Berger Preuß schnappt Hehlrath noch den Fuchs-Cup weg 2. Mannschaft des SC Berger Preuß gewinnt zum Auftakt in die Hallensaison das Turnier für Reservemannschaften ++ Erstes Hallenturnier überhaupt, das der FC Eschweiler ausrichtete

Aufgrund des Turnierverlaufs am vergangenen Mittwoch geriet der Sieg der Preußen für viele Beobachter in der Eichendorffhalle durchaus überraschend. Hehlrath hatte sich zuvor in die Rolle des Top-Favoriten geschossen und lag auch im Endspiel durch Tore von Markus Forst und Leon Reitz mit 2:0 in Front. Dann drehte die Mannschaft aus Nothberg/Hastenrath den Spieß um. Leon Dohmen, Tim Krahe (2) und Kilian Schweitzer erzielten eine 4:2-Führung, ehe Hehlraths Abdulkadir Kalayci mit seinem Anschlusstreffer dazu beitrug, dass die Partie bis zur Schlusssirene eng blieb. Reitz und Krahe griffen auf dem Weg die Füchse für die besten Torjäger ab (je fünf Turniertore).



Schirmherr Jo Ecker, Gründer der Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“, gratulierte den Preußen zum schon dritten Titel bei der inoffiziellen Stadtmeisterschaft der Reservemannschaften – allesamt seit der Bildung des Fusionsklubs vor achteinhalb Jahren. 2015 und 2016 sorgte Thomas Hartmann noch für die wichtigen Tore, jetzt jubelte er als Trainer: „Wir haben uns Spiel für Spiel gesteigert und sind im Finale trotz des Rückstands unserer Linie treu geblieben.“ Sein Hehlrather Gegenüber Sascha Jansen, der mit seinen Jungs ausgerechnet gegen den Berger Preuß 2018 den Titel holte, sagte: „Sehr schade! Wir haben uns fest vorgenommen, hier zu gewinnen.“



Ein berechtigter Anspruch, da der Herbstmeister der Kreisliga C souverän durch die Gruppenphase marschierte und da auch den Berger Preuß noch mit 3:0 schlug. Der beeindruckendste Wert: Hehlrath blieb insgesamt 55 Minuten ohne Gegentor – eine Ewigkeit in der Halle! Dennoch verlieh die Fachjury den Preis für den besten Torwart an den Preußen Jean-Luc Lenzen, da er mehr (gute) Arbeit verrichten musste. Eine Argumentation, die auch Hehlrath-Keeper Falko Schultes nachvollziehen konnte. Um neben Hehlrath ins Halbfinale einzuziehen, gewann der Berger Preuß letztlich entscheidend gegen Falke Bergrath II (3:1), denn gegen den mit 18 Gegentoren chancenlosen SV St. Jöris II hatten alle leichtes Spiel.



In der anderen Gruppe verlor Rhenania Lohn II in allen drei Partien. Dem FC Eschweiler II fehlte am Ende ein Tor zum Weiterkommen. Die in diesem Jahr gegründete Reserve von Alemannia Aachen rückte durch das torlose Remis gegen den FCE unter die letzten Vier. Rhenania Eschweiler II verbuchte den Gruppensieg, insbesondere weil der D-Liga-Aufstiegskandidat auf Rückstände immer eine Antwort wusste.



Im Halbfinale klappte genau das allerdings nicht mehr. Da unterlagen die Rhenanen dem Berger Preuß mit 2:3. Das zweite Halbfinalduell dominierten die vor Spielfreude sprühenden Hehlrather gegen Aachen (5:0). Die Alemannia sicherte sich im Neunmeterschießen um Platz drei mit einem 3:2 gegen Rhenania Eschweiler noch einen Platz auf dem Treppchen.



„Der spannende Wettbewerb hat erneut gezeigt, dass es genau richtig ist, auch den 2. Mannschaften eine Plattform zu bieten“, kommentierte Eric Morsch, der neue Vorsitzende des FC Eschweiler. Für den FCE als Ausrichter war es das erste Hallenturnier seit dem Zusammenschluss aus Germania Dürwiß, Fortuna Weisweiler und SCB Laurenzberg – und ein ziemlich faires noch dazu. Die Arbeit für die Schiedsrichter Tobias Dieteren, Bahri Kabadayi, Sefa Can Ezgin und Ulrich Hill blieb überschaubar (nur vier Zeitstrafen). Mit Blick auf die gut gefüllte Tribüne meinte Loreen Frinken vom Veranstalter, der Raiffeisen-Bank Eschweiler eG: „Jeder hat speziell nach der langen Pause gespürt, wie stimmungsvoll Hallenfußball in Eschweiler ist."