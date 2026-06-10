Berghausen & Hackenberg vertagen Entscheidung, Friedrichsfeld legt vor

Nach drei Duellen in dieser Saison gibt es zwischen SSV Berghausen und SG Hackenberg weiter keinen Sieger. In der Entscheidungsrunde um die Teilnahme an der Relegation trennten sich beide Mannschaften im Hinspiel 0:0, nachdem bereits die beiden Ligaspiele unentschieden geendet hatten. Damit bleibt vor dem Rückspiel am Sonntag alles offen, wobei die Ausgangslage klar ist: Der Sieger erhält die Chance, sich über die Relegation den Klassenerhalt zu sichern, der Verlierer steigt ab. Vor 150 Zuschauern blieb das erste Entscheidungsspiel trotz der großen Bedeutung torlos. Am Sonntag wird es im vierten direkten Aufeinandertreffen der Saison dann zwangsläufig den ersten Sieger geben müssen. Der 1. FC Viersen wird als Relegationsgegner genau hinschauen.

Paarung 2: Abwarten auf Entscheidung

Nach FuPa-Informationen wurde dem CfR Links mitgeteilt, dass sich die Mannschaft auf ein Spiel in dieser Woche vorbereiten solle. Damit kann aber natürlich auch ein Wiederholungsspiel gegen den TSV Meerbusch II gemeint sein. Wann die Partie eines Bezirksliga-1-Teams gegen Arminia Lirich steigt, wird FuPa alsbald mitteilen und ggfs. noch in diesem Artikel ergänzen.

Paarung 3: SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz können starten

Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.

Friedrichsfeld legt im Kampf um die Bezirksliga vor

Paarung 3: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 5