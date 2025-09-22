Berghausen chancenlos, Lebenszeichen aus Wermelskirchen

Der sechste Spieltag ist vorbei und der SSV Berghausen hat gegen den SV Solingen eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Der SV Wermelskirchen sicherte sich in einem umkämpften Duell gegen die SG Hackenberg die ersten drei Punkte, konnte damit jedoch nicht aus der Abstiegszone springen. Grund dafür ist der 7:0-Kantersieg des Cronenberger SC, der vor heimischer Kulisse Viktoria Wuppertal vorführte.
Klatsche für den SSV Berghausen! Schon im Vorfeld des Spiels war klar, dass die Berghausener Defizite im Defensivverhalten haben – und diese nutzte der SV Solingen gnadenlos aus. Die frühe Führung der Gäste durch Alexander Hotea-Mironescu (10.) gab dem SSV einen Vorgeschmack auf das, was ihn an diesem Nachmittag erwarten sollte. Mitte der ersten Hälfte folgte der Doppelschlag durch Marvin Stahlhaus (35.) und Akin Müjde (37.). Der 1:3-Anschlusstreffer durch Rzgin Issa (40.) ließ Ralf Dietrichs Mannschaft nur kurz aufatmen: Hotea-Mironescu (42.) schnürte noch vor der Halbzeit den Doppelpack.
Die Rote Karte für SVS-Keeper Tayfun Altin (51.) kurz nach Wiederanpfiff bot Robin Bastian (53.) per verwandeltem Elfmeter die Möglichkeit, das Spiel wieder etwas spannender zu gestalten. Lange passierte nichts, ehe Altin Shala (75.) und Ex-Berghausener Max Niklas Zäh (80.) jede Resthoffnung des SSV zerstörten.
Der SV Solingen hat erneut bewiesen, warum er sich als beste Offensive der Liga bezeichnen darf. Die Probleme in der Berghausener Abwehrarbeit hingegen nehmen kein Ende. Am Ende steht ein verdienter 6:2-Erfolg für die Gäste.
SSV Berghausen: Louis Christoph, Benedikt Brusberg, Nick Michna, Tobias Schöning (71. Leon Mockschan), Robin Bastian (83. Timo Kruse), Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Robin Scholer, Musa Ceesay, Justin Bartoschek, Rzgin Issa (83. Ege Kilic) - Trainer: Ralf Dietrich - Trainer: Sebastian Rommerswinkel
SV Solingen 08/10: Tayfun Altin, Jonas Möller, Malik Amoussou-Tchibara, Bilal Elias, Hasan Kaan Hayta (88. Mathias Amoussou Guenou), Robin Raaphael Heist (53. Giuseppe Vraka), Akin Müjde (80. Emre Mujde), Marvin Stahlhaus, David Kuju, Max Niklas Zäh, Alexander Hotea-Mironescu (70. Altin Shala) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Alexander Hotea-Mironescu (11.), 0:2 Marvin Stahlhaus (36.), 0:3 Akin Müjde (39.), 1:3 Rzgin Issa (41.), 1:4 Alexander Hotea-Mironescu (43.), 2:4 Robin Bastian (51. Foulelfmeter), 2:5 Altin Shala (73.), 2:6 Max Niklas Zäh (78.)
Rot: Tayfun Altin (48./SV Solingen 08/10/)
Sechs-Punkte-Spiel zwischen dem SV Wermelskirchen und der SG Hackenberg. Beide Mannschaften hatten vor der Partie nur einen Zähler auf dem Konto und steckten tief im Tabellenkeller fest – entsprechend war ein intensiver Fight zu erwarten.
Der Gastgeber legte direkt munter los: Ferat Sari (7.) brachte den SVW früh in Führung. Keine 20 Minuten später legte er nach und markierte mit dem 2:0 bereits seinen dritten Saisontreffer. Noch vor der Halbzeit gelang Mario de Sienna (38.) der Anschlusstreffer.
