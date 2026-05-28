Bergisch Born schon durch, Wald 03 will auch auch in die Bezirksliga

Mit dem 20:0-Sieg gegen den Hastener TV machte der SSV Bergisch Born II den Aufstieg in die Bezirksliga dingfest, weil auch Genclerbirligi Opladen parallel Federn ließ. In den noch offenen beiden Spielen geht es für das Team von Marvin Plott nur noch ins Schaulaufen. Am Samstag geht es gegen den SSV Lützenkirchen.
In Gruppe 1 ist das Meisterrennen wiederum noch komplett offen. Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 II muss ebenso wie der TSV Solingen II am kommenden Wochenende allerdings noch zuschauen. Beide haben nur noch ein Spiel übrig. Sollte Wald 03 dieses ziehen, ist ihnen der Aufstieg nicht zu nehmen. Der 1. FC Monheim II könnte sich für ein Fernduell am letzten Spieltag immerhin in Position begeben, dafür bräuchte es am Donnerstag unbedingt einen Dreier gegen den SC Germania Reusrath II.
34. Spieltag
06.06.26 BV Bergisch Neukirchen - SSV Lützenkirchen
07.06.26 SSV Bergisch Born II - SC Leichlingen
07.06.26 TS Struck - TG Hilgen
07.06.26 Genclerbirligi Opladen - TuS Quettingen
07.06.26 SC 08 Radevormwald - SC Ayyildiz Remscheid
07.06.26 SSV Dhünn - TuRa Remscheid-Süd
07.06.26 Türkiyemspor Remscheid - Hastener TV
07.06.26 GSV Langenfeld II - SV 09/35 Wermelskirchen II
34. Spieltag
07.06.26 1. FC Monheim II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
07.06.26 TSV Solingen II - SC Germania Reusrath II
07.06.26 VfB Marathon Remscheid - GSV Langenfeld
07.06.26 SV Solingen 08/10 II - SC Ayyildiz Remscheid II
07.06.26 HSV Langenfeld II - SSV Bergisch Born III
07.06.26 Dersimspor Solingen - VfB 06 Langenfeld
07.06.26 Sportfreunde Baumberg II - 1. FC Sport-Ring Solingen
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