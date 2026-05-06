Berger holt acht Treffer auf – Greis muss sich Platz eins teilen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Marcel Berger vom SC Schöngeising hat die Führung in der Torschützenliste übernommen und teilt sich diese mit Dennis Greis vom TSV Finning. Obwohl Berger zuletzt noch acht Tore Rückstand auf Greis hatte, ist er von Platz vier ganz nach oben gesprungen. Dem spielenden Co-Trainer gelangen insgesamt neun Treffer, in den letzten vier Partien traf er jeweils mindestens doppelt.
So schnell ist der schöne Vorsprung für Dennis Greis wieder weg. In den letzten Spielen gelang ihm nur ein Treffer, obwohl er regelmäßig auf dem Platz stand. Beim TSV Finning läuft es gerade nicht rund.
Andreas Eder ist trotz seiner in den letzten Partien sechs erzielten Tore vom zweiten auf den dritten Platz gerutscht. Er bleibt damit an den beiden Erstplatzierten dran und liegt nur eine Kiste hinter den Top-Scorern der Liga. Für ihn und den TSV Otterfing ist noch alles offen im Rennen um die Erdinger.
1. Marcel Berger, SC Schöngeising, KK Zugspitze Gruppe 1: 26 Tore
1. Dennis Greis, TSV Finning, KK Zugspitze Gruppe 4: 26 Tore
3. Andreas Eder, TSV Otterfing, KK Zugspitze Gruppe 2: 25 Tore
4. Maximilian Scheidl, SpVgg Wildenroth, KK Zugspitze Gruppe 1: 23 Tore
5. Fabian Schwarz, TSV Hohenpeißenberg, KK Zugspitze Gruppe 4: 20 Tore
6. Denny Krämer, (SG 1) Antdorf/Iffeldorf, KK Zugspitze Gruppe 3: 19 Tore
6. Philipp Ropers, MTV Dießen, KK Zugspitze Gruppe 4: 19 Tore
6. Santiago Ghigani, SC Fürstenfeldbruck, KK Zugspitze Gruppe 1: 19 Tore
9. Vincent Nitsch, SG Starnberg/Söcking, KK Zugspitze Gruppe 3: 18 Tore
9. Christian Wacker, TSV Weyarn, KK Zugspitze Gruppe 2: 18 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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