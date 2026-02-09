Bergheim schlägt spät zu – Pokal-Viertelfinale liefert Drama Viertelfinale im Kreispokal Sieg bringt Favoritensiege und einen Last-Minute-Triumph von Luca Bartsch · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christoph Tiroux

Der Kreispokal Sieg hat im Viertelfinale einmal mehr gezeigt, warum dieser Wettbewerb seinen ganz eigenen Reiz besitzt. Während sich einige Favoriten keine Blöße gaben, schrieb vor allem der SV Bergheim seine ganz persönliche Pokalgeschichte.

Bereits am 25. Januar setzte der Bezirksligist TuS Oberpleis ein frühes Ausrufezeichen. Gegen den klassenhöheren Landesligisten TuS Mondorf zeigte die Mannschaft eine abgeklärte Leistung und setzte sich mit 2:0 durch. Oberpleis nutzte seine Chancen konsequent, stand defensiv kompakt und zog damit als erster Halbfinalist in die nächste Runde ein. Am Freitagabend wartete auf den A-Ligisten TuS Birk mit dem FSV Neunkirchen-Seelscheid eine echte Mammutaufgabe. Der Landesliga-Tabellenführer ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Bereits in der dritten Minute brachte Niklas Krämer die Gäste früh in Führung. Birk hielt kämpferisch dagegen und hatte in der 27. Minute sogar Grund zum Jubeln, als Krämer per Strafstoß an Keeper Christian Malter scheiterte. Die Hoffnungen auf eine Überraschung hielt das jedoch nur kurz am Leben: Daniel Helmann stellte in der 71. Minute mit dem 0:2 den Endstand her und führte Neunkirchen-Seelscheid souverän ins Halbfinale.