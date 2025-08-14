Bergfried Leverkusen will starkes Debütjahr bestätigen

Nach Platz fünf als Aufsteiger will Hannes Diekamp mit dem SV Bergfried Leverkusen in der neuen Saison vor allem defensiv zulegen – und weiter für frischen Offensivfußball sorgen.

Als Aufsteiger gleich Fünfter – die Premierensaison des SV Bergfried Leverkusen in der Bezirksliga war ein voller Erfolg. „Mit der letzten Saison waren wir sehr zufrieden. Fünfter Platz in einer so starken Liga hätte ich vorher nicht erwartet, gerade weil es für viele Jungs auch das erste Bezirksligajahr war. Dadurch haben wir in dem ein oder anderen Spiel auch Lehrgeld bezahlen müssen. Und das muss diese Saison besser werden, gerade unser Spiel gegen den Ball. Wir haben viel zu viele Gegentore bekommen", betont Trainer Hannes Diekamp.

Seit dem Sommer läuft die Feinarbeit am Team. „Mit der Vorbereitung bin ich bis jetzt zufrieden, die Jungs ziehen gut mit. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns, was auch nicht mit Ende der Vorbereitung abgeschlossen sein wird, sondern ein längerer Prozess ist.“

Kader in Breite und Spitze verstärkt

Die Transferperiode verlief für Bergfried nach Plan. „Was unseren Kader angeht, bin ich sehr zufrieden. Wir konnten fast alle unsere Wunschspieler bekommen. Dadurch ist die Qualität der Mannschaft nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze noch einmal ein Stückchen gestiegen.“

Verluste gab es zwar auch – schmerzen tun sie vor allem menschlich. „Menschlich fand ich jeden Abgang schade, weil alle Jungs wirklich charakterlich top waren. Aber ich wünsche den Jungs bei ihren neuen Stationen nur das Beste und drücke die Daumen, dass sie verletzungsfrei durch die Saison kommen.“

Ziel: Keine Sorgen nach unten – und weniger Gegentore

Diekamp weiß um die Tücken des zweiten Jahres nach dem Aufstieg. „Da das zweite Jahr nach dem Aufstieg meistens das schwere Jahr wird, wollen wir erst einmal so viele Punkte sammeln, dass wir mit unten nichts zu tun haben. Aber ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist es, dass wir in dieser Spielzeit deutlich besser als Mannschaft gegen den Ball arbeiten wollen, um weniger Gegentore zu bekommen", so Diekamp, der hinzufügt: "Was ich mir am meisten für die Jungs wünsche, ist, dass sie alle verletzungsfrei durch diese Saison kommen und dabei nie den Spaß an der Sache verlieren! Als Mannschaft wünsche ich mir, dass wir noch enger zusammenrücken.“

