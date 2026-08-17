Bergfried setzt Ausrufezeichen – SVS fehlt die Frische

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt“, sagte Bergfried-Coach Stefan Müller. Schlebusch hingegen merkte man die Belastungen der vergangenen Tage durchaus an. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Landesligist sein Trainingslager im Bühl beendet. „Es war insgesamt ein ordentliches Spiel von uns. Man hat aber schon gemerkt, dass wir nach dem Trainingslager etwas ausgelaugt waren“, sagte SVS-Trainer Heiko Dietz. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern dennoch der Ausgleich. Sommerzugang Amin Ayoola, der bereits während der gesamten Vorbereitung einen starken Eindruck hinterlassen hatte, traf zum 1:1.