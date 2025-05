Bergfried fordert Tabellenführer Blau-Weiß Köln heraus

Karaca: "Ausreden brauchen wir nicht"

Nach der deutlichen 1:5-Niederlage beim Tabellenführer Blau-Weiß Köln steht der Pulheimer SC vor dem nächsten schweren Auswärtsspiel. Am Sonntag gastiert das Team von Trainer Cüneyt Karaca bei Germania Zündorf. Die Gastgeber mussten zuletzt ein 0:6-Debakel bei Hürth II hinnehmen, wollen nun aber auf heimischem Platz zurück in die Spur finden. Das Hinspiel hatte Zündorf mit 2:1 für sich entschieden.

Pulheim rangiert derzeit mit 24 Punkten auf Platz 12 und hat nur fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Zündorf steht mit 34 Punkten auf Rang 9. Trotz der Tabellensituation warnt Karaca vor dem Gegner und vor falscher Sicherheit: „Zündorf ist genauso eine gute Mannschaft in dieser Liga, wie alle anderen auch.“

Der Pulheimer Trainer lässt sich von der schwierigen Lage nicht von seinem Weg abbringen. „Viele Trainer würden in der Lage, in der sich Pulheim befindet ein paar Dinge anders machen als ich. Aber ich bin ein Mensch, der an seinem Weg festhält“, betont Karaca. Er setzt auf harte Arbeit und Disziplin: „Wir müssen viel dafür tun. Fußball ist immer überall auf Spielfeld irgendwo eins-gegen-eins, zwei-gegen-eins. Und diese Duelle muss ich für mich entscheiden.“

Für das Spiel in Zündorf fordert Karaca klare Tugenden: „Die Basics müssen stimmen. Ich muss gemeinsam mein Tor verteidigen können. Ich muss Tore erzielen. Da brauche ich alle Mann, vor allem in unserem System.“ Zwei Trainingseinheiten sollen die Mannschaft auf die Aufgabe vorbereiten. „Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft wieder zu ihren Stärken findet. Es fehlt uns Selbstvertrauen. Dann fehlt es an Automatismen, so Kleinigkeiten, die selbstverständlich sind – aber Ausreden brauchen wir nicht“, so Karaca.

In einer engen Tabellenkonstellation zählt für Pulheim jeder Punkt – und Zündorf ist keine Ausnahme. „Wir müssen wieder unsere Zweikämfpe gewinnen“, bringt es Karaca auf den Punkt.