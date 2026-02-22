Bergisch Born jubelt, Remscheid verliert - FC Kosova gibt Punkte ab

Das Rennen um den Ligaverbleib ist eng und umkämpft. – Foto: Andreas Bornewasser

Der 20. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 hat die Kräfteverhältnisse an der Spitze bestätigt, weil sowohl der Tabellenführer als auch seine ersten Verfolger ihre Aufgaben souverän lösten. Während die 1. Spvg Solingen Wald 03 ihre Position festigte, bleibt der SC Kapellen-Erft erster Verfolger. Dahinter behaupten sich DV Solingen und der TSV Solingen, während es im Tabellenkeller für FC Remscheid und VfB 03 Hilden II zunehmend enger wird.

Ja, der TSV Solingen darf sich weiter berechtigte Hoffnungen auf die Oberliga und damit den Durchmarsch machen. Der Aufsteiger bezwang nämlich auswärts Victoria Mennrath und vergoldete mit diesem 2:0 - Jan Niklas Tkacik (30. Foulelfmeter) und Alexander Klatt (41.) trafen - den Erfolg aus der Vorwoche gegen Spitzenreiter Solingen-Wald. Als vorerst neuer Tabellendritter fehlt auf Rang zwei nur ein Pünktchen. Mennrath bleibt im Mittelfeld, darf aber allmählich den Keller nicht ganz aus den Augen verlieren.

Der DV Solingen bleibt mit 37 Punkten Dritter, nachdem er den 1. FC Wülfrath mit 5:2 besiegte. Tuncay Muhammet Altuntas (35.) und Ali-Can Ilbay (50.) legten vor, ehe Wülfrath durch Gian-Luca Bühring verkürzte (61.). Ein verwandelter Foulelfmeter von Sercan Er (74.) sowie Treffer von Salim El Fahmi (76.) und erneut Ilbay (86.) entschieden die Partie. Durch den Erfolg der Borner braucht Wülfrath dringend eigene Siege, um den Puffer wieder aufzubauen.

Der SSV Bergisch Born gewann bei TuRU Düsseldorf mit 2:1 und steht nun bei 18 Punkten. Zwar brachte Maurice Kouendjin Bankoue die Gastgeber in Führung (34.), doch Ruben Schmitz-Heinen (37.) glich aus. In der Nachspielzeit traf Luca Gonzalez Dantas zum Auswärtssieg (90.+1). Damit fehlen den Remscheidern nur noch drei Punkte auf die TuRU, deren Abstiegsnot größer wird.

Der ASV Einigkeit Süchteln gewann beim FC Remscheid mit 4:1 und steht nun bei 32 Punkten auf Rang fünf. Leo Heinrich Rennett (25.), Lennart Mehler (35.), Bora Nurettin Kat (59.) und Toni Weis (78.) trafen für die Gäste, die am FC Kosova vorbeiziehen. Giuseppe Campana jubelte erstmals seit seiner Rückkehr, aber es braucht dringend Punkte.

Der SC Union Nettetal setzte sich trotz Gelb-Rot gegen Maurits Kerkman (34.) mit 1:0 gegen den FC Kosova Düsseldorf durch. Den Treffer erzielte Reo Yoshida in der 52. Minute. Obwohl die Gäste viel Zeit in Überzahl hatten, fehlten diesmal die Antworten. Damit rutscht Kosova sogar auf Rang sechs ab und hat sieben Punkte weniger als Kapellen-Erft auf der Zwei. Keller bleibt eng – Remscheid unter Druck

Im Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld trennten sich die SG Unterrath und die DJK Gnadental 1:1. Malte Hauenstein brachte die Gäste in Führung (34.), ehe Unterrath in der Nachspielzeit ausglich (90.+2). Beide müssen dringend den Blick nach hinten richten, das große Zittern könnte zeitnah beginnen.





Hinweis: Die Wertung zugunsten von Wald gegen Hilden II ist beschlossen, die offizielle Berücksichtigung fehlt aber noch. Tabellenführer Solingen Wald 03 gewann beim SC Velbert deutlich mit 4:0 und baute sein Konto auf 47 Punkte aus. Marco Donato Cirillo traf doppelt (61., 69.), anschließend erhöhten Niklas Noah Albrecht (81.) und Nikolaos Skondras (84.). Velbert bleibt im unteren Tabellenmittelfeld.

Der SC Kapellen-Erft verteidigte Rang zwei mit einem 4:1 gegen den VfB 03 Hilden II. Bereits nach zehn Minuten führten die Gastgeber durch Luis Giesen (2.) und Alexander Fuchs (10.). Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss (12.) sorgten Nils Mäker (47.) und Dennis Höfling (64.) für klare Verhältnisse.

____

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath

So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen

So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal

So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf

So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern

So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid

So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft

So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert



22. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath

So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln

So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born

So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert

So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II