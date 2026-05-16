Berghausen benötigt Schützenhilfe und mehr Mut Den Klassenerhalt der Bezirksliga hat der SSV Berghausen nicht mehr in der eigenen Hand. Er muss mutiger und effizienter werden – insbesondere nun gegen das offensivstarke Gräfrath. Eine gute Nachricht gibt es derweil von der Trainerbank. von RP / Tobias Brücker · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der SSV Berghausen ist auf Schützenhilfe angewiesen. – Foto: wilhelm gundlach

Der SSV Berghausen befindet sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga erneut in einer schlechten Ausgangsposition. Am vergangenen Spieltag verlor die Elf von Trainer Ralf Dietrich gegen Konkurrent DV Solingen 1:2 und rangiert nun als Vorletzter drei Partien vor Schluss vier Zähler hinter dem rettenden Ufer als Relegationsplatz. Am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) bekommt es die Heimelf zu allem Überfluss mit dem offensivstarken BV Gräfrath zu tun. Eine gute Nachricht gibt es dennoch: von der Trainerbank.

Morgen, 15:30 Uhr SSV Berghausen Berghausen BV Gräfrath BV Gräfrath 15:30 live PUSH

Denn Dietrich gibt ein klares Signal an seine Mannschaft und verspricht die nötige Stabilität auf der wichtigen Position des Chefübungsleiters. „Wir haben uns schon im Winter darauf verständigt, dass wir weitermachen“, sagt er und meint damit auch Siegfried Lehnert als Sportlichen Leiter. Ein Abstieg des SSV würde die Entscheidung des sich vor dem Engagement eigentlich bereits in „Fußball-Rente“ wähnenden Dietrich nicht verändern. „Auch wenn das wieder einen Umbruch bedeutet“, sagt er. Warum aber würde Dietrich mit dem Klub auch wieder in die Kreisliga A gehen? „Ich würde das gern reparieren“, lautet die klare Antwort. Der Blick auf das eigene Tun ist wichtig Noch aber versuchen er und seine Auswahl, in der Klasse zu bleiben. Allerdings weiß Dietrich um die Schwere der Aufgabe. Und obgleich die Berghausener sich nunmehr nicht mehr aus eigener Kraft sichern können und auf Schützenhilfe angewiesen sind, sei der Blick nur auf das eigene Tun besonders wichtig. Einzig war dieser Blick zuletzt nur in wenigen Aspekten erfreulich.