Bergheim überrollt FSV - Aufsteiger Winterscheid zerlegt TFC Inter

Es war ganz offensichtlich der Spieltag der Kantersiege in der Kreisliga A Sieg. Gleich fünf Spiele endeten mit extrem deutlichen Siegen - allen voran der 9:1-Erfolg der Sportfreunde Troisdorf über den TuS Oberpleis II. Die Sportfreunde sind damit nach zwei Spieltagen Tabellenführer. Etwas überraschender waren die Torfestivals aber auf anderen Plätzen.
TSV 06 Wolsdorf – SV Fortuna Müllekoven 0:0
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Scott Caspers (74. Florian Holschbach), Nico Görsch, Robert Barisic, Henrik Schyns, Luis Dräger (27. Luc Pullem), Til Bohnau, Philipp Herschel, Leo-Sebastian Langer, Jan Ley, Yannick Haas (46. Jan-Niklas Hundenborn) - Trainer: Henrik Schyns - Trainer: Timo Leo - Trainer: Luis Dräger
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Jan Pellkofer, Timur Yunusov, Alessandro Ciocca, Baris Cam (87. Ahmet Öztürk), Besmir Simnica, Marlon Zschau (78. Edon Klinaku), Zakariae Bourassi, Nebojsa Kosarcic (45. Fabio Klose), Dennis Gemünd (77. Marco Nolden) - Trainer: Ahmet Cansiz
Tore: keine Tore
Rot: Zakariae Bourassi (13./SV Fortuna Müllekoven/Tätigkeit)
__________________________
1. FC Spich II – SV Umutspor Troisdorf 6:1
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Süleyman Enes Lal, Tom Neelen, Maxim Rene Becker (64. Rico Simons), Philipp Pönisch, Tobias Alexander Rübenach, Pascal Vilain (79. Florian Kircheis), Janik Scheer (68. Fabian Retter), Niklas Fuchs (18. Manuel Jäger), Tim Klein, Nicolas Schwarz (56. Simon Ustjanskij) - Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Samim Faiz, Yuri Medina Moutaqi (60. Benny Takula) (66. Emrullah Celikpence), Haadi Mampuya Maloko, Noah Arrouchdi, Usama Bouskouchi, Emre Cinar (39. Lyes Nadri), Firat Arslan (54. Castello de Sousa Barroso), Abdülhaluk Karakas, Umutcan Akyurt (84. Chahin Ghribi), Ali Al Shaibani - Trainer: Natale Giarrizzo - Trainer: Levent Budak
Schiedsrichter: Erkan Zorlu - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Tim Klein (11.), 2:0 Nicolas Schwarz (45.+2), 3:0 Pascal Vilain (60.), 3:1 Ali Al Shaibani (72.), 4:1 Tim Klein (77.), 5:1 Manuel Jäger (82.), 6:1 Manuel Jäger (85.)
__________________________
SV Allner-Bödingen – SV Rot Weiß Hütte 1:2
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Kilian Sieling, Julian Rupprath, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Thomas Röhrl, Joshua Goebel, Victor Diehl, Lars Leo Lukas, Ali Secen, Kalifa Keita - Trainer: Sascha Harnischmacher
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Nils Hensellek, Özgün Ceylan, Claudio Cardillo, Blerton Ademi (65. Elvis Sijaric), Kent Hensellek, Felipe Lepore (58. Christoph Meurer), Enes Gashi (63. Blendon Bajrami), Moritz Schamaun (83. Dimitri Mosebach), Ivan Ramiro Trejo (74. Elvis Husic) - Trainer: Almir Hajdarovic - Trainer: Alija Zahirovic
Tore: 1:0 Kalifa Keita (50.), 1:1 Ivan Ramiro Trejo (53.), 1:2 Elvis Husic (77.)
__________________________
TuS 05 Oberpleis II – Sportfreunde Troisdorf 05 1:9
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Denis Nawrath, Maxim Reiser (70. Tim Görgens), Patrick Rüth (46. Jean Sebastian Barbaran Castillo), Musa Buda (80. Akin Sener), Jannik Goethe, Jan Starke, Oliver Stibing, Jan Böttcher, Joshua Kürten, Mehmet Hanefi Öcal (70. Moussa Soumah) - Trainer: Tim Görgens
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Bilal Zariouh (75. Igbal Zahed), Bilal Barouag, Ömer Alagöz (65. Lindon Qorrolli), Muhammed Jusufi (65. Leart Gashi), Abderafie Khabza, Ramon Jusufi (60. Alexsandro Dos Anjos Campos), Omar Saleh, Mohammad Naser Afzal, Marek Michael Kalkan (72. Mohamed Khabza) - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Trainer: Connor Kaiser
Schiedsrichter: Andreas Gryta
Tore: 0:1 Bilal Barouag (9.), 0:2 Ömer Alagöz (12.), 0:3 Ramon Jusufi (25.), 1:3 Oliver Stibing (44.), 1:4 Bilal Barouag (50.), 1:5 Leart Gashi (75.), 1:6 Mohammad Naser Afzal (77.), 1:7 Mohamed Khabza (80.), 1:8 Omar Saleh (86.), 1:9 Bilal Barouag (89.)
Besondere Vorkommnisse: Bilal Barouag (Sportfreunde Troisdorf 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kyrylo Yentts (44.).
__________________________
TuS Birk – TuS Mondorf 1920 II 3:0
TuS Birk: Niklas Rosenstein, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Alex Limbach, Alexander Bleßgen (70. Christoph De Vries), Leon Bartke (52. Christian Malter), Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid (81. Oliver Becker), Leonard Schwamborn (77. Lukas Amaral Costa), Maximilian Schiffler, Florian Fischer (46. Jascha Elias Welke) - Trainer: Sebastian Hunjet - Trainer: Michael Löder
TuS Mondorf 1920 II: - Trainer: Fabian Hinrichsen
Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Leon Bartke (29.), 2:0 Maximilian Schiffler (45.), 3:0 Maximilian Schiffler (49.)
Rot: Niklas Rosenstein (52./TuS Birk/Notbremse)
__________________________
