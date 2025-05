Berghausen hilft der Blick nach vorn

Letztlich blieb es beiwohl nur rund 60 Sekunden Hoffnung, die Abstiegskandidat SSV Berghausen im Aufeinandertreffen mit dem Tabellenzweiten aus Aufderhöhe leben konnte. Schnell war die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich in Führung gegangen, dann aber übernahmen die Gäste das Geschehen und dominierten die Partie.

Das 3:6 (1:3) war auch aus Berghausener Sicht verdient. Für den SSV geht es als Aufsteiger in den verbleibenden drei Partien gerade im Fernduell mit dem Lokalrivalen HSV Langenfeld um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Hoffnung macht die eigene Jugend.

Es war eine schöne Kombination, die zum schnellen Berghausener Führungstreffer führte. Nur neun Minuten waren vergangen, da kombinierten sich die Hausherren auf die Außenbahn durch, auf der Henrik Scholz eine passgenaue Flanke auf Fabian Pastow in der Mitte schlug – und der Mittelstürmer köpfte das Spielgerät in den Winkel (9.). Allerdings währte das gute Gefühl der Auswahl von Dietrich einzig eine Zeigerumdrehung. Aus einer defensiven Unachtsamkeit entstand der direkte Ausgleich von Alexander Klatt (10.). „In der Situation müssen wir einrücken“, analysierte Dietrich.

Die Gastgeber waren in den ersten 15 Minuten trotz des Zwischenstands die bessere Mannschaft, ließen sich in der Folge in der Verteidigung aber dennoch zu leicht aushebeln. Sinnbildlich dafür stand das 1:2, bei dem der Ex-Berghausener Justin Niedworok den Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen und sich drehen konnte – sein Abschluss passte (27.). Vielleicht wäre die Partie anders verlaufen, hätte Aufderhöhe durch Luis Reck nach rund einer halben Stunde nicht auf 3:1 gestellt (33.). „Wir kriegen die Gegentore viel zu einfach“, haderte Dietrich.

Gegentore viel zu leicht

Seine Auswahl hatte sich mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte zwar viel vorgenommen, konnte aber nur wenig davon umsetzen. So zog der Aufstiegskandidat aus der Klingenstadt weiter davon. Leon Musial (47.) sorgte mit seinem 4:1 gleich nach Wiederanpfiff für klare Verhältnisse, und Leonidas Goudinas wurde laut Dietrich auf seinem Weg in Richtung SSV-Tor kaum aufgehalten – er traf sehenswert, aber eben auch ungestört zum 5:1 (50.).

Gleichwohl besitzt der SSV eine herausragende Resilienz. „Das Positive ist: Wir geben nicht auf“, hob Dietrich hervor. So war das 2:5 durch Scholz nach Vorarbeit von Pastow nur Ergebniskosmetik, für das Selbstvertrauen aber womöglich sehr wichtig. Dass Janik Weber zwischenzeitlich auf 6:2 stellte (69.), und es Ege Kilic noch einmal gelang, zu antworten (87.) bleibt wohl Randnotiz.

Viel wichtiger ist für Berghausen der Blick nach vorne. Torschütze Kilic ist dabei ein Versprechen. Der Jugendspieler kam aus einer Verletzung zurück und konnte doch gleich helfen. Im Abstiegskampf zeichnet sich ein Zweikampf mit dem HSV Langenfeld ab. Der Lokalrivale besetzt momentan punktgleich den Religationsplatz. Ein direktes Duell gibt es nicht mehr. Ob in den verbleibenden Spielen oder der kommenden Saison: Dietrich wird auf Jugendspieler aus der U19 setzen. Denn mit Leon Mockschan und Mac Plauschke spielten sich erneut Youngster ins Rampenlicht. „Das sind Jungs, die wir defentiv zu uns nehmen“, kündigte ihr Trainer an. „Sie haben das hervorragend gemacht.“