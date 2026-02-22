Bergisch Born jubelt, Remscheid verliert - FC Kosova gibt Punkte ab

Der 20. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 hat die Kräfteverhältnisse an der Spitze bestätigt, weil sowohl der Tabellenführer als auch seine ersten Verfolger ihre Aufgaben souverän lösten. Während die 1. Spvg Solingen Wald 03 ihre Position festigte, bleibt der SC Kapellen-Erft erster Verfolger. Dahinter behaupten sich DV Solingen und der TSV Solingen, während es im Tabellenkeller für FC Remscheid und VfB 03 Hilden II zunehmend enger wird.
Victoria Mennrath – TSV Solingen 0:2
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel (65. Isa Özel), Jacob Küppers (76. Alex Alexandrov), Maurice Passage, Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (76. Wadim Kuliew), Miguel Werner (65. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
TSV Solingen: Tobias Bergen, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Armando Ciavarella (65. Elias Dittmann), Moritz Krause, Torben Rüdingloh, Alexander Klatt, Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (90. Bohdan Melnyk), Jannik Weber (78. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Jan Niklas Tkacik (30. Foulelfmeter), 0:2 Alexander Klatt (41.)
Der DV Solingen bleibt mit 37 Punkten Dritter, nachdem er den 1. FC Wülfrath mit 5:2 besiegte. Tuncay Muhammet Altuntas (35.) und Ali-Can Ilbay (50.) legten vor, ehe Wülfrath durch Gian-Luca Bühring verkürzte (61.). Ein verwandelter Foulelfmeter von Sercan Er (74.) sowie Treffer von Salim El Fahmi (76.) und erneut Ilbay (86.) entschieden die Partie. Durch den Erfolg der Borner braucht Wülfrath dringend eigene Siege, um den Puffer wieder aufzubauen.
Der SSV Bergisch Born gewann bei TuRU Düsseldorf mit 2:1 und steht nun bei 18 Punkten. Zwar brachte Maurice Kouendjin Bankoue die Gastgeber in Führung (34.), doch Ruben Schmitz-Heinen (37.) glich aus. In der Nachspielzeit traf Luca Gonzalez Dantas zum Auswärtssieg (90.+1). Damit fehlen den Remscheidern nur noch drei Punkte auf die TuRU, deren Abstiegsnot größer wird.
Der ASV Einigkeit Süchteln gewann beim FC Remscheid mit 4:1 und steht nun bei 32 Punkten auf Rang fünf. Leo Heinrich Rennett (25.), Lennart Mehler (35.), Bora Nurettin Kat (59.) und Toni Weis (78.) trafen für die Gäste, die am FC Kosova vorbeiziehen. Giuseppe Campana jubelte erstmals seit seiner Rückkehr, aber es braucht dringend Punkte.
Der SC Union Nettetal setzte sich trotz Gelb-Rot gegen Maurits Kerkman (34.) mit 1:0 gegen den FC Kosova Düsseldorf durch. Den Treffer erzielte Reo Yoshida in der 52. Minute. Obwohl die Gäste viel Zeit in Überzahl hatten, fehlten diesmal die Antworten. Damit rutscht Kosova sogar auf Rang sechs ab und hat sieben Punkte weniger als Kapellen-Erft auf der Zwei.
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert
22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II