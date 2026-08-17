Bergfried setzt Ausrufezeichen – SVS fehlt die Frische

Wenn sich die beiden höchstklassigen Amateurfußballvereine in Leverkusen gegenüberstehen, besitzt auch ein Testspiel besondere Bedeutung. Entsprechend engagiert gingen der SV Schlebusch und der SV Bergfried Leverkusen am Sonntag im Schlebuscher Bühl zur Sache. Nach 90 intensiven Minuten setzte sich der klassentiefere Bezirksligist aus Bergfried mit 2:1 durch.
Vor allem in der ersten Halbzeit entwickelte sich eine körperbetonte und temporeiche Begegnung, in der beide Trainer bereits mit Blick auf den nahenden Saisonstart wichtige Erkenntnisse sammeln wollten. Entsprechend standen auf beiden Seiten zahlreiche Akteure auf dem Platz, die auch in den ersten Pflichtspielen zum Stammpersonal gehören dürften. Die Gäste erwischten dabei den besseren Start. Bergfried wirkte etwas frischer, hatte mehr Spielanteile und belohnte sich nach 30 Minuten mit dem verdienten 1:0 durch Till Juber.
„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt“, sagte Bergfried-Coach Stefan Müller. Schlebusch hingegen merkte man die Belastungen der vergangenen Tage durchaus an. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Landesligist sein Trainingslager im Bühl beendet. „Es war insgesamt ein ordentliches Spiel von uns. Man hat aber schon gemerkt, dass wir nach dem Trainingslager etwas ausgelaugt waren“, sagte SVS-Trainer Heiko Dietz. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern dennoch der Ausgleich. Sommerzugang Amin Ayoola, der bereits während der gesamten Vorbereitung einen starken Eindruck hinterlassen hatte, traf zum 1:1.
In der zweiten Halbzeit wechselten beide Trainer kräftig durch. Das Spiel verlor dadurch an Intensität, blieb jedoch umkämpft. Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute. Nach einem Foul im Strafraum bekam Bergfried einen Elfmeter zugesprochen. Zwar konnte der Bezirksligist diesen zunächst nicht verwandeln, doch Ines Yürük reagierte beim Nachschuss am schnellsten und erzielte das 2:1.
„Vom Spielverlauf her geht das Ergebnis in Ordnung. Es war eine gute Leistung von uns und ein guter Test. Dennoch wissen wir, dass es nur ein Testspiel war“, sagte Bergfrieds Trainer Müller. „Die Spiele gegen Schlebusch machen immer Spaß. Man kennt und schätzt sich.“ Auch Dietz wollte die Niederlage nicht überbewerten. „Es war ein intensives Spiel mit vielen guten Ansätzen. Hinten raus hatten wir noch Chancen, aber grundsätzlich können wir mit diesem Test viel anfangen“, sagte er.
Der Vergleich zeigte vor allem eines: Beide Leverkusener Traditionsvereine scheinen für die bevorstehenden Aufgaben gut gerüstet zu sein. Ende August starten beide Mannschaften in den Ligabetrieb.