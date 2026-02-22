Berghausen und Hackenberg treten auf der Stelle, SV Solingen patzt

Dieses 0:0-Remis zwischen dem SSV Berghausen und der SG Hackenberg dürfte wohl beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhelfen. Mit 14 Zählern auf dem Konto und vier Punkten Abstand auf den Relegationsplatz hätte ein Dreier zumindest einen der beiden Sorgenkinder der Liga einen Schritt nach vorne gebracht. So sieht es sowohl für den SSV, als auch für die SGH weiterhin düster aus. SSV Berghausen: Daniel Nellen, Lucas Wieczorek, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Robin Bastian, Raphael Schruff, Musa Ceesay (71. Lukas Kobischke), Justin Bartoschek (88. Ege Kilic), Leon Mockschan, Julian Meis, Davide Lo Martire (82. Max Pluschke) - Trainer: Ralf Dietrich - Co-Trainer: Sebastian Rommerswinkel SG Hackenberg: Sebastian Weber, Maximilian Husslein, Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Edward Yamoah, Dewald Grigoryev (55. Leon Michael Sierant) (90. Dennis Adamiec), Lennard Wagemann, Martin Schneider, Mario De Siena (79. David Tischler), Emilio Perrone - Trainer: Zdenko Kosanovic Tore: keine Tore

DV Solingen II dämpft letzte Langenfelder Hoffnungen

Recht überraschend bleibt auch die Partie zwischen DV Solingen II und HSV Langenfeld ohne einen Treffer. Der HSV ging als haushoher Favorit in das Spiel, konnte dieser Rolle allerdings nicht gerecht werden und wird so vermutlich auch jede Resthoffnung, oben mitzuspielen, ablegen müssen. DV-Trainer Sahin Sezer hatte bei Amtsantritt angekündigt, gekommen zu sein, um die Klasse zu halten – und bislang konnte er zumindest zwei Remis herausschlagen. DV Solingen II: Leon Hasani, Gianluca Aurelio, Illia Pieshykov, Kentaro Fukuta, Nahum Belay Ghebressulasie, Basiel Bakho Kone Gwach Kan, Yasin Özgede (76. Baran Aka), Pavel Dolynai, Emre Karademir (62. Vladyslav Balakai), Furkan Sagman, Gabriel Binga Pemba (62. Tim-Laurin Boddenberg) - Trainer: Sahin Sezer HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi, Lorenz Staehler, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi (64. Nassim Azhil), Nabil Al Khabbachi (65. Bilal Azhil), Luca Mario Attardi (54. Faissal El Amrani), Oleksii Yermolaiev (65. Fabian Pastow) - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta Tore: keine Tore Gräfrath wahrt den Abstand auf die rote Zone

Wie in der vergangene Spielzeit steht der SSV Germania Wuppertal auf dem Relegationsplatz und konnte das gegen ein überlegenes BV Gräfrath auch nicht ändern. Ismail Cakici (34.), Joseph Armah (63.) und ein doppelter Aleessio Mangia (48., 56.) bringen den Gräfrathern einen 4:0-Erfolg und einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Wuppertaler ein. BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou (73. Joseph Kojo Armah), Dustin Kinkler, Miko Kurth, Yves-David Tshala (46. Mohammad Sreij), Tom Walther, Alessio Mangia (76. Mertcan Das), Marvin Calcerrada-Sesek (71. Agostino Barretta), Arbnor Ejupi, Abdulkadir Avan, Ismail Cakici - Trainer: Kaan Kursun SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Mersad Alijevic (46. Alkan Sahingöz), Pascal Glittenberg (67. Cem Bodur), Lukas Janz, Eren Özkan, Ege Erdem, Sami Issa, Tarik Özkan, Fatih Özbayrak (3. Kilian Wendling) (46. Levin Ilias Ceylan), Hazim Dezic, Benedikt Steven (78. Bilal Benchelh) - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim Tore: 1:0 Ismail Cakici (34.), 2:0 Alessio Mangia (48.), 3:0 Alessio Mangia (56.), 4:0 Joseph Kojo Armah (63.) Cronenberg sichert sich die ersten drei Punkte im neuen Jahr

