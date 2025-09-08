 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielbericht
Der SV Bergheim steht bei sechs Punkten aus zwei Spielen.
Der SV Bergheim steht bei sechs Punkten aus zwei Spielen. – Foto: stefan.hahne@web.de

Bergheim überrollt FSV - Aufsteiger Winterscheid zerlegt TFC Inter

Kreisliga A Sieg: Der SV Bergheim gewinnt mit 4:0 gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid II: Aufsteiger TuS Winterscheid feiert seinen Premieren-Erfolg.

Es war ganz offensichtlich der Spieltag der Kantersiege in der Kreisliga A Sieg. Gleich fünf Spiele endeten mit extrem deutlichen Siegen - allen voran der 9:1-Erfolg der Sportfreunde Troisdorf über den TuS Oberpleis II. Die Sportfreunde sind damit nach zwei Spieltagen Tabellenführer. Etwas überraschender waren die Torfestivals aber auf anderen Plätzen.

SV Bergheim startet perfekt in die Saison

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
4
0
Abpfiff

Auf dem Papier war es eines der ersten Topspiele der noch jungen Saison. Der SV Bergheim als Vorjahresdritter gegen Absteiger FSV Neunkirchen-Seelscheid II. Nach dem Duell am Sonntag sind die Kräfteverhältnisse nun erst einmal geklärt. Der SVB ließ zuhause gar nichts anbrennen und schickte die FSV-Reserve mit 4:0 wieder nach Hause. Cedric Pirotte und Markus Stein per direktem Freistoß sorgten für die 2:0-Pausenführung, Jonas Lülsdorf und Daniel Masaka schraubten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff auf 4:0 hoch. Bergheim ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen perfekt in die Spielzeit gestartet, Neunkirchen-Seelscheid steht bei einem Punkt.

TuS Winterscheid belohnt sich furios

Gestern, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
2
6
Abpfiff

Während der TuS Winterscheid gegen Aufstiegsfavorit Spich am ersten Spieltag noch Lehrgeld zahlen musste, feierte der Aufsteiger gegen den TFC Inter Troisdorf einen furiosen Premieren-Sieg. Michael Fischer brachte den TuS per Foulelfmeter in Front, die Gastgeber reagierten schnell mit dem Ausgleich durch Mahmut Can Yildiz. Danach gehörte das Spiel Winterscheid. Noch vor der Pause stellte Sascha Seifert die Führung wieder her, nach dem Seitenwechsel wurde es dann deutlich. Zweimal Kai Heilmann, erneut Fischer und Marko Kirschhausen per direktem Freistoß legten die Tore drei, vier, fünf und sechs nach. Das 2:6 in den Schlussminuten durch David Adotevi - ebenfalls per direktem Freistoß - war nur noch Ergebniskosmetik.

Die weiteren Spiele des 2. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
0
0

TSV 06 Wolsdorf – SV Fortuna Müllekoven 0:0
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Scott Caspers (74. Florian Holschbach), Nico Görsch, Robert Barisic, Henrik Schyns, Luis Dräger (27. Luc Pullem), Til Bohnau, Philipp Herschel, Leo-Sebastian Langer, Jan Ley, Yannick Haas (46. Jan-Niklas Hundenborn) - Trainer: Henrik Schyns - Trainer: Timo Leo - Trainer: Luis Dräger
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Jan Pellkofer, Timur Yunusov, Alessandro Ciocca, Baris Cam (87. Ahmet Öztürk), Besmir Simnica, Marlon Zschau (78. Edon Klinaku), Zakariae Bourassi, Nebojsa Kosarcic (45. Fabio Klose), Dennis Gemünd (77. Marco Nolden) - Trainer: Ahmet Cansiz
Tore: keine Tore
Rot: Zakariae Bourassi (13./SV Fortuna Müllekoven/Tätigkeit)

__________________________

Gestern, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
6
1
Abpfiff

1. FC Spich II – SV Umutspor Troisdorf 6:1
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Süleyman Enes Lal, Tom Neelen, Maxim Rene Becker (64. Rico Simons), Philipp Pönisch, Tobias Alexander Rübenach, Pascal Vilain (79. Florian Kircheis), Janik Scheer (68. Fabian Retter), Niklas Fuchs (18. Manuel Jäger), Tim Klein, Nicolas Schwarz (56. Simon Ustjanskij) - Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Samim Faiz, Yuri Medina Moutaqi (60. Benny Takula) (66. Emrullah Celikpence), Haadi Mampuya Maloko, Noah Arrouchdi, Usama Bouskouchi, Emre Cinar (39. Lyes Nadri), Firat Arslan (54. Castello de Sousa Barroso), Abdülhaluk Karakas, Umutcan Akyurt (84. Chahin Ghribi), Ali Al Shaibani - Trainer: Natale Giarrizzo - Trainer: Levent Budak
Schiedsrichter: Erkan Zorlu - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Tim Klein (11.), 2:0 Nicolas Schwarz (45.+2), 3:0 Pascal Vilain (60.), 3:1 Ali Al Shaibani (72.), 4:1 Tim Klein (77.), 5:1 Manuel Jäger (82.), 6:1 Manuel Jäger (85.)

__________________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
1
2
Abpfiff

SV Allner-Bödingen – SV Rot Weiß Hütte 1:2
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Kilian Sieling, Julian Rupprath, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Thomas Röhrl, Joshua Goebel, Victor Diehl, Lars Leo Lukas, Ali Secen, Kalifa Keita - Trainer: Sascha Harnischmacher
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Nils Hensellek, Özgün Ceylan, Claudio Cardillo, Blerton Ademi (65. Elvis Sijaric), Kent Hensellek, Felipe Lepore (58. Christoph Meurer), Enes Gashi (63. Blendon Bajrami), Moritz Schamaun (83. Dimitri Mosebach), Ivan Ramiro Trejo (74. Elvis Husic) - Trainer: Almir Hajdarovic - Trainer: Alija Zahirovic
Tore: 1:0 Kalifa Keita (50.), 1:1 Ivan Ramiro Trejo (53.), 1:2 Elvis Husic (77.)

__________________________

Gestern, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
1
9
Abpfiff

TuS 05 Oberpleis II – Sportfreunde Troisdorf 05 1:9
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Denis Nawrath, Maxim Reiser (70. Tim Görgens), Patrick Rüth (46. Jean Sebastian Barbaran Castillo), Musa Buda (80. Akin Sener), Jannik Goethe, Jan Starke, Oliver Stibing, Jan Böttcher, Joshua Kürten, Mehmet Hanefi Öcal (70. Moussa Soumah) - Trainer: Tim Görgens
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Bilal Zariouh (75. Igbal Zahed), Bilal Barouag, Ömer Alagöz (65. Lindon Qorrolli), Muhammed Jusufi (65. Leart Gashi), Abderafie Khabza, Ramon Jusufi (60. Alexsandro Dos Anjos Campos), Omar Saleh, Mohammad Naser Afzal, Marek Michael Kalkan (72. Mohamed Khabza) - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Trainer: Connor Kaiser
Schiedsrichter: Andreas Gryta
Tore: 0:1 Bilal Barouag (9.), 0:2 Ömer Alagöz (12.), 0:3 Ramon Jusufi (25.), 1:3 Oliver Stibing (44.), 1:4 Bilal Barouag (50.), 1:5 Leart Gashi (75.), 1:6 Mohammad Naser Afzal (77.), 1:7 Mohamed Khabza (80.), 1:8 Omar Saleh (86.), 1:9 Bilal Barouag (89.)
Besondere Vorkommnisse: Bilal Barouag (Sportfreunde Troisdorf 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kyrylo Yentts (44.).

__________________________

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
3
0
Abpfiff

TuS Birk – TuS Mondorf 1920 II 3:0
TuS Birk: Niklas Rosenstein, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Alex Limbach, Alexander Bleßgen (70. Christoph De Vries), Leon Bartke (52. Christian Malter), Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid (81. Oliver Becker), Leonard Schwamborn (77. Lukas Amaral Costa), Maximilian Schiffler, Florian Fischer (46. Jascha Elias Welke) - Trainer: Sebastian Hunjet - Trainer: Michael Löder
TuS Mondorf 1920 II: - Trainer: Fabian Hinrichsen
Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Leon Bartke (29.), 2:0 Maximilian Schiffler (45.), 3:0 Maximilian Schiffler (49.)
Rot: Niklas Rosenstein (52./TuS Birk/Notbremse)

__________________________

Gestern, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
5
1
Abpfiff

__________________________

