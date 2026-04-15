Berghausen gegen Reusrath am Freitag – HSV muss nach Vohwinkel

Bereits am Freitagabend eröffnet der SSV Berghausen gegen den SC Reusrath den Spieltag. Zuletzt konnte sich der SSV aus der Gefahrenzone spielen – ob sie das Unentschieden aus dem Hinspiel wiederholen können? Ebenfalls zum ungleichen Duell lädt der SV Solingen, denn Germania Wuppertal ist am Sportplatz Bavert zu Gast. Ein wohl härteres Brett zu bohren im Titelkampf hat der FSV Vohwinkel gegen den HSV Langenfeld. Das ist der 28. Spieltag!
29. Spieltag
So., 26.04.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Richrath
So., 26.04.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Berghausen
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Germania - Ronsdorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Vohwinkel
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - Jugoslavija
So., 26.04.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV Solingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - RW Wülfrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - Cronenberg
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Reusrath - Türkgücü Vel
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Vohwinkel - SC Reusrath
So., 03.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Cronenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Germania - Hackenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr Ronsdorf - HSV Langenf.
So., 03.05.26 15:00 Uhr Jugoslavija - DV Solingen II
So., 03.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SSVg Velbert II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Richrath - BV Gräfrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr Berghausen - SV 09/35 W
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Solingen - SC Viktoria