Nach Niederlagen gegen den FSV Vohwinkel und den SV Solingen darf sich der Cronenberger SC im neuen Jahr endlich über die ersten drei Punkte freuen. Schon früh in der Partie macht Kleomenis Tsioutsioulitis (12.) alles klar. Negativ Schlussstrich der Partie setzte Felix Suhre (90.+7) vom TSV Ronsdorf, der sich eine glatt rote Karte einhandelte. Derweil ist es die erste Niederlage des Jahres für den TSV, der sich genau wie der CSC im grauen Mittelfeld der Tabelle befindet. Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Robin Brkic, René Winter, Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker, Bradley Lofolomo (51. Daniel López de la Rosa), Younes El-Abdouni (62. Mikail Sahiner), Enrico Francesco Wagner (53. Aldin Hamidovic), Kleomenis Tsioutsioulitis (60. Gian-Luca Stindt), Malik Marvin Plücker, Jonas Frank Niehues (69. Dominik Schäfer) - Co-Trainer: Tim Wagner - Co-Trainer: Daniel Schmitz - Trainer: Samir El Hajjaj TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente, Lasse Palsbroecker (46. John Valentin Osazemwinde Osagie), Marvin Merchel, Jona Miklas Ernst, Habib Camara, Leon Spiecker (55. Konstantinos Likidis), Nico Fuchs, Phil Ketzscher (75. Luka Vasiljevic), Sebastian Schmieta, Felix Oliver Zymla (46. Felix Anton Suhre) - Trainer: Denis Levering Tore: 1:0 Kleomenis Tsioutsioulitis (12.) Rot: Felix Anton Suhre (97./TSV Ronsdorf/) Spektakel in Wülfrath

Das Spiel, das im Vorhinein schon als Spitzenspiel feststand, bot letztlich alles, was sich der Fan des gepflegten Amateurfußballs nur wünschen kann – den Trainern an der Seitenlinie dürfte es nicht so gehen. Angefangen mit einer sehr frühen roten Karte für Bilal Elias (7.) vom SV Solingen, nutzte Davide Mangia (8.) den anschließenden Foulelfmeter und brachte Rot-Weiß Wülfrath in Führung und zugleich in eine optimale Ausgangslage. Dann ging es Schlag auf Schlag: Auf den schnellen Ausgleich von Max Zäh (10.) folgte direkt die erneute Führung – Haci Köseuglu (11.) netzte ein. Damit noch nicht genug, setzte Marvin Stahlhaus (13.) das Spiel wieder auf Null, bevor Stephensunny Chukwudi (17.) und Mangia (26.) für die 4:1-Halbzeitführug sorgten. Für den Tabellenführer eine schwere Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Aber nicht umsonst steht der SVS ganz oben: Stahlhaus (52.) und David Kuyu (65.) stellten nach 20 gespielten Minuten in Durchgang zwei, das Unentschieden wieder her. Der Spieler des Tages – Davide Mangia (71.) – brachte Rot-Weiß zum vierten Mal im Spiel in Führung. Wie sollte es auch anders sein, glich Luan Ismajli (80.) zum 5:5-Endstand aus. Den weniger schönen Schlussstrich dieses furiosen Nachmittag in Wülfrath setzte Haci Köseoglu (88.), der kurz vor Schluss vom Unparteiischen früher in die Kabine geschickt wurde. Was für ein Spiel, dass den Aufstiegskampf noch enger machte und Ali Basboga den ersten Zähler seit Amtsantritt bescherte. SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Ibrahim Yilmaz (85. Alihan Adigüzel), Haci Bayram Köseoglu, Schad Hassan (58. Fatih Kurt), Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan, Leonard Kastrati, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi - Trainer: Ali Basboga SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Cihan Demirtas, Giuseppe Vraka, Bilal Elias, Hidi Kadessy, Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde, Marvin Stahlhaus, Kevin Kassunga (18. Jonas Möller), Max Niklas Zäh - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal Tore: 1:0 Davide Mangia (8. Foulelfmeter), 1:1 Max Niklas Zäh (10.), 2:1 Haci Bayram Köseoglu (11.), 2:2 Marvin Stahlhaus (13.), 3:2 Stephensunny Udoree Chukwudi (17.), 4:2 Davide Mangia (26.), 4:3 Marvin Stahlhaus (52.), 4:4 David Kuyu (65.), 5:4 Davide Mangia (71.), 5:5 Luan Ismajli (80.) Rot: Bilal Elias (7./SV Solingen 08/10/) Rot: Haci Bayram Köseoglu (88./SV Rot-Weiß Wülfrath/) Vohwinkel-Totalausfall in Durchgang zwei

