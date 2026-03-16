Bergfried feiert vierten Sieg – Südwest rettet Punkt spät

Die DJK Südwest Köln musste sich mit einem Punkt gegen Germania Zündorf begnügen. – Foto: Marie Piorkowski

Mit dem vierten Sieg in 2026 setzte Bergfried Leverkusen beim klaren 4:0 gegen den Favoritenschreck Hoffnungsthal seine makellose Rückrunde fort. Die DJK Südwest Köln lieferte sich mit Germania Zündorf ein nervenaufreibendes Duell bis in die 97. Minute und sicherte sich einen späten, aber wichtigen Zähler im Titelrennen.

Mentalitätsmonster Rheindörfer mit nächsten Last-Minute-Sieg Die SpVg Rheindörfer Köln-Nord untermauert ihren Ruf als „Comeback-Könige“. In einer spannenden Schlussphase drehte die Mannschaft von Sebastian Tillmann einen Rückstand gegen den abstiegsbedrohten Türkischen FC Köln und siegte durch einen Treffer in der 90. Minute mit 2:1. Während die Rheindörfer im Jahr 2026 weiterhin ungeschlagen bleiben, verpasst der TFC den dringend benötigten Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

Lange Zeit sah es nach einer Überraschung aus. Der Tabellenvorletzte agierte diszipliniert und ging in der 55. Minute durch Temirlan Meirambekov mit 1:0 in Führung. Die Rheindörfer wirkten an diesem Nachmittag spielerisch nicht so souverän wie gewohnt, bewiesen aber erneut, warum sie derzeit zu den stabilsten Teams der Liga gehören. David Meyes (64.) besorgte zunächst den Ausgleich, bevor Luca Struth in der Schlussminute den Heimsieg perfekt machte. Tillmann: „Wahnsinn – das zeigt den unglaublichen Siegeswillen“ Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann war nach dem Abpfiff sichtlich gezeichnet von der Spannung. „Wieder ein Sieg nach Rückstand, wieder in der Nachspielzeit – Wahnsinn. Solche Spiele sind natürlich extrem nervenaufreißend, gerade auch für uns im Trainerteam“, gestand Tillmann.

Trotz der Freude über die drei Punkte sparte der Trainer nicht an einer ehrlichen Analyse der eigenen Leistung: „Aber genau das zeigt den unglaublichen Siegeswillen unserer Mannschaft. Auch an einem schlechten Tag schaffen wir es, ein Spiel noch zu drehen – und dann auf so eine Art. So ehrlich müssen wir aber auch sein: Es war heute kein gutes Spiel von uns. Aber in zwei Wochen fragt danach keiner mehr. Am Ende zählt nur, dass wir gewonnen haben – egal wie.“ TFC verpasst Anschluss an die Nichtabstiegsplätze Für den TFC Köln ist diese Niederlage besonders schmerzhaft. Das Team von Hasan Ramadani hielt über 90 Minuten glänzend dagegen und schnupperte am zweiten Sieg nach der Winterpause. Da die Konkurrenz im Tabellenkeller jedoch teilweise punktete, vergrößert sich der Druck auf den TFC.

Deutz-Gala: Krayer mit Dreierpack Die SpVg Deutz 05 hat ihre Ambitionen auf die Meisterschaft mit einem krachenden 6:1-Heimsieg gegen den FC Rheinsüd Köln unterstrichen. Während die Deutzer den Patzer von Verfolger Südwest Köln (2:2 gegen Zündorf) eiskalt ausnutzten und den Vorsprung an der Spitze auf drei Punkte ausbauten, musste Rheinsüd die dritte Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen. Es war ein Nachmittag, an dem beim Tabellenführer fast alles zusammenlief. Besonders Severin Krayer erwischte einen Sahnetag. Schon nach neun Minuten war die Marschrichtung klar: Krayer (6.) und Volkan-Hüseyin Sevinc (9.) sorgten für einen frühen Doppelschlag, der Rheinsüd sichtlich schockte. Diekamp schwärmt: „Bestes Spiel der Rückrunde“ Deutz-Trainer Hannes Diekamp sparte nach dem Schlusspfiff nicht mit Lob für seine Elf. „Es war bis jetzt das beste Spiel von uns in der Rückrunde. Wir haben den Plan, den wir hatten, sehr gut umgesetzt, waren sehr effektiv vorm Tor und hatten eine gute Intensität gegen den Ball“, analysierte Diekamp. Einzig die kleinen Unkonzentriertheiten trübten das Bild minimal: „Wir haben leider durch ein paar Ungenauigkeiten den Gegner trotzdem noch zu Torchancen eingeladen. Das müssen wir schleunigst abstellen. Das 2:1 fällt auch aus einem katastrophalen Fehler im Spielaufbau. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit der Leistung der Mannschaft heute wirklich zufrieden.“ Rheinsüd im „Tiefschlaf“: Krämer bedient Für Stefan Krämer und seinen FC Rheinsüd war die Reise der Tiefpunkt einer „bitteren Woche“. Nach dem Ligadämpfer gegen die Rheindörfer und dem Pokal-Aus gegen den A-Ligisten Weiß fehlte dem dünnen Kader die Kraft zur Gegenwehr. „Am Ende muss man ehrlich sagen, dass wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden sind“, gab Krämer unumwunden zu. „In den ersten zehn Minuten waren wir noch im Tiefschlaf, da stand es schon 2:0. Wir kommen dann nach einem Fehlpass von Deutz etwas glücklich auf 2:1 heran, aber das 3:1 kurz vor der Pause war vom Zeitpunkt her natürlich sehr unglücklich.“ Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Ein individueller Fehler leitete das 4:1 (49.) ein. Krämer bilanziert: „Über die gesamten 90 Minuten hat sich durchgezogen, dass wir zu viele Fehler gemacht und Deutz zu viele Möglichkeiten angeboten haben. Eine Mannschaft mit dieser Qualität nutzt das dann eben aus.“

