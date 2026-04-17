Berghausen und Reusrath: Darum wünschen sich die Rivalen nur das Beste

Es ist das Duell zwischen David gegen Goliath – oder? Zur Eröffnung des 28. Spieltags in der Bezirksliga trifft am Freitag (19.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) der SSV Berghausen und Trainer Ralf Dietrich auf den Aufstiegskandidaten und Tabellenführer SC Reusrath von Übungsleiter Marco Schobhofen. Während es also für die Heimelf um den Ligaverbleib geht, träumen die Gäste von Meisterschaft und Aufstieg. Allerdings ist für die Germanen das Aufeinandertreffen mit dem Kellerkind eigentlich ein Teil der Startrampe in Richtung absolutem Saisonfinale.
Denn bis zu den aufeinanderfolgenden Begegnungen mit den Verfolgern FSV Vohwinkel und SV Solingen dauert es nur noch zwei Spieltage. Mutmaßlich entscheidet sich das Aufstiegsrennen in diesen wenigen Momenten. Zwischendurch muss der SCR aber eben nach Berghausen. Dabei kommen die Reusrather aus einer 1:1-Punkteteilung mit dem Überraschungsvierten Jugoslavija Wuppertal. Weil der Gegner bereits vor der Spielzeit personell aufgerüstet hat, ist es für Schobhofen keineswegs eine Verwunderung, dass das Team so weit oben steht. Umso mehr ist es für ihn ein Ärgernis, dass seine Auswahl nicht über das Unentschieden hinauskam. „Irgendwie hat von jedem Spieler etwas gefehlt“, sagt er. Die letzten Prozent hätte er demnach vermisst.
So war Reusrath die insgesamt bessere und spielbestimmende Mannschaft mit den besseren Tormöglichkeiten, aber die Hypothek der Unterzahl ab der Ein-Stunde-Marke war für den Spitzenreiter wohl letztlich zu viel. Daher spricht Schobhofen von zwei verlorenen Punkten. „Vor dem Spiel hätte ich das Unentschieden genommen, mit dem Spielverlauf nicht“, berichtet er. Und er hofft, dass seine Schützlinge nun mit Wut im Bauch nach Berghausen fahren. Es bedürfe Intensität, Wille, Laufbereitschaft und Aufmerksamkeit, um zu bestehen. Trotz der Position muss der SCR laut Schobhofen um jeden Punkt kämpfen. „Ich habe nicht den Eindruck, dass wir arrogant werden“, bekräftigt er.
Dem Gegenüber wünscht er den Ligaverbleib. Das trifft sich insofern, als dass auch SSV-Coach Dietrich auf den neuerlichen Aufstieg des SCR in die Landesliga hofft. Diese Höhen hatte er einst selbst als Trainer der Germanen erreicht. „Ich glaube, die Reusrather sind so stabil dieses Jahr, dass sie bis zum Ende mitspielen“, versichert er. Seiner Erinnerung nach gilt der SCR mit Vohwinkel und dem SV Solingen als einer der schwersten Gegner der laufenden Saison. Dementsprechend gibt Dietrich an: „Die Favoritenrolle ist absolut klar verteilt.“
Dennoch weiß er, dass die abstiegsbedrohten Berghausenern seiner ehemaligen Liebe wehtun können. Im Hinspiel lautete das Ergebnis 2:2. Allerdings traf Reusrath damals im Heimspiel in der 89. Minute sowie der Nachspielzeit zum glücklichen Ausgleich. „Wir können uns noch gut daran erinnern“, beschreibt Dietrich wie eine Drohung. Schon damals war die Rollenverteilung klar, und doch muckte Berghausen als Außenseiter auf. Dafür bedarf es aber einer ebenso konzentrierten Leistung mit erfolgreichem Umschaltspiel. Für Schobhofen wiederum ist klar, dass Berghausen mit der vorhandenen fußballerischen Qualität nicht im Kellerkampf stecken müsste.