Trotz dieses Treffers sollten weitere Bemühungen der Gäste nicht belohnt werden. Eine torlose zweite Hälfte bescherte dem SV Wermelskirchen schließlich einen 2:1-Heimsieg. Für den Aufsteiger aus Hackenberg spitzt sich die Krise damit weiter zu, während sich die Wermelskirchener über den ersten Dreier freuen und einen wichtigen Schritt in Richtung rettendes Ufer machen.
SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Marin Postic, Sean Soares (84. Tom Neumann), Luca Fischer (69. Jannic Jens Kilter), Resit Cetin, Luca Postic, Cengiz Cetin, Florian Börsch, Anis Geus, Ferat Sari (93. Metin Kocal) - Trainer: Nico Postic - Trainer: Carmelo Salpetro
SG Hackenberg: Bruno Staudt, Maximilian Husslein, Dennis Adamiec (33. Esad Aynaci), Malik Ijfiri (33. Dustin Guttmann), Kai-Philipp Höcht (77. Martin Schneider), Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner (83. Dustin Pavlovski), Moritz Kerkien, David Tischler, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic
Schiedsrichter: Maurice Wilke (Wuppertal) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Ferat Sari (7.), 2:0 Ferat Sari (26.), 2:1 Mario De Siena (38.)
DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Paul Christian Berger, Gianluca Aurelio, Kentaro Fukuta, Yasin Özgede, Osman Kalayci, Pavel Dolynai, Velkov Veliyan (46. Oleksandr Lischchuk), Emre Karademir (65. Anass Ziry), Vladyslav Balakai, Yannis Boddenberg - Trainer: Sebastiano Spinella
SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Cedric Bestler, Adriano Campitiello, Ayman Amezigar, Hagen Schneider, Ilkem Yildirim, Roni Ongun (85. Aissa Sealiti), Dmytro Kislin, Lirik Krasniqi (90. Niklas Böhm), Abdel Mounaim Aoufir (46. Soufiane Boumouchoun), Rostyslav Proskura (46. Ilias Hassi) - Trainer: Massimo Mondello
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Roni Ongun (17.), 0:2 Ilkem Yildirim (20.), 1:2 Osman Kalayci (40.)
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Adis Babic, Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan (81. Mustafa Yilmaz), Adil El Hajui, Abdulkadir Avan (73. Schad Hassan), Mohammad Sreij, Fabion Baljiu (68. Ibrahim Yilmaz), Davide Mangia (75. Leonard Kastrati), Stephensunny Udoree Chukwudi - Trainer: Burak Temel
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz (74. Lorenz Staehler), Nephthalie Ngoma Ndey, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Giuseppe Licausi (75. Ginet Celebi), Luca Mario Attardi, Faissal El Amrani (81. Maurice Herriger), Jean Michelé Röhrscheidt (46. Maksym Panicz), Oleksii Yermolaiev (75. Luis Samuel Marquez Carlucci), Fabian Pastow - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny
Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Stephensunny Udoree Chukwudi (3.), 2:0 Adil El Hajui (26.), 3:0 Davide Mangia (39.), 4:0 Davide Mangia (49.)
Rot: Ginet Celebi (82./HSV Langenfeld/Grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Leon Wallraf (83./HSV Langenfeld/Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Leonard Kastrati (SV Rot-Weiß Wülfrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christian Cyrys (85.).
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Davide Leikauf (63. Hakan Türkmen), Robin Brkic (81. Efe Colak), Bradley Lofolomo, Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker (70. Alhamwi Ghiath), Leon-David Groß (77. Furkan Kurt), Okan Bök, Bruno Silva Ferreira, Aldin Hamidovic (63. Daniel López de la Rosa), Kleomenis Tsioutsioulitis - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Kevin Robert Gilej, Liwaa El-Sarag, Dogan Can, Alper Tosun, Ilyas Ikan Asbih (64. Kelvingrey Tabe Takor Tabi), Tarik Özkan, Musa Mansaray, Basel Ziad Shamo (43. Ibrahim Tarik Molla), Ans Al Khalil (68. Joussouf Oulare), Ayoub Akki (46. Steve Tchenou Wantong), Fatih Kurt (23. Durid Fares) - Trainer: Yousef Hidroj - Trainer: Filip Ŝecer - Trainer: Ivo Bitunjac
Schiedsrichter: Nico Schakowski (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Davide Leikauf (13. Foulelfmeter), 2:0 Luis Rosenecker (15.), 3:0 Kleomenis Tsioutsioulitis (30.), 4:0 Kleomenis Tsioutsioulitis (41.), 5:0 Kleomenis Tsioutsioulitis (69.), 6:0 Kleomenis Tsioutsioulitis (84.), 7:0 Daniel López de la Rosa (85.)
