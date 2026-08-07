Berger Preuß setzt weiter auf Jugend und Klassenerhalt Nach Platz 14 soll ein früherer Ligaverbleib gelingen – sechs A-Junioren rücken auf. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Gestern, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Der SC 1912 Berger Preuß blickt nach dem erneuten Klassenerhalt optimistisch auf die neue Saison. Mit einem verjüngten Kader, starker Trainingsbeteiligung und einer klaren Zielsetzung soll der nächste Schritt in der Kreisliga A Aachen gelingen.

Der SC 1912 Berger Preuß geht mit Kontinuität und einer klaren Marschroute in die Saison 2026/27 der Kreisliga A Aachen. Nachdem die Mannschaft die vergangene Spielzeit mit zehn Siegen, fünf Unentschieden, 15 Niederlagen und 32 Punkten auf Rang 14 abgeschlossen und damit den Klassenerhalt gesichert hatte, lautet das Ziel erneut der Ligaverbleib. Geschäftsführer Christian Krämer bewertet die vergangene Saison insgesamt positiv. „Das Ziel – Klassenerhalt – wurde erreicht, sodass man die dritte Saison infolge mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga A vertreten ist. Damit kann man grundsätzlich zufrieden sein.“ Gleichzeitig sieht er Verbesserungspotenzial: „Wenn man in den direkten Kellerduellen noch ein paar Punkte mehr geholt hätte, wäre ein etwas frühzeitiger Klassenerhalt sicherlich möglich gewesen. Diesen Punkt könnte beziehungsweise sollte man in der kommenden Saison etwas verbessern.“

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann am 12. Juli 2026. Organisatorisch und sportlich sieht sich der Verein gut aufgestellt. Besonders die personelle Breite stimmt Krämer optimistisch. „Wir sind für die kommende Saison gut aufgestellt. Wir haben auf allen Positionen einen Konkurrenzkampf. Die Trainingsbeteiligung ist gut.“ Zudem standen mit Beginn der Testspielphase und der Stadtmeisterschaft weitere wichtige Standortbestimmungen an. „Wir möchten uns als Mannschaft und Verein gut verkaufen.“ Ein zentrales Element der Vereinsphilosophie bleibt die Förderung des eigenen Nachwuchses. „Als Verein ist es unser Ziel, junge Spieler aus der eigenen Jugend an die 1. Mannschaft heranzuführen. Das geht nur in Kombination mit erfahrenen Spielern im Kader.“ Für die kommende Saison sieht Krämer genau diese Balance gegeben: „Wir haben für diesen Sommer eine gute Mischung im Kader.“ Insgesamt sechs Spieler aus der letztjährigen A-Jugend absolvieren die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft und sollen den verjüngten Kader verstärken.