Berge siegt vor 195 Zuschauern, irres 6:8 in Guben, 2 Spielabsagen

– Foto: Melina Schmiga

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

SG Eintracht Friesack – SV Kloster Lehnin 4:1 In Friesack sahen die 54 Zuschauer eine Partie, die ganz im Zeichen eines Mannes stand: Pascal Richter. Bereits in der 17. Minute brachte er die Eintracht in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Richter in der 58. Minute auf 2:0, bevor die Schlussphase durch zwei Strafstöße geprägt wurde. Zunächst verwandelte Lars Bialosscek (77.) einen Foulelfmeter zum 3:0, wenig später verkürzte Melvyn Lietzmann (82.) ebenfalls per Foulelfmeter auf 3:1. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Leistung setzte wiederum Pascal Richter, der in der Nachspielzeit (90.+2) seinen Dreierpack und den 4:1-Endstand perfekt machte. Werderaner FC Viktoria 1920 II – SV Ziesar 31 3:4 Ein wahres Spektakel mit einem Herzschlagfinale erlebten die Fans in Werder. Die Partie startete rasant: Lukas Große (3.) traf zur frühen Führung, die Kevin König (14.) und Arian Nethe (23.) für Ziesar drehten. Werder schlug jedoch noch vor der Pause zurück: Alex Volkmann (33.) glich aus, und Adrian Brandt (38.) besorgte per Foulelfmeter die 3:2-Pausenführung. Lange Zeit passierte nichts, doch die Schlussminuten gehörten den Gästen. Laurent Nethe glich in der 88. Minute aus, bevor Lukas Benkendorf in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) den viel umjubelten 3:4-Siegtreffer für Ziesar erzielte.

SV Germania 90 Berge – SG Blau-Weiß Pessin 2:0 Vor 195 Zuschauern lieferte Germania Berge eine konzentrierte und abgeklärte Leistung ab. Im Duell gegen Pessin ließen die Hausherren defensiv wenig anbrennen und nutzten ihre Chancen eiskalt. Daniel Cikin brach in der 16. Minute den Bann und erzielte die Führung. Pessin bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch Berge blieb stabil. In der 68. Minute sorgte Stefan Rackwitz mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Die Gäste fanden an diesem Tag kein Mittel, um die Germania-Abwehr ernsthaft zu gefährden. FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SG Geltow abgesagt Die geplante Begegnung in Ketzin konnte nicht stattfinden. Die Partie wurde abgesagt.

RSV Eintracht 1949 II – Fortuna Babelsberg II 2:1 In Stahnsdorf sahen die 41 Zuschauer eine Partie, die die Oberliga-Reserve bereits im ersten Durchgang zu ihren Gunsten entschied. Lucas Anton Theisen brachte den RSV in der 22. Minute in Front, und Timon Rückwald baute den Vorsprung in der 37. Minute auf 2:0 aus. Die Babelsberger Gäste kämpften sich im zweiten Durchgang zwar zurück in die Begegnung, die Belohnung folgte jedoch erst sehr spät: In der Nachspielzeit (90.+2) verwandelte Niclas Donatz einen Foulelfmeter zum 2:1-Anschluss. Zum Ausgleich reichte die Zeit jedoch nicht mehr. BSG Stahl Brandenburg II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 2:1 In Brandenburg entwickelte sich eine enge und kampfbetonte Partie. Die 46 Zuschauer sahen eine turbulente Anfangsphase, in der Jonas Günther (24.) die Stahl-Reserve zunächst in Führung brachte, Max Dommel (26.) jedoch fast im Gegenzug für die Spielgemeinschaft ausglich. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange Zeit auf Messers Schneide, bis Ayubkhon Kobilov in der 56. Minute den Treffer zum 2:1 erzielte. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Brandenburger bis zum Schlusspfiff leidenschaftlich. Bredower SV 47 – SV Dallgow 47 2:0 Vor 166 Zuschauern sicherte sich der Bredower SV im Nachbarschaftsduell die drei Punkte. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Emran Ramadani bereits in der 2. Minute zur Führung traf. Dallgow tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und musste kurz vor der Pause das 2:0 durch Jerome Schneider (42.) hinnehmen. In der zweiten Halbzeit verwaltete Bredow den Vorsprung geschickt. Für Dallgow kam es in der Schlussminute noch dicker: Marek Hagenah (90.) sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. FSV Babelsberg 74 II – SG Michendorf II 4:0 Eine deutliche Angelegenheit war das Duell der Reserveteams in Babelsberg. Vor 43 Zuschauern stellten die 74er bereits früh die Weichen auf Sieg. Maximilian Hoffmann (14.) und Julius Valentin Malow (16.) sorgten mit einem Doppelschlag für eine komfortable 2:0-Halbzeitführung. Michendorf II fand offensiv kaum statt und musste in der Schlussphase weitere Gegentreffer hinnehmen. Viktor Engfer (81.) und erneut Julius Valentin Malow (86.) schraubten das Ergebnis auf den 4:0-Endstand hoch.

