Tolles Turnier in Berghausen. – Foto: Markus Becker

Berghausener Cup reizt die Jugendfußballer Die 21. Auflage des U15-Turniers beim SSV ist am letzten August-Wochenende wieder hochkarätig besetzt.

Den 26. August wird sich so mancher Schüler in Nordrhein-Westfalen rot im Kalender markiert haben. Denn dann enden in NRW offiziell die Schulferien. Während die meisten Pennäler dieses Datum gerne noch in ganz weiter Ferne gewusst hätten, sieht das bei den Fußballern aus der neuen U15 des SSV Berghausen wohl etwas anders aus. Schließlich bedeutet das Ende der Ferien auch, dass der U15 Provinzial Cup vor der Tür steht.



Starkes Teilnehmerfeld Am 30. und 31. August findet auf der Sportanlage an der Bamberger Straße die 21. Auflage dieses herausragend besetzten C-Jugendturniers statt. Und insbesondere für den gastgebenden SSV Berghausen ist die zweitätige Veranstaltung der Höhepunkt schlechthin in einer Saison, die dann noch gar nicht richtig begonnen hat. Schließlich dürfte es für manchen Kicker eine einmalige Gelegenheit in der Laufbahn bleiben, gegen Teams wie Bayer 04 Leverkusen, SV Darmstadt 98 oder Viktoria Köln spielen zu dürfen.

Während diese vier Klubs die Gruppe A bilden, geht es in Gruppe B noch hochkarätiger zu. Dort tummeln sich mit dem SV Werder Bremen, dem 1. FC Kaiserslautern, dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf gleich vier Profiklubs aus der ersten und zweiten Bundesliga. Die Fortuna darf dabei nicht nur aufgrund der kurzen Anfahrt schon fast als Co-Gastgeber bezeichnet werden. „Sie sind von Anfang an bei diesem Turnier dabei gewesen“, schwärmt Helmut Höhn über die Düsseldorfer. Dem erfahrenen Turnierorganisator gelingt es Jahr für Jahr, die Crème de la Crème des Jugendfußballs nach Berghausen zu locken. Dabei hat der Macher oftmals sogar die Qual der Wahl. „Die Vereine schätzen es sehr, dass sie bei uns vor dem Ligastart ihre Form gegen starke Teams aus anderen Staffeln überprüfen können“, erklärt Höhn. Die für Turnierverhältnisse lange Spielzeit von zweimal 30 Minuten bietet den Trainern ausreichend Möglichkeiten, um Zugänge zu integrieren und taktische Formationen einzustudieren.