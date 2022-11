Bergfried und Alkenrath stehen ohne Zähler da Kreisliga A Köln: So lief der Spieltag für die Leverkusener Mannschaften.

So., 13.11.2022, 13:00 Uhr

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SSV Leverkusen-Alkenrath 1:0 (0:0). Beim Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten in Lindenthal-Hohenlind erwischte der Aufsteiger einen gebrauchten Tag. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt zu unserem Spiel gefunden. Die Niederlage ist absolut verdient“, sagte Trainer Rene Klüber. Das Tor des Tages fiel eine Viertelstunde vor dem Abpfiff.

So., 13.11.2022, 15:30 Uhr

SV Bergfried Leverkusen – Spielvereinigung Köln-Flittard II 0:2 (0:2). Etwas überraschend mussten sich die Fußballer des SV Bergfried dem Gast aus der Domstadt geschlagen geben. Das von Hannes Diekamp trainierte Team zeigte eine gute Vorstellung, verpasste es aber, ein Tor zu erzielen. Die Kölner hingegen durften zwei Mal jubeln: in der 9. und in der 20. Minute. „Meine Jungs haben alles versucht, im Angriff hat uns dieses Mal aber die Genauigkeit gefehlt und wir haben uns nicht belohnen können“, betonte Diekamp. Durch die Niederlage bleiben die Steinbücheler auf dem sechsten Platz in der Tabelle und der Abstand zu den Spitzenrängen wächst weiter.