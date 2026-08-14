Berghausen empfängt Leichlingen – wie präsentiert sich Wermelskirchen?

Wie wird der SSV Berghausen mit dem Abstieg umgehen? – Foto: Peter Teinovic

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid-Solingen haben gleich vier Mannschaften zum 1. Spieltag ein spielfreies Wochenende – was wohlgemerkt keine Seltenheit sein wird. Unterdessen eröffnet die Reserve des 1. FC Monheim am Sonntag (16. August, 11.45 Uhr) die Saison gegen Aufsteiger BSC Union Solingen. Absteiger SSV Berghausen empfängt mit einer neuformierten Mannschaft den SC Leichlingen.

Da die erste Garde vom SV Wermelskirchen in Gruppe 1 den Spielbetrieb zurückgezogen hat, wird es in Gruppe 2 besonders spannend, wie die Reserve des Bezirksliga-Absteigers performen wird. Das Team von Patrick Grün empfängt den TuS Quettingen. Der in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg gescheiterte VfB Marathon Remscheid hat den SSV Dhünn zu Gast.

Das ist der 1. Spieltag in den Kreisligen aus Remscheid-Solingen!