Bergfried-Coach Müller: "Können an guten Tagen auch die Großen ärgern" Bezirksligist will an starke Rückrunde anknüpfen von Andreas Santner · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

Tests gegen höherklassige Teams wie hier gegen den FC Pesch (hellblau) sollen beim SV Bergfried Leverkusen (dunkelblau) Aufschlüsse bringen. – Foto: Andre Peters

Der SV Bergfried Leverkusen hat eine turbulente Spielzeit hinter sich. Nach sieben Spieltagen steckte das Team mit fünf Zählern auf einem Abstiegsplatz fest, ehe Stefan Müller im Oktober das Traineramt von Hannes Diekamp übernahm. Der 45-Jährige führte die Mannschaft bis zur Winterpause auf einen Nichtabstiegsplatz und legte zum Rückrundenauftakt eine Serie von sieben Siegen hin. In der reinen Rückrundentabelle landeten die Leverkusener am Ende auf dem dritten Rang, was im Gesamtklassement Platz neun bedeutete.

Müller blickt ambitioniert auf diese Phase zurück: „Wir haben einen richtig guten Start mit sieben Siegen in Serie hingeworfen, ehe wir beim TFC unglücklich 2:2 gespielt haben. Danach gab es gefühlt einen kleinen Bruch.“ Sein klares Ziel sei es gewesen, zehn Spieltage vor dem Ende den Klassenerhalt einzutüten, da im Abstiegskampf immer wilde Dinge passieren. Das habe die Mannschaft mit Bravour geschafft. „Dennoch ist mein persönlicher Anspruch grundsätzlich höher, weshalb ich mit Platz 9 nicht vollkommen zufrieden bin – da wäre definitiv mehr drin gewesen“, so der Trainer. Auf der Zielgeraden hätten nach der Trennung von fünf Spielern im Winter die Körner und die letzte Zielstrebigkeit gefehlt, „obwohl wir mit Patrick Paffrath, Enes Yürük und Marcel Heßdörfer drei absolute Glücksgriffe dazubekommen haben. Wir müssen eine noch stärkere Mentalität und mehr Feuer entwickeln. Genau das steht für mich ganz oben auf der Agenda.“ Verbesserungsbedarf bei der Arbeit gegen den Ball Am 12. Juli startete das Team in die Vorbereitung. Um sich unter Wettkampfbedingungen zu erproben, wählte der Verein bewusst viele Testspiele gegen höherklassige Teams wie Monheim, Lindenthal-Hohenlind, Deutz, Schlebusch und Pesch. „Solche Vergleiche zeigen dir gnadenlos jeden Fehler auf“, analysiert Müller. Während die Siege gegen den Landesligisten Marialinden und den Bezirksligisten Richrath sehr beeindruckend waren, sieht der Trainer defensiv noch Verbesserungsbedarf: „Wir kassieren gegen die Ober- und Landesligisten noch zu viele Gegentore. Gerade die Arbeit gegen den Ball muss bedeutend besser werden.“

Backup-Keeper mit Regionalligaerfahrung Auf dem Transfermarkt bleibt Bergfried der eigenen Ausrichtung treu. „Große, namhafte Kracher zu holen, entspricht absolut nicht unserer Philosophie. Wir wollen ausbilden und entwickeln“, erklärt Müller. Zwar blieb der Stamm des Kaders zusammen, allerdings fehlen vorerst drei wichtige Stützen: Orcun Tutkun (Pause wegen Abschlussprüfung), Taha Can-Uluc (schwere Gesichts- und Augenverletzung) sowie Malte Meßmann (studienbedingter Ortswechsel). „Das tut uns vor allem auch menschlich extrem weh“, betont der Coach. Da zudem Torhüter Sascha Mondorf mit einer Handverletzung lange ausfällt, ergänzt nun Marco Zohar den verbliebenen Keeper Max Uening. Zudem rückt Müllers ehemaliger Torwarttrainer Michael Cebulla (ehemals Bergisch Gladbach 09), der reichlich Regional- und Oberliga-Erfahrung mitbringt, als Backup in den Kader. Für die Offensive verpflichteten die Leverkusener Francesco Costarella (Deutz 05), Sturmtalent Rafail Santos-Tyrelis (SSV Lützenkirchen), Mentalitätsspieler Maher Hassan (TuS Quettingen) sowie den Linksfuß Johannes Ben Abdellah aus der U19 des SV Schlebusch. Viele der Zugänge stammen direkt aus der Region und können laut Müller theoretisch mit dem Fahrrad zum Platz kommen. Ob sich auf dem Transfermarkt noch etwas tut, hält sich der Verein offen und prüft im Hintergrund Optionen für sofortige Verstärkungen.