Berghausens Abwehr muss Offensiv-Power standhalten

Der SV Solingen steht nicht grundlos auf dem zweiten Tabellenplatz. So haben sie nicht nur die meisten Tore in der Liga erzielt, sondern sind auch bislang ungeschlagen. Ganz anders sieht es beim kommenden Gegner aus. Der SSV Berghausen ist gerade zu gezwungen die Defensivprobleme in den Griff zu bekommen, um nicht ins untere Tabellendrittel zu rutschen.
Das untere Tabellendrittel sollte eigentlich tabu für Berghausen sein. SSV-Trainer Ralf Dietrich erzählt FuPa Niederrhein: „Ziel war und ist es, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.“ Sollten die Leistungen und Ergebnisse in Zukunft weiterhin so inkonstant sein, könnten die Ziele in Gefahr geraten. Mit einem Sieg am Wochenende würde sicher eine gewisse Ruhe einkehren, man hätte zehn Zähler auf dem Konto und den Anschluss an die Spitzengruppe gefunden. Dass das eine große Herausforderung werden könnte, weiß Dietrich: „Der Eindruck der ersten Spiele zeigt, dass die Gruppe sehr ausgeglichen ist. Mit dem SV Solingen haben wir eine sehr starke Offensivmannschaft vor uns“, warnt er.
Die Offensivstärke des SVS ist ihre größte Waffe. Mit 18 erzielten Treffern stehen sie in der Statistik an der Spitze. Vollends zufrieden ist Solingens Cheftrainer Erdim Soysal trotz der besten Offensive und Platz zwei jedoch nicht: „Klar schießen wir viele Tore, aber leider kassieren wir auch nicht gerade wenige. Da ist der SSV nicht viel schlechter“, mahnt er. Fürs Toreschießen und Vorbereiten ist bei den Grün-Weißen ausgerechnet ein ehemaliger Berghausener zuständig: Max Niklas Zäh. Noch vor zwei Jahren schoss er den SSV mit unglaublichen 47 Scorern in die Bezirksliga. Aktuell läuft es nicht viel schlechter – nach fünf Spielen kann Zäh schon elf Scorer vorweisen. Soysal hält große Stücke auf seinen Schützling: „Wir sind einfach froh, so einen Typen wie Max bei uns zu haben – menschlich wie auch sportlich. Er ist ein absoluter Teamplayer und tut jeder Mannschaft gut“, lobt der SV-Coach.
Für Dietrich gilt es, einen Matchplan zu finden, um den Solinger Ansturm im Zaum zu halten. Beim SSV werden offensive Solinger erwartet: „Ich erwarte am Sonntag sicher einen sehr offensiv eingestellten SV Solingen.“ Weiter betont Dietrich: „Wenn wir am Sonntag punkten wollen, müssen wir definitiv unser Defensivverhalten verbessern.“ Auf der anderen Seite hält sich Soysal noch zurück, trotz der besseren Ausgangslage: „Selbstvertrauen ist da, aber wir wissen, dass das eine sehr schwere Aufgabe am Wochenende wird. Letzte Saison haben wir nur einen Punkt gegen Berghausen geholt. Wir haben was gutzumachen!“
Hinzu kommt ein ausgedünnter Kader auf Berghausener Seite. Mit Dariusz-Alexander Tontsch, Benedikt Brusberg und Lucas Wieczorek fehlen wichtige Säulen der Mannschaft urlaubsbedingt. Zusätzlich erlitt Tom Klaaßen einen Knöchelbruch. Dietrich wird länger auf den 22-Jährigen verzichten müssen. Die Solinger haben nur leicht angeschlagene Spieler zu beklagen. Soysal geht aber bei allen von Einsatzfähigkeit am Sonntag aus.
Für Berghausen ist es schon früh eine Art Entscheidungsspiel, wohin es in der Saison noch gehen soll beziehungsweise kann. Mit einem Sieg gegen den Zweitplatzierten könnte der SSV mit mächtig Rückenwind die weiteren Aufgaben angehen und den durchwachsenen Saisonstart vergessen lassen. Eine Niederlage hingegen würde vermutlich den Sprung ins untere Tabellendrittel bedeuten. Soysals Truppe hingegen hat die Möglichkeit, an die Spitze zu springen, sollten die starken Reusrather sich einen Patzer erlauben.