Berghausen & Hackenberg vertagen Entscheidung, Friedrichsfeld legt vor

Am 1. Spieltag der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt hat es wieder keinen Sieger zwischen dem SSV Berghausen und der SG Hackenberg gegeben. Viktoria Buchholz verliert dagegen bei der SV Friedrichsfeld.
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Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:
UPDATE: Die Partie zwischen TSV Meerbusch II und CfR Links soll wiederholt werden - mehr hier!
Nach FuPa-Informationen wurde dem CfR Links mitgeteilt, dass sich die Mannschaft auf ein Spiel in dieser Woche vorbereiten solle. Damit kann aber natürlich auch ein Wiederholungsspiel gegen den TSV Meerbusch II gemeint sein. Wann die Partie eines Bezirksliga-1-Teams gegen Arminia Lirich steigt, wird FuPa alsbald mitteilen und ggfs. noch in diesem Artikel ergänzen.
Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.
Die SV Friedrichsfeld hat im Hinspiel um den Klassenerhalt in der Bezirksliga vorgelegt. Gegen Viktoria Buchholz setzte sich die Mannschaft von Tim Schubert vor 250 Zuschauern mit 2:1 durch und nimmt damit einen knappen Vorsprung mit ins Rückspiel, in dem der Verlierer der Runde absteigt. Kurz vor der Pause brachte Eray Tuncel Friedrichsfeld mit 1:0 in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nick Wolf auf 2:0 (72.), doch Buchholz antwortete praktisch direkt durch Noah Joel Belack mit dem Anschlusstreffer (72.). Damit blieb die Entscheidung offen. In der Schlussphase sah Collin Isselhorst noch Gelb-Rot (90.), sodass Friedrichsfeld den knappen Vorsprung über die Zeit bringen musste.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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