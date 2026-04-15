 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Berghausen gegen Reusrath am Freitag – HSV muss nach Vohwinkel

Bezirksliga, Gruppe 2: Den 28. Spieltag eröffnen der SSV Berghausen und der SC Reusrath bereits am Freitagabend (17. April, 19.30 Uhr). Der HSV Langenfeld muss zum Tabellenzweiten aus Vohwinkel.

von Linus Bien · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Berghausen empfängt den Spitzenreiter
Berghausen empfängt den Spitzenreiter – Foto: wilhelm gundlach

Bereits am Freitagabend eröffnet der SSV Berghausen gegen den SC Reusrath den Spieltag. Zuletzt konnte sich der SSV aus der Gefahrenzone spielen – ob sie das Unentschieden aus dem Hinspiel wiederholen können? Ebenfalls zum ungleichen Duell lädt der SV Solingen, denn Germania Wuppertal ist am Sportplatz Bavert zu Gast. Ein wohl härteres Brett zu bohren im Titelkampf hat der FSV Vohwinkel gegen den HSV Langenfeld. Das ist der 28. Spieltag!

___________

Die Partien 28. Spieltags:

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
19:30live

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:30

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:30live

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:00live

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
13:00

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:30

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:00

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:15

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

29. Spieltag
So., 26.04.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Richrath
So., 26.04.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Berghausen
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Germania - Ronsdorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Vohwinkel
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - Jugoslavija
So., 26.04.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV Solingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - RW Wülfrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - Cronenberg
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Reusrath - Türkgücü Vel

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Vohwinkel - SC Reusrath
So., 03.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Cronenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Germania - Hackenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr Ronsdorf - HSV Langenf.
So., 03.05.26 15:00 Uhr Jugoslavija - DV Solingen II
So., 03.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SSVg Velbert II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Richrath - BV Gräfrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr Berghausen - SV 09/35 W
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Solingen - SC Viktoria

