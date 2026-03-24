Bergfried sendet Lebenszeichen – Bröltal kann noch gewinnen

Daumen hoch: Mats Böllmann und der TuS Bröltal haben endlich wieder gewonnen – Foto: Boris Hempel

Waldenrath gelingt die Reaktion Nach dem schwachen Auftritt in der vergangenen Woche gelang der Viktoria nun eine positive Reaktion und ein verdienter Auswärtserfolg in Merl. Waldenrath-Coach Mike Honold lobt die Steigerung nach der Vorwoche: „Besonders zufrieden bin ich mit der starken Reaktion. Von Beginn an waren wir präsent und standen defensiv sehr stabil." Das einzige Manko war die Chancenverwertung. Trotz dreier „Hundertprozentiger" ging es mit einer knappen Führung in die Pause. Auf der Gegenseite fand Merl zu keinem Zeitpunkt zu seiner gewohnten Stärke. Trainer Jan Schüll analysierte ehrlich: „Am Ende müssen wir eingestehen, dass wir zu Recht verlieren. Wir wussten den Raum, den wir hatten, einfach nicht zu nutzen." In der zweiten Halbzeit schien die Partie kurzzeitig zu kippen, als Merl den Ausgleich erzielte und das Momentum auf seine Seite zog. Doch Waldenrath gelang fast die postwendende Antwort und die Gäste stellten den alten Abstand wieder her. Durch einen direkten verwandelten Freistoß machte Waldenrath dann alles klar. Während die Viktoria nun mit breiter Brust ins Pokalspiel gegen Spoho geht, blickt Schüll bereits nach vorne: „Mit Blick auf das nächste Spiel müssen wir einen klaren Schritt nach vorne machen."

Bergfried schöpft neue Hoffnung Der SV Bergfried hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg eingefahren. Mit dem zweiten Saisonsieg gelang wieder der Anschluss an die rettenden Plätze. Trainer Sebastian Finster zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden: „Wir haben von vornherein gezeigt, dass wir das Ergebnis der Vorwoche nicht auf uns sitzen lassen wollten. Es war die beste Saisonleistung." Besonders erfreulich für Finster: Seine Mannschaft schaffte es auch, die Partie „fußballerisch zu dominieren". Einzig die Chancenverwertung verhinderte eine frühe Entscheidung. „Wir machen das Spiel zum Ende nochmals spannend. Wir hatten die Möglichkeit, den Sack schon früher zuzumachen", so Finster kritisch. Dennoch überwiegt der Optimismus: Mit dieser Leistung will Bergfried den Abstiegskampf „eventuell nochmals spannend machen."

Jüngersdorf gewinnt enges Derby In einem sehr spannenden Derby entführte der TuS Jüngersdorf alle drei Punkte aus Straß. TuS-Trainer Hans Ohrem sah zwei völlig verschiedene Halbzeiten: „35 Minuten hatten wir eigentlich alles im Griff und nutzten individuelle Fehler zur 2:0-Führung." Nach einem Gegentor „aus dem Nichts" kippte die Partie jedoch. Die zweite Halbzeit entwickelte sich dann zu einer Abwehrschlacht für den TuS. Dennoch gelang Jüngersdorf in einer wichtigen Phase das 3:1. Trotz des erneuten Anschlusstreffers und einer Großchance zum Ausgleich brachten die Gäste den Sieg nach Hause. Ohrems Fazit: „Am Ende aufgrund der besseren ersten Halbzeit ein nicht unverdienter Sieg gegen eine bis zur letzten Minute kämpfende Mannschaft."

Bödingen dreht das Spiel Der SV Allner-Bödingen hat auch im Spiel ohne Wertung seinen dritten Platz gerechtfertigt. Trotz eines Rückstands bewies der SV einen langen Atem. Bödingen-Coach Jesse Muambay sprach von einem „verdienten Sieg" und lobte die Widerstandsfähigkeit seines Teams: „Wir haben uns gut gegen die zweikampfstarken und laufstarken Kölner behauptet. Nach dem Rückstand haben wir Bälle schnell erobert und uns Chancen erarbeitet." In der zweiten Halbzeit nutzte Bödingen die Chance zum 2:1 und drehte damit die Partie. Muambay hob zudem die Defensivleistung hervor: „Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und hatten einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten." Auch wenn Köln ohne Wertung spielt, sei dieser Sieg für die Moral „elementar" gewesen, um den Rhythmus im oberen Tabellendrittel beizubehalten.

Bröltal gelingt Befreiungsschlag Aufatmen beim TuS Bröltal: Die Mittelrheinliga-Fußballerinnen haben ihre lange Sieglosserie beendet und zum ersten Mal seit Ende November wieder dreifach gepunktet. Mit 3:1 besiegte das Team den SV Menden und setzte damit ein lebenswichtiges Zeichen im Tabellenkeller. Da Bergfried ebenfalls gewann, war dieser Sieg umso wichtiger. Auch deshalb war Trainer Mats Bollmann sehr erleichtert: „Ich bin super happy, dass sich die Mädels für den Aufwand, den sie immer betreiben, endlich mal belohnen konnten." Während Bröltal den Sieg feiert, ist bei Menden die Stimmung ganz anders. Das 1:3 gegen Bröltal war bereits die achte Niederlage in Folge.