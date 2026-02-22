 2026-02-20T12:29:42.904Z

Bergisch Born jubelt, Remscheid verliert - FC Kosova gibt Punkte ab

Landesliga 1: Tabellenführer 1. Spvg Solingen Wald 03 siegt klar in Velbert, Kapellen bleibt Zweiter, DV Solingen und TSV Solingen überzeugen. Bergisch Born schlägt TuRU Düsseldorf, FC Remscheid verliert wieder.

Das Rennen um den Ligaverbleib ist eng und umkämpft.
Das Rennen um den Ligaverbleib ist eng und umkämpft. – Foto: Andreas Bornewasser

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Der 20. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 hat die Kräfteverhältnisse an der Spitze bestätigt, weil sowohl der Tabellenführer als auch seine ersten Verfolger ihre Aufgaben souverän lösten. Während die 1. Spvg Solingen Wald 03 ihre Position festigte, bleibt der SC Kapellen-Erft erster Verfolger. Dahinter behaupten sich DV Solingen und der TSV Solingen, während es im Tabellenkeller für FC Remscheid und VfB 03 Hilden II zunehmend enger wird.

________________

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
0
2
Abpfiff
+Video
Ja, der TSV Solingen darf sich weiter berechtigte Hoffnungen auf die Oberliga und damit den Durchmarsch machen. Der Aufsteiger bezwang nämlich auswärts Victoria Mennrath und vergoldete mit diesem 2:0 - Jan Niklas Tkacik (30. Foulelfmeter) und Alexander Klatt (41.) trafen - den Erfolg aus der Vorwoche gegen Spitzenreiter Solingen-Wald. Als vorerst neuer Tabellendritter fehlt auf Rang zwei nur ein Pünktchen. Mennrath bleibt im Mittelfeld, darf aber allmählich den Keller nicht ganz aus den Augen verlieren.

Victoria Mennrath – TSV Solingen 0:2
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel (65. Isa Özel), Jacob Küppers (76. Alex Alexandrov), Maurice Passage, Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (76. Wadim Kuliew), Miguel Werner (65. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
TSV Solingen: Tobias Bergen, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Armando Ciavarella (65. Elias Dittmann), Moritz Krause, Torben Rüdingloh, Alexander Klatt, Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (90. Bohdan Melnyk), Jannik Weber (78. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Jan Niklas Tkacik (30. Foulelfmeter), 0:2 Alexander Klatt (41.)

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
5
2
Abpfiff

Der DV Solingen bleibt mit 37 Punkten Dritter, nachdem er den 1. FC Wülfrath mit 5:2 besiegte. Tuncay Muhammet Altuntas (35.) und Ali-Can Ilbay (50.) legten vor, ehe Wülfrath durch Gian-Luca Bühring verkürzte (61.). Ein verwandelter Foulelfmeter von Sercan Er (74.) sowie Treffer von Salim El Fahmi (76.) und erneut Ilbay (86.) entschieden die Partie. Durch den Erfolg der Borner braucht Wülfrath dringend eigene Siege, um den Puffer wieder aufzubauen.

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1
2
Abpfiff

Der SSV Bergisch Born gewann bei TuRU Düsseldorf mit 2:1 und steht nun bei 18 Punkten. Zwar brachte Maurice Kouendjin Bankoue die Gastgeber in Führung (34.), doch Ruben Schmitz-Heinen (37.) glich aus. In der Nachspielzeit traf Luca Gonzalez Dantas zum Auswärtssieg (90.+1). Damit fehlen den Remscheidern nur noch drei Punkte auf die TuRU, deren Abstiegsnot größer wird.

Heute, 16:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1
4
Abpfiff

Der ASV Einigkeit Süchteln gewann beim FC Remscheid mit 4:1 und steht nun bei 32 Punkten auf Rang fünf. Leo Heinrich Rennett (25.), Lennart Mehler (35.), Bora Nurettin Kat (59.) und Toni Weis (78.) trafen für die Gäste, die am FC Kosova vorbeiziehen. Giuseppe Campana jubelte erstmals seit seiner Rückkehr, aber es braucht dringend Punkte.

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1
0
Abpfiff

Der SC Union Nettetal setzte sich trotz Gelb-Rot gegen Maurits Kerkman (34.) mit 1:0 gegen den FC Kosova Düsseldorf durch. Den Treffer erzielte Reo Yoshida in der 52. Minute. Obwohl die Gäste viel Zeit in Überzahl hatten, fehlten diesmal die Antworten. Damit rutscht Kosova sogar auf Rang sechs ab und hat sieben Punkte weniger als Kapellen-Erft auf der Zwei.

Keller bleibt eng – Remscheid unter Druck

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1
1
Abpfiff
Im Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld trennten sich die SG Unterrath und die DJK Gnadental 1:1. Malte Hauenstein brachte die Gäste in Führung (34.), ehe Unterrath in der Nachspielzeit ausglich (90.+2). Beide müssen dringend den Blick nach hinten richten, das große Zittern könnte zeitnah beginnen.

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
0
4
Abpfiff
Tabellenführer Solingen Wald 03 gewann beim SC Velbert deutlich mit 4:0 und baute sein Konto auf 47 Punkte aus. Marco Donato Cirillo traf doppelt (61., 69.), anschließend erhöhten Niklas Noah Albrecht (81.) und Nikolaos Skondras (84.). Velbert bleibt im unteren Tabellenmittelfeld.

Hinweis: Die Wertung zugunsten von Wald gegen Hilden II ist beschlossen, die offizielle Berücksichtigung fehlt aber noch.

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
4
1
Abpfiff
Der SC Kapellen-Erft verteidigte Rang zwei mit einem 4:1 gegen den VfB 03 Hilden II. Bereits nach zehn Minuten führten die Gastgeber durch Luis Giesen (2.) und Alexander Fuchs (10.). Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss (12.) sorgten Nils Mäker (47.) und Dennis Höfling (64.) für klare Verhältnisse.

____

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert

22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

