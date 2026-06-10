 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Berghausen & Hackenberg vertagen Entscheidung, Friedrichsfeld legt vor

Relegation zur Bezirksliga Niederrhein: SSV Berghausen und SG Hackenberg sorgen weiter für Spannung. Viktoria Buchholz verliert bei der SV Friedrichsfeld.

von André Nückel · Heute, 21:47 Uhr · 0 Leser
Rückschlag für Buchholz.
Rückschlag für Buchholz. – Foto: Steffen Pospich

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Am 1. Spieltag der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt hat es wieder keinen Sieger zwischen dem SSV Berghausen und der SG Hackenberg gegeben. Viktoria Buchholz verliert dagegen bei der SV Friedrichsfeld.

____

FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

____

Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:

  • Paarung 1: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind in der Bezirksliga, Gruppe 2, punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.
  • Paarung 2: Die Partie des CfR Links beim TSV Meerbusch II wurde abgebrochen, daher steht eine Wertung des Spiels aus. Sollte CfR Links die Zähler erhalten, würde VdS Nievenheim direkt absteigen und Links an der Relegation teilnehmen - mehr Informationen zum Abbruch an dieser Stelle. Relegationsgegner ist Arminia Lirich.

UPDATE: Die Partie zwischen TSV Meerbusch II und CfR Links soll wiederholt werden - mehr hier!

Paarung 1: Entscheidungsrunde der Bezirksliga 2

Berghausen und Hackenberg vertagen die Entscheidung

Heute, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
0
0
Abpfiff

Nach drei Duellen in dieser Saison gibt es zwischen SSV Berghausen und SG Hackenberg weiter keinen Sieger. In der Entscheidungsrunde um die Teilnahme an der Relegation trennten sich beide Mannschaften im Hinspiel 0:0, nachdem bereits die beiden Ligaspiele unentschieden geendet hatten. Damit bleibt vor dem Rückspiel am Sonntag alles offen, wobei die Ausgangslage klar ist: Der Sieger erhält die Chance, sich über die Relegation den Klassenerhalt zu sichern, der Verlierer steigt ab. Vor 150 Zuschauern blieb das erste Entscheidungsspiel trotz der großen Bedeutung torlos. Am Sonntag wird es im vierten direkten Aufeinandertreffen der Saison dann zwangsläufig den ersten Sieger geben müssen. Der 1. FC Viersen wird als Relegationsgegner genau hinschauen.

>>> Liveticker SSV Berghausen - SG Hackenberg

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Paarung 2: Abwarten auf Entscheidung

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Vds Nievenheim / CfR Links Düsseldorf
15:00live

Nach FuPa-Informationen wurde dem CfR Links mitgeteilt, dass sich die Mannschaft auf ein Spiel in dieser Woche vorbereiten solle. Damit kann aber natürlich auch ein Wiederholungsspiel gegen den TSV Meerbusch II gemeint sein. Wann die Partie eines Bezirksliga-1-Teams gegen Arminia Lirich steigt, wird FuPa alsbald mitteilen und ggfs. noch in diesem Artikel ergänzen.

Paarung 3: SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz können starten

Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.

Friedrichsfeld legt im Kampf um die Bezirksliga vor

Paarung 3: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 5

Heute, 19:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
2
1
Abpfiff
+Video

Die SV Friedrichsfeld hat im Hinspiel um den Klassenerhalt in der Bezirksliga vorgelegt. Gegen Viktoria Buchholz setzte sich die Mannschaft von Tim Schubert vor 250 Zuschauern mit 2:1 durch und nimmt damit einen knappen Vorsprung mit ins Rückspiel, in dem der Verlierer der Runde absteigt. Kurz vor der Pause brachte Eray Tuncel Friedrichsfeld mit 1:0 in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nick Wolf auf 2:0 (72.), doch Buchholz antwortete praktisch direkt durch Noah Joel Belack mit dem Anschlusstreffer (72.). Damit blieb die Entscheidung offen. In der Schlussphase sah Collin Isselhorst noch Gelb-Rot (90.), sodass Friedrichsfeld den knappen Vorsprung über die Zeit bringen musste.

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream SV Friedrichsfeld - Viktoria Buchholz

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

____

Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: