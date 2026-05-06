Berger holt acht Treffer auf – Greis muss sich Platz eins teilen

Aktuell nicht zu stoppen ist Marcel Berger (mi.). Er hat acht Tore auf Dennis Greis (li.) aufgeholt. Maximilian Scheidl (re.) liegt auf Platz vier hinter Andreas Eder (ohne Foto). – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Marcel Berger vom SC Schöngeising hat die Führung in der Torschützenliste übernommen und teilt sich diese mit Dennis Greis vom TSV Finning. Obwohl Berger zuletzt noch acht Tore Rückstand auf Greis hatte, ist er von Platz vier ganz nach oben gesprungen. Dem spielenden Co-Trainer gelangen insgesamt neun Treffer, in den letzten vier Partien traf er jeweils mindestens doppelt.

So schnell ist der schöne Vorsprung für Dennis Greis wieder weg. In den letzten Spielen gelang ihm nur ein Treffer, obwohl er regelmäßig auf dem Platz stand. Beim TSV Finning läuft es gerade nicht rund.