Berge bleibt ohne Gegentor 1:0 in Lechtingen – TuS Berge feiert den dritten Sieg im dritten Spiel und übernimmt die alleinige Tabellenführungrn von Michael Eggert · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem 1:0-Auswärtssieg beim SF Lechtingen ist dem TuS Berge ein Saisonauftakt nach Maß gelungen. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel steht die Mannschaft von Trainer René Wolting mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 9:0 als alleiniger Tabellenführer an der Spitze der Bezirksliga.

Den Grundstein für den Erfolg legten die Gäste bereits nach einer Viertelstunde. Nach einem von Florian Strothmann getretenen Eckball stieg Pascal Gerdes am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf zur 1:0-Führung ins Netz. Nach rund einer Stunde hielt SF-Torwart Nico Kühnel seine Mannschaft mit einer Glanzparade im Spiel, als er einen Schuss von Tim Adling stark entschärfte. Kurz darauf verpasste Mathias Melcher die beste Gelegenheit der Gastgeber zum Ausgleich. Berge überzeugte insbesondere defensiv, ließ kaum klare Chancen zu und blieb durch schnelle Konter bis zum Schlusspfiff gefährlich. Kurz vor dem Ende forderte Lechtingen noch einen Strafstoß, doch Schiedsrichter Johnatan Wolters entschied sich anders.

Erzielte das entscheidende Tor für den TUS Berge - Pascal Gerdes – Foto: Fupa

„Wir haben heute einfach nichts zugelassen im Auswärtsspiel. Wir hatten selbst auf dem großen Platz in Lechtingen guten Druck gegen den Ball. Es steht das dritte Mal die Null und es musste halt heute ein Standard her. Nach der Ecke von Strothmann markiert Gerdes den Siegtreffer. Wir sind sehr zufrieden“, sagte Trainer René Wolting nach dem Spiel.