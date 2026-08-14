Berghausen empfängt Leichlingen – wie präsentiert sich Wermelskirchen?

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid-Solingen haben gleich vier Mannschaften zum 1. Spieltag ein spielfreies Wochenende – was wohlgemerkt keine Seltenheit sein wird. Unterdessen eröffnet die Reserve des 1. FC Monheim am Sonntag (16. August, 11.45 Uhr) die Saison gegen Aufsteiger BSC Union Solingen. Absteiger SSV Berghausen empfängt mit einer neuformierten Mannschaft den SC Leichlingen.
Da die erste Garde vom SV Wermelskirchen in Gruppe 1 den Spielbetrieb zurückgezogen hat, wird es in Gruppe 2 besonders spannend, wie die Reserve des Bezirksliga-Absteigers performen wird. Das Team von Patrick Grün empfängt den TuS Quettingen. Der in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg gescheiterte VfB Marathon Remscheid hat den SSV Dhünn zu Gast.
Das ist der 1. Spieltag in den Kreisligen aus Remscheid-Solingen!
2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SF Baumberg II - Berghausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr BSC U. Sol. - GSV Langenf.
So., 23.08.26 15:15 Uhr SR Solingen - HSV Langenf. II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Langenf. - SC Reusrath II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Inter Mon. - SV Solingen II
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 17:30 Uhr Berghausen - Inter Mon.
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Solingen II - SR Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr BSC U. Sol. - Leichlingen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Dersimspor - VfB Langenf.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SSV Dhünn - Lützenkir.
So., 23.08.26 15:00 Uhr TG Hilgen - BV Bergisch
So., 23.08.26 15:00 Uhr Dabringh. TV - Hackenberg II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TS Struck - SC Ayyildiz
So., 23.08.26 15:15 Uhr SC 08 R'wald - TuRa Rem-Süd
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuRa Rem-Süd - Quettingen
So., 30.08.26 13:00 Uhr Hackenberg II - SC 08 R'wald
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV 09/35 W II - Hastener TV
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Ayyildiz - VfB Marathon
So., 30.08.26 15:00 Uhr TS Struck - Dabringh. TV
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Bergisch - SSV Dhünn