Bergheim schlägt spät zu – Pokal-Viertelfinale liefert Drama

Der Kreispokal Sieg hat im Viertelfinale einmal mehr gezeigt, warum dieser Wettbewerb seinen ganz eigenen Reiz besitzt. Während sich einige Favoriten keine Blöße gaben, schrieb vor allem der SV Bergheim seine ganz persönliche Pokalgeschichte.
Bereits am 25. Januar setzte der Bezirksligist TuS Oberpleis ein frühes Ausrufezeichen. Gegen den klassenhöheren Landesligisten TuS Mondorf zeigte die Mannschaft eine abgeklärte Leistung und setzte sich mit 2:0 durch. Oberpleis nutzte seine Chancen konsequent, stand defensiv kompakt und zog damit als erster Halbfinalist in die nächste Runde ein.
Am Freitagabend wartete auf den A-Ligisten TuS Birk mit dem FSV Neunkirchen-Seelscheid eine echte Mammutaufgabe. Der Landesliga-Tabellenführer ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Bereits in der dritten Minute brachte Niklas Krämer die Gäste früh in Führung. Birk hielt kämpferisch dagegen und hatte in der 27. Minute sogar Grund zum Jubeln, als Krämer per Strafstoß an Keeper Christian Malter scheiterte. Die Hoffnungen auf eine Überraschung hielt das jedoch nur kurz am Leben: Daniel Helmann stellte in der 71. Minute mit dem 0:2 den Endstand her und führte Neunkirchen-Seelscheid souverän ins Halbfinale.
Für das emotionalste Spiel des Viertelfinales sorgte der SV Bergheim. Der A-Ligist empfing mit dem 1. FC Niederkassel einen Bezirksligisten und lieferte sich einen offenen Schlagabtausch. Daniel Mbungu Masaka brachte Bergheim früh in Führung (10.), ehe Fabien Dick nur sechs Minuten später ausglich. Nach der Pause drehte Niederkassel die Partie durch Jan-Sebastian Uth (52.), doch Bergheim zeigte Moral. Florent Muja glich in der 57. Minute aus – und wurde in der Schlussminute endgültig zum Pokalhelden, als er mit seinem zweiten Treffer in der 90. Spielminute den 3:2-Sieg und den umjubelten Einzug ins Halbfinale perfekt machte.
Torreich ging es auch in Menden zu. Der B-Ligist SV Menden forderte den Tabellenführer der Kreisliga A, die Sportfreunde Troisdorf, über weite Strecken heraus. Troisdorf legte früh los: Muhammed Jusufi und Alexsandro Dos Anjos Campos sorgten schnell für klare Verhältnisse. Menden kam durch Konstantinos Sahindis und später Hani Murad noch einmal heran, doch Troisdorf hatte stets die passende Antwort. Marek Kalkan, Leonard Gllozhnja und Omar Saleh schraubten das Ergebnis auf 2:5, ehe Bastian Kluxen mit dem Treffer zum 3:5-Endstand nur noch Ergebniskosmetik betrieb.
Mit der TuS Oberpleis, FSV Neunkirchen-Seelscheid, SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf stehen die vier Halbfinalisten fest. Während sich die meisten Favoriten erwartungsgemäß durchsetzten, hat Bergheim eindrucksvoll bewiesen, dass im Kreispokal Sieg immer Platz für Überraschungen ist – beste Voraussetzungen für spannende Halbfinalduelle.