheim II könnte sich für ein Fernduell am letzten Spieltag immerhin in Position begeben, dafür bräuchte es am Donnerstag unbedingt einen Dreier gegen den SC Germania Reusrath II.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Morgen, 19:45 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
19:45live

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
15:30

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
15:15live

So., 31.05.2026, 12:45 Uhr
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
12:45

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
15:30

Morgen, 20:00 Uhr
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
20:00

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
11:00

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Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
06.06.26 BV Bergisch Neukirchen - SSV Lützenkirchen
07.06.26 SSV Bergisch Born II - SC Leichlingen
07.06.26 TS Struck - TG Hilgen
07.06.26 Genclerbirligi Opladen - TuS Quettingen
07.06.26 SC 08 Radevormwald - SC Ayyildiz Remscheid
07.06.26 SSV Dhünn - TuRa Remscheid-Süd
07.06.26 Türkiyemspor Remscheid - Hastener TV
07.06.26 GSV Langenfeld II - SV 09/35 Wermelskirchen II

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So läuft der letzte Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 31.05.2026, 13:15 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
13:15

Sa., 30.05.2026, 17:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
17:15

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
15:30

So., 31.05.2026, 12:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
12:30

Morgen, 20:00 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
20:00live

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
15:00

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
TS Struck
TS StruckTS Struck
15:30

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So geht es weiter

34. Spieltag
07.06.26 1. FC Monheim II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
07.06.26 TSV Solingen II - SC Germania Reusrath II
07.06.26 VfB Marathon Remscheid - GSV Langenfeld
07.06.26 SV Solingen 08/10 II - SC Ayyildiz Remscheid II
07.06.26 HSV Langenfeld II - SSV Bergisch Born III
07.06.26 Dersimspor Solingen - VfB 06 Langenfeld
07.06.26 Sportfreunde Baumberg II - 1. FC Sport-Ring Solingen

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