Kaan Kenarci schockt Zündorf: Ausgleich in der 97. Minute Was für ein Krimi! In einer nervenaufreibenden Schlussphase trennten sich die DJK Südwest Köln und Germania Zündorf mit einem 2:2-Unentschieden. Während der späte Ausgleich für die Gastgeber im Titelrennen gegen Deutz 05 eigentlich zu wenig ist, fühlte sich der Punktverlust für Zündorf im Abstiegskampf wie eine Niederlage an. Trotz des Schocks vergrößerte die Germania ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge immerhin auf zwei Zähler. Vor heimischer Kulisse erwischte die DJK Südwest den besseren Start. Bereits in der 13. Minute brachte Hendrik Graf die Hausherren in Führung. Doch Zündorf, das unter Spielertrainer Andreas Dick einen Aufwärtstrend verzeichnet, schlug postwendend zurück: Nur neun Minuten später markierte Kacper Jurek den 1:1-Ausgleich (22.). Nachdem sich das Spiel lange Zeit neutralisierte, überschlugen sich in der Schlussminute die Ereignisse. Can Meiß schien in der 90. Minute den Lucky Punch für Zündorf gesetzt zu haben, ehe Kaan Kenarci in der siebten Minute der Nachspielzeit doch noch zuschlug. Daniel Errens: „Ein offener Schlagabtausch“ Südwest-Trainer Daniel Errens analysierte nach dem Abpfiff die ereignisreiche Partie: „Zum Ende hin war es ein offener Schlagabtausch, weil beide Mannschaften voll auf Sieg gespielt haben. Dadurch ist es dann auch noch zu den späten Toren gekommen.“ Den frühen Führungstreffer sah er als Bestätigung des eigenen Plans: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und gehen durch ein gutes Umschaltspiel auch wieder in Führung. Da hat es wieder einmal funktioniert: Philipp Graf legt für seinen Bruder Hendrik auf.“ Den schnellen Ausgleich führte Errens auf eine Unkonzentriertheit in der Defensive zurück: „Da verteidigen wir den Rückraum nach dem zweiten Ball nicht gut. Zündorf kommt über die linke Seite durch, unser Torhüter hält zunächst stark, aber der zweite Ball landet beim Gegner und wird dann in der Box verwertet.“ Wildes Finale in der 97. Minute Trotz eigener Chancen sah es lange nach einer Niederlage für den Tabellenzweiten aus. „In der Schlussphase haben dann beide Mannschaften alles auf Sieg gesetzt. Zündorf nutzt seine Chance in der 90. Minute zum 2:1, während wir zuvor unsere Möglichkeiten liegen lassen. Danach werfen wir natürlich nochmal alles nach vorne, mit viel Kampf, Leidenschaft und Willen“, so Errens weiter. In der 97. Minute folgte schließlich die Erlösung: „Nach einer Chance, die der Torhüter noch pariert, bringen wir den Ball über die rechte Seite durch Constantin Sturm nochmal scharf rein. In der Box wird es dann etwas wild und der eingewechselte Kaan Kenarci drückt den Ball über die Linie.“ Trotz der verpassten drei Punkte zog Errens ein versöhnliches Fazit: „So bleiben wir zu Hause weiterhin ungeschlagen und nehmen gegen ein gutes Zündorf zumindest einen Punkt mit. Mal sehen, vielleicht wird dieser Punkt am Ende noch Gold wert sein.“

