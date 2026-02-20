 2026-02-20T07:39:22.130Z

Allgemeines

Berghausen oder Hackenberg – wer zieht davon?

Bezirksliga, Gruppe 2: Nach der Karnevalspause steht nun der 20. Spieltag an. Schon am Freitag empfängt der SSV Berghausen im Kellerduell die SG Hackenberg.

Gewinnen Zdenko Kosanovic und die SG Hackenberg beim SSV Berghausen?
Gewinnen Zdenko Kosanovic und die SG Hackenberg beim SSV Berghausen? – Foto: Peter Teinovic

Das wohl spannendste Duell des 20. Spieltags in Bezirksliga, Gruppe 2, wird schon am Freitagabend (20. Februar, 19.30 Uhr) stattfinden: Dann lädt der SSV Berghausen die SG Hackenberg zum Kellerduell ein. Beide stehen aktuell mit nur 13 Punkten in der Abstiegszone und könnten mit drei Punkten einen gewaltigen Schritt in Richtung rettendes Ufer machen. Außerdem könnte Wülfraths Neu-Trainer Ali Basboga mit Blick auf den kommenden Gegner, den SV Solingen, eventuell noch länger auf seine ersten Punkte bei seinem neuen Club warten müssen. Das ist der 20. Spieltag!

Die Partien 20 Spieltags:

Heute, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
19:30

So., 22.02.2026, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
12:45live

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:00live

So., 22.02.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
13:00

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:30

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:00

So., 22.02.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
13:00live

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:00

Das sind die nächsten Spieltage:

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - RW Wülfrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Cronenberg
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - DV Solingen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - BV Gräfrath
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Berghausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Richrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SV 09/35 W
So., 01.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SSVg Velbert II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Jugoslavija

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr DV Solingen II - SC Reusrath
So., 08.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SSV Germania
So., 08.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - HSV Langenf.
So., 08.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SV Solingen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSVg Velbert II
So., 08.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Hackenberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr Richrath - Ronsdorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Vohwinkel
So., 08.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Viktoria

