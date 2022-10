Bergfried gewinnt Torspektakel SV Bergfried sichert sich ein 4:3 in Lindenthal-Hohenlind. Auch Alkenrath siegt klar.

SV Schlebusch II – Casa España 1:3 (0:1). Nach zuletzt guten Ergebnissen hat es die Schlebuscher erwischt. Zuhause unterlag die von Alessandro Caligiuri trainierte Mannschaft dem Tabellenzehnten. In der ersten Halbzeit gingen die Gäste schnell in Führung und nahmen ihren Vorsprung mit in die Pause.