Schönenbach springt auf Platz 2

Der SV Schönenbach hat den Patzer von Südwest Köln ausgenutzt. Durch einen knappen 1:0-Heimerfolg gegen den CfB Ford Niehl schiebt sich die Mannschaft von Matthias Siebertz auf den zweiten Tabellenplatz vor. Für die Gäste aus Niehl endet damit ein hammerharter Wochen-Marathon gegen die Top-3 der Liga mit nur einem Zähler – und einer personellen Situation, die fast schon filmreif ist. In einer Partie, in der die Vorzeichen klar für den Favoriten sprachen, wehrte sich das Niehler „Rumpfteam“ nach Kräften. Den goldenen Treffer des Tages markierte Meikel Harder in der 53. Minute. Zuvor hatten die Gäste jedoch die Chance, den Spielverlauf komplett auf den Kopf zu stellen: Drei dicke Möglichkeiten zu Beginn blieben jedoch ungenutzt. Dogan Oymak: „Verteidiger waren heute echte Monster“ Trotz der Niederlage zeigte sich Niehl-Trainer Dogan Oymak (39) beeindruckt vom Charakter seiner Mannschaft. Angesichts der extremen Personalnot – sogar ein Torwart musste als Feldspieler im Sturm aushelfen – fiel sein Fazit fast schon heroisch aus: "Tatsächlich kann ich mit der Leistung und auch mit dem Kader, der uns heute zur Verfügung stand, wirklich zufrieden sein. Der Sieg von Schönenbach geht am Ende auch in Ordnung, auch wenn er aus unserer Sicht vielleicht sogar höher hätte ausfallen können. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen – gerade unser Torwart und die Verteidiger waren heute echte Monster und haben jeden Zweikampf angenommen." Oymak blickte zudem auf die vergebenen Chancen zurück, die den Favoriten hätten ins Wanken bringen können: "Mit der personellen Situation war es ohnehin extrem schwierig. Ein Torwart stand im Tor, der andere musste im Sturm aushelfen – das sagt eigentlich schon alles über unsere Lage. Zu Beginn des Spiels hatten wir direkt drei große Chancen. Wenn wir da eine nutzen, kann das Spiel vielleicht einen ganz anderen Verlauf nehmen. Und am Ende hatten wir sogar noch einmal den Lucky Punch auf dem Fuß, der leider auf der Linie geklärt wurde. Im Großen und Ganzen können wir mit dem Ergebnis leben, weil der Sieg für Schönenbach verdient war." Niehler Lichtblick trotz Punkte-Flaute Nachdem Niehl nacheinander gegen die drei besten Teams der Liga (Deutz, Südwest, Schönenbach) antreten musste, entspannt sich das Programm nun zumindest auf dem Papier etwas. Die Leistung in Schönenbach macht Mut, auch wenn die Punktausbeute dünn bleibt. Schönenbach hingegen untermauert seine Ambitionen und ist nun der erste Jäger von Spitzenreiter Deutz 05.

