 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Berghausen empfängt Leichlingen – wie präsentiert sich Wermelskirchen?

Remscheid-Solingen: In beiden Gruppen der Kreisliga A geht es am kommenden Wochenende endlich wieder los. Nach der Partie gegen den TuS Quettingen lässt sich zudem ein erster Eindruck vom Leistungsstand des SV Wermelskirchen gewinnen.

von Linus Bien · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Wie wird der SSV Berghausen mit dem Abstieg umgehen?
Wie wird der SSV Berghausen mit dem Abstieg umgehen? – Foto: Peter Teinovic

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Kreisliga A1 Rem-Sol
Kreisliga A2 Rem-Sol
Berghausen
SV 09/35 W
SF Baumberg II

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid-Solingen haben gleich vier Mannschaften zum 1. Spieltag ein spielfreies Wochenende – was wohlgemerkt keine Seltenheit sein wird. Unterdessen eröffnet die Reserve des 1. FC Monheim am Sonntag (16. August, 11.45 Uhr) die Saison gegen Aufsteiger BSC Union Solingen. Absteiger SSV Berghausen empfängt mit einer neuformierten Mannschaft den SC Leichlingen.

Da die erste Garde vom SV Wermelskirchen in Gruppe 1 den Spielbetrieb zurückgezogen hat, wird es in Gruppe 2 besonders spannend, wie die Reserve des Bezirksliga-Absteigers performen wird. Das Team von Patrick Grün empfängt den TuS Quettingen. Der in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg gescheiterte VfB Marathon Remscheid hat den SSV Dhünn zu Gast.

Das ist der 1. Spieltag in den Kreisligen aus Remscheid-Solingen!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

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Die Partien des 1. Spieltags:

Gruppe 1:
So., 16.08.2026, 11:45 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
BSC Union Solingen
BSC Union SolingenBSC U. Sol.
11:45
So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
15:30
Gruppe 2:
Morgen, 16:00 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg II
TS Struck
TS StruckTS Struck
16:00

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Das sind die nächsten Spieltage in Gruppe 1:

2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SF Baumberg II - Berghausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr BSC U. Sol. - GSV Langenf.
So., 23.08.26 15:15 Uhr SR Solingen - HSV Langenf. II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Langenf. - SC Reusrath II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Inter Mon. - SV Solingen II

3. Spieltag
Sa., 29.08.26 17:30 Uhr Berghausen - Inter Mon.
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Solingen II - SR Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr BSC U. Sol. - Leichlingen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Dersimspor - VfB Langenf.

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage in Gruppe 2:

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SSV Dhünn - Lützenkir.
So., 23.08.26 15:00 Uhr TG Hilgen - BV Bergisch
So., 23.08.26 15:00 Uhr Dabringh. TV - Hackenberg II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TS Struck - SC Ayyildiz
So., 23.08.26 15:15 Uhr SC 08 R'wald - TuRa Rem-Süd

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuRa Rem-Süd - Quettingen
So., 30.08.26 13:00 Uhr Hackenberg II - SC 08 R'wald
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV 09/35 W II - Hastener TV
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Ayyildiz - VfB Marathon
So., 30.08.26 15:00 Uhr TS Struck - Dabringh. TV
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Bergisch - SSV Dhünn

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2