Eigentlich schien der FSV Vohwinkel mit Treffern von Niklas Dörrier (1.), Tim Zemlianski (9.) und Denis Arslan (41.) schon früh alles klar gemacht zu haben. Mit dem Anschlusstreffer noch vor dem Pausentee durch Brando de Garcia (42.) begann der totale Ausfall des FSV. Denn mit Wiederanpfiff drehte TuSpo Richrath regelrecht auf: Francesco Infantino (56.) und Alen Vincazovic (58.) sorgten für den schnellen Ausgleich. Emil Vincazovic (85.) nutzte dann die Chance vom Punkt, nach einem Foulspiel im Sechzehner, und setzte alle Zeichen auf Überraschung. Doch der Tabellendritte sammelte sich dann nochmal für eine Schlussoffensive, die Dörrier (90.+6) mit einem satten Schuss zum 4:4-Endstand vollendete. Der FSV kann nach einer guten ersten Hälfte, aber einem desaströsen zweiten Durchgang, den Patzer des Spitzenreiters nicht nutzen und bleibt weiterhin mit zwei Punkten Differenz auf auf platz zwei, Tabellendritter. TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Julian Dambrowski, Marius Lindemann, Emil Vincazovic, Achraf Chayeb, Kevin Kluthe, Francesco Infantino, Tim Scharpel, Brando de Gracia, Alen Vincazovic, Gianluca Gagliardi - Trainer: Lukas Beruda FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Niklas Burghard, Ercan Akhan, Denis Arslan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski, Blend Janko, Nico Sudano, Niklas Dörrier - Trainer: Christian Bialke Tore: 0:1 Niklas Dörrier (1.), 0:2 Tim Zemlianski (9.), 0:3 Denis Arslan (41.), 1:3 Brando de Gracia (42.), 2:3 Francesco Infantino (56.), 3:3 Alen Vincazovic (58.), 4:3 Emil Vincazovic (85. Foulelfmeter), 4:4 Niklas Dörrier (90.+6) Jugoslavija verhindert mit Neun-Tore-Spektakel die Niederlage

In die Partie zwischen Jugoslavija Wuppertal und Türkgücü Velbert starteten die Gäste besser rein: Ahrom You (17.) und Filippas Filippou (27.) brachten nach einer knappen halben Stunde die 2:0-Führung für Türkgücü. Aleksandar Stanojevic (42.) erzielte noch vor dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer. Wacher aus der Kabine kommend, stellte Cengiz Saral (48.) die alte zwei-Tore-Führung wieder her. Dann bewies der Aufsteiger aber, warum er in der Bezirksliga aktuell so weit vorne steht: ein Doppelschlag von Luca Lenz (49., 53.) und Treffer von Oguzhan Bayraktar (83.) sowie Winterzugang Vinicius De Andrada Souza (90.), der ausgerechnet vom heutigen Gegner nach Wuppertal gewechselt war, brachten die Entscheidung. Oguzhan Coruk (90.+4) betrieb in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik. FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Christos Tserkezos (70. Noel-Yacob Okbe), Dogan Can, Alper Tosun (52. Oguzhan Bayraktar), Miralem Kljajic (52. Kai-Philipp Höcht), Faris Hodzic, Bojan Blazic, Luca Alessio Lenz (87. Vinicius De Andrade Souza), Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik, Edin Husidic (46. Seonghyeok Lee), Filippas Filippou, Kerem Dogan (60. Lorjan Imeri), Muzaffer Sirlak, Cengiz Saral (70. Gökhan Bulat), Oguzhan Coruk, Ahrom Yoo - Trainer: Emre Okatan Tore: 0:1 Ahrom Yoo (17.), 0:2 Filippas Filippou (27.), 1:2 Aleksandar Stanojevic (42.), 1:3 Cengiz Saral (48.), 3:3 Luca Alessio Lenz (49.), 2:3 Luca Alessio Lenz (53.), 4:3 Oguzhan Bayraktar (83.), 5:3 Vinicius De Andrade Souza (90.), 5:4 Oguzhan Coruk (90.+4) Reusrath nutzt den SVS-Patzer und schielt auf den Aufstieg

Die erste halbe Stunde der Partie zwischen der SSVg Velbert II und Germania Reusrath haben das Spiel größtenteils entschieden. Nach einem Eckball steht Leo De Rubertis (10.) goldrichtig und bringt die 1:0-Führung für den Tabellenzweiten. Keine zehn Minuten später setzte Moritz Kaufmann (19.) noch einen drauf – wieder Eckball, doch diesmal verwandelt er direkt. Ein Foulelfmeter, den Lirik Krasniqi (29.) ins Netz setzte, brachte die Zweitvertretung der SSVg wieder ins Spiel. Kurz vor dem Ende der Partie war es wieder Krasniqi, der erneut vom Punkt die Chance auf den Ausgleich hat, allerdings setzte er ihn dieses Mal über die Querlatte. Damit rückt der SC bis auf einen Punkt an den SV Solingen ran. SSVg Velbert II: Stefan Cvetkovic, Ayman Amezigar, Hagen Schneider, Abel Hagos, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim, Dmytro Kislin, Lirik Krasniqi, Niklas Böhm (60. Berat Kahraman), Giovanni Marose, Mailick Khalifa Ndiaye - Spielertrainer: Massimo Mondello SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Pascal Hinrichs (90. Luca David Breuer), Paul Degner, Dennis Schulte, Gianluca Cserep (89. Daniel Mücke), Moritz Kaufmann (75. Tim Röper), Armel Ange Kouassi (75. Lucas Bock) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb Tore: 0:1 Leo Luca De Rubertis (10.), 0:2 Moritz Kaufmann (19.), 1:2 Lirik Krasniqi (29. Foulelfmeter) Wermelskirchen verschafft sich Luft im Keller