10-Punkte-Polster: Hürth II setzt dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf Der FC Hürth II hat das „Sechs-Punkte-Spiel“ beim SC Schwarz-Weiß Köln mit 2:0 für sich entschieden und damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Während die Hürther Reserve den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf nun zehn Zähler ausbaut, herrscht bei den Gastgebern nach einer verschlafenen ersten Halbzeit bittere Enttäuschung. Vor der Partie rief SW-Coach Sven Müller noch das „Do-or-Die-Spiel“ aus – doch auf dem Platz lieferte zunächst nur der Gast. Anton Georgiev besorgte in der 21. Minute die verdiente Führung für Hürth II. Zwar bäumte sich Köln nach dem Seitenwechsel massiv auf, doch mitten in die Drangphase der Hausherren setzte Noah Neuhaus den entscheidenden Konter zum 0:2 (70.). Müller bedient: „Reicht nicht, nur eine Halbzeit gut zu spielen“ Für Schwarz-Weiß Köln war es ein herber Rückschlag, vor allem weil die Mannschaft die taktischen Vorgaben im ersten Durchgang vermissen ließ. Trainer Sven Müller fand nach Schlusspfiff deutliche Worte: „Es reicht einfach nicht, nur eine Halbzeit gut zu spielen. In der ersten Halbzeit sind wir wieder überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben die Dinge, die wir als Trainer in der Ansprache vorgegeben haben, nicht umgesetzt.“ Im zweiten Durchgang sah er zwar eine deutliche Steigerung, aber kein Glück im Abschluss: „In der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf ein Tor. Hürth hat kaum noch Entlastung gehabt. Leider lassen wir in dieser Phase zu viele Chancen liegen. Und dann werden wir eiskalt bestraft: In einer Phase, in der wir eigentlich das 1:1 machen müssen, kassieren wir stattdessen das 0:2.“ Frohn stolz auf die „Null“ Hürth-Trainer Thomas Frohn (39) hingegen war die Erleichterung deutlich anzumerken. Nach den torreichen Partien der Vorwochen stand diesmal die defensive Stabilität im Fokus: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir das sehr erwachsen angenommen und seriös umgesetzt. Wir gehen verdient mit 1:0 in Führung. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir nach den Gegentoren in den letzten Spielen heute wieder zu Null gespielt haben. Das ist ein Verdienst der gesamten Mannschaft.“ Dass es in der zweiten Halbzeit eng wurde, verhehlte Frohn nicht, lobte aber die Effizienz seiner Elf: „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann ein Stück weit an Schwarz-Weiß Köln abgegeben. Sie haben mehr Druck gemacht und hatten auch eine Phase, in der wir einiges überstehen mussten. Nach einem gelungenen Angriff machen wir dann das 2:0. Für uns ist das ein sehr wichtiger Dreier.“

Geduldsprobe in Brühl: Jan Wellem bricht den Bann nach einer Stunde Es war ein hartes Stück Arbeit für den Favoriten: Der SSV Jan Wellem hat seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht SC Brühl mit 4:0 (0:0) gelöst. Lange Zeit bissen sich die Gladbacher an der leidenschaftlichen Defensive der jungen Brühler Elf die Zähne aus, ehe ein Dreierpack innerhalb von wenigen Minuten den Weg zum Sieg ebnete. Durch den Erfolg bleibt Jan Wellem in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Der Rückstand auf den neuen Tabellenzweiten aus Schönenbach beträgt lediglich drei Zähler, während Spitzenreiter Deutz 05 sechs Punkte entfernt ist. Für Brühl hingegen rückt der Gang in die Kreisliga A immer näher – ein Szenario, mit dem man sich im Schlossstädtchen bereits aktiv auseinandersetzt. Durdu stolz: „Haben uns hervorragend verkauft“ Brühl-Trainer Taner Durdu fand trotz der deutlichen Niederlage Lob für seine Schützlinge. Besonders die ersten 65 Minuten machten dem Coach Mut. „Wir haben wirklich sehr gut dagegengehalten. Leider haben wir es vorne nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen und selbst mit 1:0 in Führung zu gehen“, resümierte Durdu. Er verwies zudem auf den massiven Erfahrungsunterschied: „Man darf nicht vergessen, dass wir mit einer sehr jungen Mannschaft gegen einen Gegner gespielt haben, in dessen Reihen viele Spieler stehen, die bereits in höheren Ligen wie der Regionalliga oder Oberliga gespielt haben. Unsere Jungs kommen teilweise aus der U19. Dafür haben sie sich wirklich hervorragend verkauft.“ Für Brühl steht die Zukunft im Fokus: „Wichtig ist: Die Mannschaft ist intakt und der Verein ist intakt. Wir müssen jetzt den Aufbau für die kommenden Aufgaben angehen. Und die heißen ganz klar Kreisliga A.“ Gsella bemängelt zähe erste Hälfte Auf der Gegenseite herrschte bei Jan-Wellem-Coach David Gsella Erleichterung, auch wenn er mit dem spielerischen Auftritt vor der Pause nicht gänzlich einverstanden war. „Insgesamt war die erste Halbzeit etwas zäh. Wir haben nicht mit dem nötigen Tempo gespielt, vieles war ein bisschen zu langsam. Da hat uns ein Stück weit die Zielstrebigkeit gefehlt“, analysierte Gsella kritisch. Der Knoten platzte erst in der 61. Minute durch Dennis Hembach. Danach ging es Schlag auf Schlag: Maximilian Büsch schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack (64./68.) innerhalb kürzester Zeit in die Höhe. „In der zweiten Halbzeit war das deutlich besser. Dann machen wir auch die Tore und gewinnen am Ende mit 4:0. Das geht auch absolut in Ordnung“, so Gsella. Den Schlusspunkt setzte Ricardo Vemba in der 85. Minute.