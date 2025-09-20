Berghausen muss bessere Defensivleistungen bringen – Foto: wilhelm gundlach

Berghausens Abwehr muss Offensiv-Power standhalten Bezirksliga, Gruppe 2: Defensivschwache Berghausener sind am Sonntag (21. September, 15.30Uhr) gegen den SV Solingen gefordert. Dieser brilliert in der laufenden Saison durch eine extreme Torgefährlichkeit.

Der SV Solingen steht nicht grundlos auf dem zweiten Tabellenplatz. So haben sie nicht nur die meisten Tore in der Liga erzielt, sondern sind auch bislang ungeschlagen. Ganz anders sieht es beim kommenden Gegner aus. Der SSV Berghausen ist gerade zu gezwungen die Defensivprobleme in den Griff zu bekommen, um nicht ins untere Tabellendrittel zu rutschen.

Das untere Tabellendrittel sollte eigentlich tabu für Berghausen sein. SSV-Trainer Ralf Dietrich erzählt FuPa Niederrhein: „Ziel war und ist es, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.“ Sollten die Leistungen und Ergebnisse in Zukunft weiterhin so inkonstant sein, könnten die Ziele in Gefahr geraten. Mit einem Sieg am Wochenende würde sicher eine gewisse Ruhe einkehren, man hätte zehn Zähler auf dem Konto und den Anschluss an die Spitzengruppe gefunden. Dass das eine große Herausforderung werden könnte, weiß Dietrich: „Der Eindruck der ersten Spiele zeigt, dass die Gruppe sehr ausgeglichen ist. Mit dem SV Solingen haben wir eine sehr starke Offensivmannschaft vor uns“, warnt er. Die Offensivstärke des SVS ist ihre größte Waffe. Mit 18 erzielten Treffern stehen sie in der Statistik an der Spitze. Vollends zufrieden ist Solingens Cheftrainer Erdim Soysal trotz der besten Offensive und Platz zwei jedoch nicht: „Klar schießen wir viele Tore, aber leider kassieren wir auch nicht gerade wenige. Da ist der SSV nicht viel schlechter“, mahnt er. Fürs Toreschießen und Vorbereiten ist bei den Grün-Weißen ausgerechnet ein ehemaliger Berghausener zuständig: Max Niklas Zäh. Noch vor zwei Jahren schoss er den SSV mit unglaublichen 47 Scorern in die Bezirksliga. Aktuell läuft es nicht viel schlechter – nach fünf Spielen kann Zäh schon elf Scorer vorweisen. Soysal hält große Stücke auf seinen Schützling: „Wir sind einfach froh, so einen Typen wie Max bei uns zu haben – menschlich wie auch sportlich. Er ist ein absoluter Teamplayer und tut jeder Mannschaft gut“, lobt der SV-Coach.