Bergisch 09 will Revanche in Königsdorf: "Wollen Welle weiter reiten"

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat sich mit einer beeindruckenden Serie eindrucksvoll im oberen Tabellendrittel der Mittelrheinliga zurückgemeldet. Nach drei Siegen aus der Englischen Woche sowie insgesamt sieben Erfolgen in den letzten neun Rückrundenspielen hat die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth 22 Punkte eingefahren und sich auf den siebten Platz vorgeschoben. Mit Blick auf die aktuelle Formkurve ist der Blick nach unten längst Geschichte. "Wir wollen die Welle weiter reiten und nun die Plätze 5 und 6 ins Auge fassen", so Kruth vor dem Duell am Sonntag beim direkten Konkurrenten TuS Blau-Weiß Königsdorf.