Berghausen und Reusrath: Darum wünschen sich die Rivalen nur das Beste

Denn bis zu den aufeinanderfolgenden Begegnungen mit den Verfolgern FSV Vohwinkel und SV Solingen dauert es nur noch zwei Spieltage. Mutmaßlich entscheidet sich das Aufstiegsrennen in diesen wenigen Momenten. Zwischendurch muss der SCR aber eben nach Berghausen. Dabei kommen die Reusrather aus einer 1:1-Punkteteilung mit dem Überraschungsvierten Jugoslavija Wuppertal. Weil der Gegner bereits vor der Spielzeit personell aufgerüstet hat, ist es für Schobhofen keineswegs eine Verwunderung, dass das Team so weit oben steht. Umso mehr ist es für ihn ein Ärgernis, dass seine Auswahl nicht über das Unentschieden hinauskam. „Irgendwie hat von jedem Spieler etwas gefehlt“, sagt er. Die letzten Prozent hätte er demnach vermisst.

Unterzahl als Hypothek

So war Reusrath die insgesamt bessere und spielbestimmende Mannschaft mit den besseren Tormöglichkeiten, aber die Hypothek der Unterzahl ab der Ein-Stunde-Marke war für den Spitzenreiter wohl letztlich zu viel. Daher spricht Schobhofen von zwei verlorenen Punkten. „Vor dem Spiel hätte ich das Unentschieden genommen, mit dem Spielverlauf nicht“, berichtet er. Und er hofft, dass seine Schützlinge nun mit Wut im Bauch nach Berghausen fahren. Es bedürfe Intensität, Wille, Laufbereitschaft und Aufmerksamkeit, um zu bestehen. Trotz der Position muss der SCR laut Schobhofen um jeden Punkt kämpfen. „Ich habe nicht den Eindruck, dass wir arrogant werden“, bekräftigt er.