Rot: Alper Tosun (11./SC Viktoria Wuppertal Rott 89/Notbremse)
Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Cengiz Saral, Vitaliy Golik, Edin Husidic, Manaf Ali-Koura (88. Efe Türk), Filippas Filippou, Kerem Dogan (75. Muhammed Sami Kahraman), Seonghyeok Lee (61. Efe Türk), Abbas Alali, Vinicius De Andrade Souza - Trainer: Zeljko Nikolic
FSV Vohwinkel Wuppertal: Nils Ole Engels (12. Torben Jörges), Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Nico Korpilla, Denis Arslan (88. Thomas Held), Alphonso Henock Manata (75. Malte Gerlich), Deyar Janko, Blend Janko (88. Pascal Glittenberg), Nico Sudano, Julian Shaun Kanschik, Niklas Dörrier - Trainer: Tobias Orth
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Vinicius De Andrade Souza (6.), 1:1 Blend Janko (13.), 1:2 Alphonso Henock Manata (46.), 1:3 Julian Shaun Kanschik (63.)
TuSpo Richrath: Lars Sekulla, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Athanasios Melas (62. Marius Lindemann), Dustin Beyen, Arian Ugljani, Francesco Infantino (62. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Elias Dittmann, Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (46. Achraf Chayeb) - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers - Trainer: Julian Pape
SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Daniel Kohlbach, Mersad Alijevic, Cem Bodur (79. Eren Özkan), Arsen Mustafa, Kilian Wendling, Eren Özkan, Ege Erdem (62. Mersad Alijevic), Sami Issa, Danylo Plakhin (74. Mustafa Alkan), Benedikt Steven (62. Yousef Rasoli) - Trainer: Ünsal Bayzit
Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 74
Tore: 0:1 Eren Özkan (72.), 1:1 Alen Vincazovic (83.)
BV Gräfrath: Emmanuel Valery Houssou, Agostino Barretta (84. Sven Pletzing), Yves-David Tshala, Tom Walther, Alessio Mangia, Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Arbnor Ejupi, Ismail Cakici (66. Genc Alija) - Trainer: Julian De la Cruz - Trainer: Claudius Zymla
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser (78. Daniel Mücke), Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Lasse Theus, Pascal Hinrichs (87. Jan Tobias Gies), Paul Degner (67. Luca Oliver Piatkowski), Dennis Schulte, Max Simon Richter-Oldekop, Moritz Kaufmann (67. Biagio Giuliano Rizzelli), Biagio Giuliano Rizzelli (67. Kevin Luginger) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Moritz Kaufmann (63.), 0:2 Pascal Hinrichs (81.), 0:3 Luca Oliver Piatkowski (89.)
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, David Arsenijevic (74. Angelo Sudano), Zakaria Jarrayi, Bojan Blazic (60. Slavisa Romic), Luca Alessio Lenz, Osman Öztürk (82. Mohamed Hammoud), Mirza Mujkanovic, Aleksandar Stanojevic, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente (74. Leon Spiecker), Lasse Palsbroecker (63. Nico Fuchs), Sebastian Schröder, Jörn Zimmermann, Marvin Merchel, Felix Anton Suhre, Nico Langels, Jona Miklas Ernst (88. Kouadia Wilfried Taki), Phil Ketzscher (82. Yannik Hünninghaus), Sebastian Schmieta - Trainer: Denis Levering
Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Mirza Mujkanovic (65.), 1:1 Jörn Zimmermann (67. Foulelfmeter)