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Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SpG Drebkau/Kausche 6:8

In Guben erlebten die 45 Zuschauer eine Partie, die wohl niemand so schnell vergessen wird. Es war ein offener Schlagabtausch von der ersten bis zur letzten Minute. Noah Pascal Schulze brachte Guben in der 10. Minute in Führung, doch Drebkau antwortete prompt durch Dimitrios Manafas (15.). Nachdem Max Jente (17.) erneut für Guben traf, übernahm die Spielgemeinschaft das Kommando. Paul Tarczewski avancierte zum Mann des Tages und erzielte einen Dreierpackt (24., 31., 47.). Zusammen mit den Treffern von Carlos Kanter (39.) und Denny Tim Trusch (57.) zog Drebkau auf 2:6 davon. Guben gab sich jedoch nie auf: Florian Jünger (63.) und erneut Schulze (77.) verkürzten, während Drebkau durch Stephan Faber (72., Foulelfmeter) und Leon Mattke (82.) antwortete. In der Schlussphase machten Philipp Nakoinz (88.) und Clemens Krüger (90.) das Ergebnis mit dem 6:8 zwar noch knapper, am Auswärtssieg der Gäste änderte das aber nichts mehr.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 2:4

Vor 37 Zuschauern in Ströbitz legten die Gäste eine hocheffiziente erste Halbzeit hin. Stephan Klengel (16.) und Vincent Stühm (26.) brachten die Spielgemeinschaft früh mit 0:2 in Front. Ströbitz kehrte durch Mohamad Dreiee (36.) kurzzeitig in die Partie zurück, doch die Gäste antworteten im Minutentakt: Erneut Vincent Stühm (37.) und Felix Donath (40.) stellten noch vor der Pause auf 1:4. Für die Hausherren kam es kurz vor dem Halbzeitpfiff noch dicker, als Saad El Jadouri (44.) die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl kämpfte Ströbitz im zweiten Durchgang tapfer und kam durch Lukas Pötschke (69.) noch zum 2:4-Endstand, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SV Eiche Branitz 2:0

In einer im Vergleich ruhigeren, aber taktisch disziplinierten Partie sicherte sich Viktoria Cottbus drei wichtige Heimpunkte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der sich beide Teams weitestgehend neutralisierten, brach Christian Tscherning in der 52. Minute den Bann und erzielte die Führung für die Hausherren. Branitz bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, biss sich aber an der stabilen Defensive der Viktoria die Zähne aus. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Niklas Kiesow (89.) mit dem Treffer zum 2:0-Endstand für die endgültige Entscheidung.

LSV Neustadt/Spree – SpG Kahren/Laubsdorf abgesagt

Die geplante Begegnung zwischen dem LSV Neustadt/Spree und der Spielgemeinschaft Kahren/Laubsdorf konnte wurde abgesagt.

BSV Chemie Tschernitz – SpG Briesen/Dissen 3:3

In Tschernitz sahen die 56 Zuschauer ein dramatisches Unentschieden mit einem späten "Lucky Punch". Leon Mehlisch brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, doch Kevin Kleiber glich praktisch mit dem Pausenpfiff (45.) aus. Direkt nach dem Wechsel drehte Rene Mettke (48.) die Partie für die "Chemiker". Briesen/Dissen antwortete durch einen Foulelfmeter von Tom Bockner (54.), doch nur sechzig Sekunden später brachte Colin Paulitz (55.) Tschernitz erneut in Front. In der Schlussphase schwächten sich die Hausherren selbst, als Louis Sonntag (80.) mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Überzahl nutzten die Gäste in der allerletzten Minute: Erneut war es Tom Bockner (90.), der zum 3:3-Endstand traf.

FSV Spremberg 1895 – SV Fichte Kunersdorf 1:5

Lange Zeit sah es in Spremberg nach einer engen Kiste aus, bevor die Gäste in der Schlussphase förmlich explodierten. Leon Schlott brachte Kunersdorf bereits in der 8. Minute in Führung, doch dieser Vorsprung hielt bis tief in die zweite Halbzeit. Erst in der 76. Minute erhöhte Franz Born auf 0:2. Spremberg schöpfte durch den direkten Anschlusstreffer von Jonas Laucke (77.) noch einmal Hoffnung, doch diese wurde jäh zerstört. Innerhalb von nur sechs Minuten schraubten Lukas Seifert (80.) und Maurice Hagen mit einem Doppelpack (85., 86.) das Ergebnis auf den deutlichen 1:5-Endstand hoch.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 1:4

Die Spielgemeinschaft aus Groß Gaglow und dem TSV Cottbus präsentierte sich in Schorbus als die abgeklärtere Mannschaft. Björn Schneller brachte die Gäste bereits in der 2. Minute auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Max Krause (54.) den Ausgleich erzielte. Doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Niklas Keller (61.) stellte die Führung wieder her, bevor erneut Björn Schneller (74.) per Foulelfmeter erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Eddie Mann in der 77. Minute zum 1:4-Auswärtssieg.

SV Borussia 09 Welzow – VfB Cottbus 97 2:2

In Welzow entwickelte sich ein Privatduell zweier Torjäger, das am Ende in einer Punkteteilung mündete. Phillipp Meyer brachte die Borussia in der 9. Minute in Führung, doch Paul Scheinpflug glich in der 40. Minute für den VfB aus. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Phillipp Meyer, der in der 53. Minute die Hausherren vom Heimsieg träumen ließ. Doch der VfB Cottbus 97 bewies Moral: In der 74. Minute war es wieder Paul Scheinpflug, der zur Stelle war und den Treffer zum 2:2-Endstand markierte.

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