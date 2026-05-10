Berger rettett Gaildorf spät, Allmersbacher Jubel in Unterzahl

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TSV Gaildorf hat seine Tabellenführung in einem Spiel voller Druck und Widerstand behauptet. Gegen SG Oppenweiler-Strümpfelbach gerieten die Gastgeber kurz vor der Pause durch Louis Piscopo in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Rückstand. Doch der Spitzenreiter blieb ruhig, wartete auf seine Momente und drehte die Partie noch. Philipp Kees glich in der 70. Minute per Foulelfmeter aus, ehe Tom Berger in der 89. Minute den umjubelten Siegtreffer setzte. Mit 65 Punkten bleibt Gaildorf ganz vorne und zeigte erneut, wie widerstandsfähig diese Mannschaft in engen Spielen ist. Oppenweiler-Strümpfelbach bleibt trotz einer starken ersten Halbzeit bei 47 Punkten auf Rang vier. Gerade die Art, wie Gaildorf dieses Spiel noch bog, verleiht dem Titelkampf zusätzliche Schärfe – denn Allmersbach sitzt weiter dicht im Nacken.

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TSV Rudersberg hat im Abstiegskampf ein Zeichen gesetzt und TSV Schmiden mit 3:0 bezwungen. Früh sorgte Artur Günther mit dem 1:0 in der 7. Minute für die passende Richtung. Noch vor der Pause erhöhte Fabian Keinath in der 37. Minute, ehe derselbe Spieler in der 53. Minute den dritten Treffer nachlegte. Es war ein seltener Abend, an dem bei Rudersberg vieles zusammenlief. Für die Gastgeber bedeutet dieser Sieg weit mehr als nur drei Punkte. Rudersberg steht nun bei 23 Zählern und hat sich im Kampf um den Klassenverbleib zurückgemeldet. Schmiden bleibt bei 33 Punkten und hat nach unten weiter keinen beruhigenden Abstand. Die Partie zeigte klar, wie schnell sich in dieser Liga ein Tabellengefühl verändern kann.

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SV Unterweissach hat die SGM Kreßberg beim 6:0 regelrecht überrollt. Bereits in der Anfangsphase legten Simon Lindemann (11.), Alexander Bretzler (13.) und Nicolai Heyduk (23.) den Grundstein für einen Abend, der früh entschieden schien. Nach der Pause schraubten Denis Krug (51.), Dejan Mehic (54.) und Kevin Flatau per Foulelfmeter in der 70. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit nun 43 Punkten hat sich Unterweissach auf Rang fünf geschoben und darf auf einen sehr starken Saisonabschluss blicken. Für die SGM Kreßberg wird die Lage dagegen immer heikler. Bei 24 Punkten bleibt die Mannschaft tief im Keller stecken und muss in den letzten Wochen weiter um jeden Strohhalm greifen. Diese Deutlichkeit hat Wucht – sportlich und psychologisch.

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TSV Michelfeld 1954 hat sich im Kellerduell keinen Moment von der Aufgabe lähmen lassen und SC Urbach mit 8:1 bezwungen. Schon nach drei Minuten traf Manuel Huber zur Führung, doch Leon Baumann glich für Urbach in der 19. Minute noch einmal aus. Danach brachen bei den Gästen jedoch alle Dämme. Noah Kerscher, Robin Wagner, Jonas Amann, erneut Robin Wagner, Justin Görmann mit einem Doppelpack und Alexander Overcenko schossen einen Sieg heraus, der kaum deutlicher hätte ausfallen können. Für Michelfeld war das ein Befreiungsschlag von enormem Wert. Mit 25 Punkten ist der Aufsteiger plötzlich wieder mitten im Kampf um den Ligaverbleib. SC Urbach dagegen ist mit 11 Punkten und 93 Gegentoren kaum noch zu retten. Diese Niederlage wirkt wie der endgültige Beweis, dass die Kräfte für eine Rettung nicht mehr reichen.

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TURA Untermünkheim erwischte gegen VfL Mainhardt einen furiosen Start. Janik Pfeiffer traf bereits in der 13. und 15. Minute doppelt und schien die Gastgeber früh auf Siegkurs zu bringen. Doch Mainhardt arbeitete sich zurück. Marco Wied verkürzte noch vor der Pause in der 44. Minute, David Schwarz glich in der 63. Minute aus. Die Gelb-Rote Karte gegen Max Truckenmüller in der 64. Minute änderte am Endstand nichts mehr. Für Untermünkheim ist das 2:2 ein Ergebnis, das nach früher Klarheit eher wie zwei verlorene Punkte wirkt. Die Mannschaft steht nun bei 35 Zählern. Mainhardt nimmt bei 33 Punkten einen wertvollen Auswärtspunkt mit und hält damit ein kleines Polster zur Abstiegszone. In dieser Tabellenregion sind genau solche Punkte oft von hoher Bedeutung.

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Es brauchte Geduld, Zähigkeit und den allerletzten Atemzug: TSV Obersontheim rang SV Breuningsweiler mit 1:0 nieder. Lange sprach vieles für ein zähes Remis, ehe Sebastian Walzhauer in der fünften Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielte. Es war ein Treffer, der nicht nur das Spiel entschied, sondern auch die Lage der Gastgeber spürbar veränderte. Obersontheim verbessert sich auf 28 Punkte und gewinnt im Kampf um den Klassenerhalt neues Selbstvertrauen. Breuningsweiler bleibt bei 40 Zählern und verpasste es, sich weiter nach oben abzusichern. Solche Niederlagen in letzter Sekunde schlagen im Saisonendspurt besonders hart ein – nicht nur in der Tabelle, sondern auch im Kopf.

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TSV Nellmersbach durfte lange hoffen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Samuel Wehaus brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung und sorgte für ein Spiel, das bis weit in die zweite Halbzeit offen blieb. Doch TSV Schornbach bewies in der Schlussphase seine Qualität. Jakob Biedermann glich in der 74. Minute aus, Ulas Yagmur drehte die Partie in der 84. Minute endgültig. Mit nun 48 Punkten bleibt Schornbach Dritter und wahrt den Abstand zu den Verfolgern. Nellmersbach bleibt bei 30 Zählern und muss weiter aufmerksam nach unten schauen. Diese Partie war ein gutes Beispiel dafür, wie eng die Liga auch abseits des Titelkampfs ist: Ein ordentlicher Auftritt kann reichen, aber nur, wenn man die letzten Minuten auch übersteht.

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